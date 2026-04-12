तेज धूप और बढ़ती उमस के बीच शरीर को हाइड्रेट रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में प्रकृति ने हमें खरबूजा (Muskmelon) के रूप में एक वरदान दिया है। 90 फीसदी से ज्यादा पानी और बेहद कम कैलोरी वाला यह फल सिर्फ प्यास ही नहीं बुझाता, बल्कि किडनी से लेकर स्किन तक के लिए रामबाण है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हर किसी को खरबूजा खाना चाहिए? एम्स के पूर्व कंसल्टेंट और साओल हार्ट सेंटर के फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉ बिमल झाजर ने बताया खरबूजा एक लो कैलोरी वाला ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला फल है। इसमें मौजूद भरपूर पोषक तत्व बॉडी की न्यूट्रिशन की डिमांड को पूरा करते हैं और बॉडी को गर्मी में हाइड्रेट रखते हैं। आइए डॉक्टर से समझते हैं कि क्यों यह गर्मियों का ‘सुपर फ्रूट’ है और इसे खाने का सही समय क्या है।

लो कैलोरी खरबूजा वजन घटाने में मददगार

खरबूजा एक लो-कैलोरी फ्रूट है। 100 ग्राम खरबूजे में लगभग 30–35 कैलोरी होती है, इसलिए यह वजन घटाने के लिए बेहतरीन विकल्प माना जाता है। Journal of Nutrients में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक खरबूजे जैसा पानी से भरपूर फल (High Water Content) तृप्ति हार्मोन (Satiety Hormones) को सक्रिय करता है। इसे खाने से बॉडी को कम कैलोरी के साथ ज्यादा एनर्जी मिलती है और वजन भी कंट्रोल रहता है।

फाइबर और पोषक तत्व हैं भरपूर

खरबूजे में फाइबर, विटामिन C और बीटा-कैरोटीन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करते हैं।

इम्यूनिटी बढ़ाने में कारगर

खरबूजे में मौजूद विटामिन C शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और शरीर को संक्रमण व बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। National Institutes of Health (NIH) के अनुसार खरबूजे में मौजूद विटामिन C और विटामिन A (बीटा-कैरोटीन के रूप में) सफेद रक्त कोशिकाओं (WBCs) के उत्पादन को उत्तेजित करते हैं। एक कप खरबूजा आपकी दैनिक विटामिन C की आवश्यकता का लगभग 70-90% हिस्सा पूरा कर सकता है, जो संक्रमण से लड़ने के लिए जरूरी है।

स्किन के लिए फायदेमंद

बीटा-कैरोटीन और विटामिन C की वजह से ये फल स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग रखता है और स्किन एजिंग की प्रक्रिया धीमी होती है। Journal of Photochemistry and Photobiology में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, खरबूजे में मौजूद बीटा-कैरोटीन त्वचा के नीचे जमा होकर सूरज की हानिकारक UV किरणों से एक सुरक्षा कवच बनाता है। यह कोलेजन (Collagen) के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे झुर्रियां कम होती हैं।

शरीर को रखता है हाइड्रेट

खरबूजे में करीब 90–95% पानी होता है, जिससे गर्मियों में इसे खाने से शरीर में पानी की कमी पूरी होती है और डिहाइड्रेशन से बचाव होता है।

पाचन तंत्र को करता है बेहतर

खरबूजे में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को मजबूत करता है, पेट से जुड़ी समस्याओं में राहत देता है और स्टमक अल्सर में भी मददगार हो सकता है। Ancient Science of Life जर्नल में खरबूजे के ठंडा करने वाले प्रभाव (Cooling Effect) पर शोध किया गया है। खरबूजे में मौजूद उच्च फाइबर और पानी की मात्रा कब्ज को दूर करती है। इसके ‘एल्कालाइन’ (Alkaline) स्वभाव के कारण, यह पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, जिससे स्टमक अल्सर और एसिडिटी में राहत मिलती है।

दांत और शरीर के लिए जरूरी विटामिन C

एक व्यक्ति को रोजाना करीब 40 mg विटामिन C की जरूरत होती है। लगभग 200 ग्राम खरबूजा खाने से यह जरूरत काफी हद तक पूरी हो सकती है, जिससे दांतों और शरीर की सेहत बेहतर बनी रहती है।

डॉक्टर की चेतावनी

खरबूजे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मध्यम होता है, इसलिए डायबिटीज के मरीज सीमित मात्रा में लें।

निष्कर्ष

खरबूजा सिर्फ एक स्वादिष्ट फल नहीं, बल्कि गर्मियों में शरीर को ठंडक देने वाला और पोषण से भरपूर सुपरफूड है। इसे अपनी डाइट में शामिल करने से हाइड्रेशन, इम्यूनिटी, स्किन और पाचन चारों का फायदा मिलता है।

डिस्क्लेमर:

इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य जागरूकता और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसे किसी पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार के विकल्प के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। अपनी जीवनशैली, डाइट या उपचार में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या किसी प्रमाणित स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।