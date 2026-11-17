आजकल अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए कई लोग रोजाना ‘मल्टीविटामिन्स’ (Multivitamins) की गोलियां लेते हैं। कुछ लोग इन्हें शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी पूरी करने के लिए खाते हैं, तो कुछ को लगता है कि इनके सेवन से बीमारियों से बचा जा सकता है। लेकिन क्या हर किसी को रोज मल्टीविटामिन लेने की जरूरत होती है? क्या ये सच में सेहत को बेहतर बनाते हैं या जरूरत से ज्यादा सेवन नुकसान भी पहुंचा सकता है?

सच यह है कि मल्टीविटामिन हर किसी के लिए जरूरी नहीं होते। इनकी जरूरत व्यक्ति की उम्र, खानपान, स्वास्थ्य और शरीर में पोषक तत्वों की कमी पर निर्भर करती है। इसलिए इन्हें अपनी मर्जी से रोजाना लेने के बजाय यह समझना जरूरी है कि शरीर को इनकी जरूरत कब पड़ती है।

क्या होते हैं मल्टीविटामिन्स?

मल्टीविटामिन ऐसे सप्लीमेंट होते हैं जिनमें कई तरह के विटामिन और मिनरल्स एक साथ मौजूद होते हैं। इनमें विटामिन A, C, D, E, K और B समूह के विटामिन के साथ-साथ कैल्शियम, आयरन, जिंक और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स भी हो सकते हैं। हालांकि, हर Mमल्टीविटामिनकी संरचना एक जैसी नहीं होती। अलग-अलग कंपनियों के प्रोडक्ट में पोषक तत्वों की मात्रा और उनका कॉम्बिनेशन अलग हो सकता है।

अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ (NIH) के ऑफिस ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स के मुताबिक, मल्टीविटामिन के लिए कोई एक तय मानक नहीं है कि हर प्रोडक्ट में कौन-से पोषक तत्व और कितनी मात्रा होनी चाहिए। इसलिए कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले उसके लेबल पर दी गई जानकारी पढ़ना जरूरी है।

क्या हर किसी को मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए?

इसका सीधा जवाब है- नहीं। अगर आप संतुलित और पौष्टिक खाना खाते हैं और आपके शरीर में किसी विटामिन या मिनरल की कमी नहीं है, तो जरूरी नहीं कि आपको रोज मल्टीविटामिन लेने की जरूरत पड़े।

फल, हरी सब्जियां, दालें, साबुत अनाज, दूध, अंडे और दूसरे पौष्टिक खाद्य पदार्थ शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व देते हैं। इसके अलावा, खाने से मिलने वाले पोषक तत्वों के साथ फाइबर और दूसरे फायदेमंद कंपाउंड भी मिलते हैं, जो सप्लीमेंट से उसी तरह नहीं मिलते।

NIH के ऑफिस ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स के अनुसार, मल्टीविटामिन पौष्टिक और संतुलित खानपान की जगह नहीं ले सकते। ये कुछ लोगों के लिए पोषक तत्वों की कमी पूरी करने में मददगार हो सकते हैं, लेकिन इन्हें स्वस्थ खानपान का विकल्प नहीं मानना चाहिए।

किन लोगों को मल्टीविटामिन्स की जरूरत पड़ सकती है?

कुछ लोगों के लिए मल्टीविटामिन या किसी खास विटामिन और मिनरल का सप्लीमेंट फायदेमंद हो सकता है। हालांकि, इसकी जरूरत हर व्यक्ति में अलग-अलग होती है।

गर्भवती महिलाएं या प्रेग्नेंसी की प्लानिंग कर रहीं महिलाएं

गर्भावस्था के दौरान शरीर को कुछ पोषक तत्वों की जरूरत बढ़ जाती है। खासतौर पर फोलिक एसिड गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास के लिए जरूरी होता है। इसकी पर्याप्त मात्रा बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के खतरे को कम करने में मदद करती है। आयरन और आयोडीन जैसे पोषक तत्व भी गर्भावस्था के दौरान महत्वपूर्ण होते हैं।

अमेरिका की यूएस प्रिवेंटिव सर्विसेज टास्क फोर्स (USPSTF) की सलाह है कि जो महिलाएं गर्भधारण की योजना बना रही हैं या गर्भधारण कर सकती हैं, उन्हें रोजाना 400 से 800 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड लेना चाहिए। हालांकि, कौन-सा प्रीनेटल सप्लीमेंट लेना है और उसमें किन पोषक तत्वों की कितनी मात्रा होनी चाहिए, यह डॉक्टर से पूछकर तय करना बेहतर है।

