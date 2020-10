Treatment for Alopecia: गंजेपन को मेडिकल में एलोपेसिया कहा जाता है। इस बीमारी में सिर या शरीर के अलग-अलग हिस्सों से अचानक बाल हटने शुरू हो जाते हैं। इस बीमारी में बाल हटने पर त्वचा चमकीली और चिकनी हो जाती है। इस बीमारी से परेशान लोग अक्सर लोगों के सवालों से घिरे रहते हैं क्योंकि सिर से हटे हुए बाल आसानी से दिखाई देने लगते हैं।

एलोपेसिया यानी गंजेपन से बचने के लिए एलोपेथी में कई उपचार बताए गए हैं। लेकिन इन उपचार के साइड इफेक्ट भी हैं। इनसे गंजापन हटने के साथ शरीर के बाकी हिस्सों पर भी बाल आने लगते हैं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि गंजेपन से छुटकारा पाने के लिए प्राकृतिक उपायों का रुख किया जाए।

गंजेपन का प्राकृतिक उपचार (Natural Ways to Get Rid of Alopecia)

प्याज के रस से होता है फायदा – एक प्याज लें। उसे कद्दूकस करें। कद्दूकस किए हुए प्याज को निचोड़कर उसका सारा रस निकाल लें। इस रस को दिन में तीन से चार बार उस हिस्से पर लगाएं जहां गंजेपन की परेशानी है। विशेष तौर पर रात को सोने से पहले इस रस को जरूर लगाएं।

आक का पौधा है असरदार – आक का पौधा बहुत जहरीला होता है। जानकारों का मानना है कि गंजापन होने की असल वजह बालों में कीड़ा लग जाना है। ऐसे में आंक के पौधे का रस बहुत कामयाब माना जाता है। जिस हिस्से से बाल हटे हों उस हिस्से पर आक के पौधे से निकले वाला रस लगाएं। इसे दिन में दो बार जरूर लगाएं। ध्यान रखें कि यह जहरीला पौधा है इसलिए इसे लगाने के बाद अच्छे से हाथ धोएं।ॉ

करी पत्ता और आंवला का पेस्ट – करी पत्ते की दस से बारह पत्तियां लेकर उन्हें साफ पानी से धोएं। फिर एक आंवला लें। आंवला को काटकर करी पत्तों के साथ मिक्सी में ग्राइंड कर लें। ध्यान रखें कि इसमें पानी न मिलाएं। आप चाहें तो एक बार में ज्यादा पेस्ट बनाकर भी रख सकते हैं। इस पेस्ट को रोज रात को गंजेपन पर लगाएं। फिर सुबह गुनगुने पानी से बाल धोएं। अगर संभव हो तो दिन में दो बार इस पेस्ट को लगाना चाहिए।