50 साल से ज्यादा उम्र के लोग

उम्र बढ़ने के साथ शरीर की कुछ पोषक तत्वों को सोखने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। खासकर विटामिन B12 की कमी का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में कुछ बुजुर्गों को डॉक्टर की सलाह पर B12 या दूसरे जरूरी पोषक तत्वों के सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ सकती है।

हालांकि, केवल उम्र बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति को मल्टीविटामिन लेना शुरू कर देना चाहिए। पहले यह समझना जरूरी है कि शरीर में किस पोषक तत्व की कमी है।

शाकाहारी और वीगन डाइट लेने वाले लोग

जो लोग पूरी तरह शाकाहारी या वीगन डाइट लेते हैं, उन्हें कुछ पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते। उदाहरण के लिए, विटामिन B12 मुख्य रूप से पशु-आधारित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। इसलिए वीगन डाइट लेने वाले लोगों में इसकी कमी होने की आशंका हो सकती है।

ऐसे लोगों को अपनी डाइट के हिसाब से B12 या दूसरे पोषक तत्वों के सप्लीमेंट की जरूरत पड़ सकती है। NIH के ऑफिस ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स के मुताबिक, जो लोग कुछ खास खाद्य पदार्थ नहीं खाते या जिनकी डाइट से पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते, उन्हें मल्टीविटामिन से मदद मिल सकती है।

पाचन या पोषक तत्वों को सोखने से जुड़ी समस्या वाले लोग

कुछ लोगों को ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से शरीर खाने से मिलने वाले पोषक तत्वों को ठीक से सोख नहीं पाता। इसके अलावा, पेट या आंतों से जुड़ी कुछ सर्जरी के बाद भी पोषक तत्वों के अवशोषण पर असर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर मरीज की जरूरत के हिसाब से मल्टीविटामिन या किसी खास विटामिन-मिनरल का सप्लीमेंट लेने की सलाह दे सकते हैं।

मल्टीविटामिन्स लेने से क्या फायदे हो सकते हैं?

अगर किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन या मिनरल्स की कमी है, तो सही सप्लीमेंट लेने से उस कमी को पूरा करने में मदद मिल सकती है। इससे शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और कमी से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में मदद मिल सकती है।

लेकिन यह समझना जरूरी है कि मल्टीविटामिन खाने से हर तरह की बीमारी से बचाव नहीं होता। इन्हें लेने का मतलब यह भी नहीं है कि आप संतुलित डाइट और अच्छी लाइफस्टाइल की जरूरत को नजरअंदाज कर सकते हैं।

क्या मल्टीविटामिन्स लेने से कैंसर और हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है?

कई लोग इस उम्मीद में मल्टीविटामिन लेते हैं कि इससे कैंसर, हार्ट डिजीज और दूसरी गंभीर बीमारियों का खतरा कम हो जाएगा। लेकिन अभी तक इस दावे को साबित करने वाले पर्याप्त वैज्ञानिक सबूत नहीं मिले हैं।

अमेरिका की यूएस प्रिवेंटिव सर्विसेज टास्क फोर्स (USPSTF) ने 2022 में जारी अपनी सिफारिश में कहा था कि स्वस्थ वयस्कों में मल्टीविटामिन के इस्तेमाल से हार्ट डिजीज और कैंसर को रोकने के फायदे और नुकसान का आकलन करने के लिए पर्याप्त सबूत उपलब्ध नहीं हैं। वहीं, बीटा-कैरोटीन और विटामिन E के सप्लीमेंट को इन बीमारियों से बचाव के लिए लेने की सलाह नहीं दी गई है।

NIH के ऑफिस ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स के अनुसार, कई अध्ययनों में मल्टीविटामिन लेने से कैंसर, दिल की बीमारियों और मृत्यु के खतरे में बहुत कम या कोई खास फायदा नहीं देखा गया है। कुछ रिसर्च में बुजुर्गों की याददाश्त और सोचने-समझने की क्षमता पर संभावित सकारात्मक असर सामने आया है, लेकिन इस बारे में अभी और अध्ययन की जरूरत है।

किन लोगों को मल्टीविटामिन्स लेने में सावधानी बरतनी चाहिए?

मल्टीविटामिन का सेवन हर किसी के लिए नुकसानदायक नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को इन्हें लेने से पहले खास सावधानी रखनी चाहिए।

धूम्रपान करने वाले लोग

जो लोग स्मोकिंग करते हैं या पहले स्मोकिंग करते थे, उन्हें बीटा-कैरोटीन की ज्यादा मात्रा वाले सप्लीमेंट लेने से बचना चाहिए। रिसर्च में धूम्रपान करने वालों में बीटा-कैरोटीन सप्लीमेंट के इस्तेमाल से फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ने की बात सामने आई है। USPSTF ने भी बीटा-कैरोटीन सप्लीमेंट को कैंसर और हार्ट डिजीज से बचाव के लिए इस्तेमाल न करने की सलाह दी है।

पहले से दवाएं लेने वाले लोग

अगर आप किसी बीमारी के लिए नियमित रूप से दवाएं ले रहे हैं, तो मल्टीविटामिन शुरू करने से पहले डॉक्टर से बात करें। कुछ विटामिन और मिनरल्स दवाओं के असर में बदलाव कर सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि डॉक्टर को उन सभी सप्लीमेंट्स के बारे में बताएं जिनका आप सेवन कर रहे हैं।

पुरुष और मेनोपॉज के बाद की महिलाएं

कुछ मल्टीविटामिन में आयरन भी मौजूद होता है। लेकिन हर व्यक्ति को अतिरिक्त आयरन की जरूरत नहीं होती। खासकर वयस्क पुरुषों और मेनोपॉज के बाद की महिलाओं को बिना जरूरत आयरन वाले सप्लीमेंट लेने से बचना चाहिए। शरीर में जरूरत से ज्यादा आयरन जमा होना नुकसानदायक हो सकता है।

गर्भवती महिलाएं

गर्भावस्था के दौरान कुछ विटामिन जरूरी होते हैं, लेकिन इनकी बहुत ज्यादा मात्रा नुकसान पहुंचा सकती है। खासकर विटामिन A का एक प्रकार, जिसे रेटिनॉल कहा जाता है, ज्यादा मात्रा में लेने से गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचने का खतरा हो सकता है। इसलिए प्रेग्नेंसी में कोई भी मल्टीविटामिन या सप्लीमेंट डॉक्टर की सलाह से ही लें।

छोटे बच्चों के आसपास सप्लीमेंट रखने वाले माता-पिता

आयरन वाले सप्लीमेंट छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं, खासकर अगर बच्चा गलती से एक साथ कई गोलियां खा ले। इसलिए मल्टीविटामिन्स और दूसरी दवाओं को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए।

मल्टीविटामिन्स लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखें?

अगर आप मल्टीविटामिन लेने की सोच रहे हैं, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए।

डॉक्टर की सलाह लें: बिना जरूरत खुद से मल्टीविटामिन शुरू न करें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर ब्लड टेस्ट के जरिए शरीर में पोषक तत्वों की कमी का पता लगा सकते हैं।

डोज का ध्यान रखें: हमेशा बताई गई मात्रा में ही सप्लीमेंट लें। ज्यादा मात्रा में विटामिन और मिनरल्स लेना नुकसानदायक हो सकता है।

लेबल जरूर पढ़ें: मल्टीविटामिन खरीदते समय देखें कि उसमें कौन-कौन से विटामिन और मिनरल्स हैं और उनकी मात्रा कितनी है।

दूसरे सप्लीमेंट्स का ध्यान रखें: अगर आप पहले से कोई विटामिन या मिनरल सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो मल्टीविटामिन शुरू करने से पहले डॉक्टर को बताएं। इससे किसी पोषक तत्व की जरूरत से ज्यादा मात्रा लेने से बच सकते हैं।

अच्छी डाइट को प्राथमिकता दें: फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, नट्स और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करें।

अमेरिका की USPSTF ने भी कहा है कि विटामिन और मिनरल्स की जरूरत व्यक्ति की स्थिति के हिसाब से तय की जानी चाहिए। सप्लीमेंट की ज्यादा मात्रा से नुकसान हो सकता है, इसलिए इन्हें बिना जरूरत या तय मात्रा से ज्यादा नहीं लेना चाहिए।

क्या मल्टीविटामिन की जगह अच्छी डाइट काफी है?

ज्यादातर स्वस्थ लोगों के लिए संतुलित डाइट शरीर की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है। फल, सब्जियां, दालें, साबुत अनाज, दूध, नट्स और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल्स देते हैं।

इसके अलावा, खाने से शरीर को फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे दूसरे जरूरी तत्व भी मिलते हैं, जो मल्टीविटामिन की गोलियों से नहीं मिल सकते। इसलिए सिर्फ सेहत बेहतर बनाने या ज्यादा एनर्जी पाने के लिए मल्टीविटामिन लेना जरूरी नहीं है। इनका मुख्य काम शरीर में मौजूद पोषण की कमी को पूरा करना है।

(डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। मल्टीविटामिन्स या किसी भी सप्लीमेंट का सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।)

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आपने Omega-3 फैटी एसिड का नाम कई बार सुना होगा। कभी इसे दिल की सेहत के लिए अच्छा बताया जाता है, तो कभी दिमाग और आंखों के लिए जरूरी पोषक तत्व कहा जाता है। बाजार में इसके नाम पर कई तरह के सप्लीमेंट भी मिलते हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।