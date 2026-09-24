सितंबर और अक्टूबर के मौसम में अक्सर लोगों को मुंह में छाले (Mouth Ulcers) होने की समस्या बढ़ जाती है। कई बार लोग इसे केवल ओरल हाइजीन या विटामिन की कमी मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार यह पित्त दोष बढ़ने के कारण होते हैं। आयुर्वेद में आश्विन महीने को पित्त दोष’ (Pitta Dosha) के बिगड़ने का मुख्य कारण माना जाता है। अश्विन महीने में पित्त बढ़ने की बात मुख्य रूप से ऋतु परिवर्तन से जुड़ी मानी जाती है। यह समय आमतौर पर वर्षा ऋतु से शरद ऋतु की ओर बदलाव का होता है। सावन-भादो की बारिश के बाद अश्विन यानी शरद ऋतु में दिन के समय धूप तेज होने लगती है। मौसम में बदलाव के कारण जब शरीर का तापमान और पाचन अग्नि असंतुलित होती है, तो इसका सीधा असर पाचन पर पड़ता है जिसकी वजह से मुंह में बार-बार दर्दनाक छाले होने लगते हैं।

आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉ. विनोद कुमार यादव ने जनसत्ता को बातचीत में बताया मौसम में बदलाव होने पर शरीर में वात, पित्त और कफ के संतुलन में बदलाव हो सकता है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में मौसम कभी ठंडा तो कभी गर्म रहता है। इस मौसम में एक जैसा तापमान नहीं रहता, तो शरीर को बदलते मौसम के साथ सामंजस्य बैठाने में परेशानी हो सकती है। इसी दौरान पित्त बढ़ने से जुड़ी परेशानियां महसूस होने लगती है। इस मौसम में पित्त बढ़ने से पाचन बिगड़ने लगता है और मुंह में दर्दनाक छाले भी परेशान करने लगते हैं। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि मुंह के छालों से बचाव करने के लिए और पित्त को बैलेंस करने के लिए डाइट में कौन-कौन से फूड्स को शामिल करें और किन चीजों से परहेज करें।

कौन-सी चीजें पित्त बढ़ा सकती हैं?

आयुर्वेद के अनुसार, बहुत ज्यादा मसालेदार, तीखा और मिर्च वाला भोजन पित्त बढ़ाने वाला माना जाता है। बदलते मौसम में ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित रखने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा बहुत अधिक तला-भुना, खट्टा और गर्म तासीर वाला भोजन भी पित्त से जुड़ी परेशानियों को बढ़ा सकता है।

पित्त बढ़ने पर बॉडी में होने वाली परेशानियां?

आयुर्वेद के मुताबिक पित्त बढ़ने से एसिडिटी और सीने में जलन हो सकती है।

खट्टी डकार या जी मिचलाने की दिक्कत हो सकती है।

अपच और पेट में जलन हो सकती है।

इस मौसम में पित्त बढ़ने की वजह से मुंह में छाले या कड़वापन बेहद परेशान करता है।

शरीर में ज्यादा गर्मी महसूस होती है और पसीना ज्यादा आता है।

स्किन पर रेडनेस, जलन और चकत्ते आ सकते हैं।

आंखों में जलन या रेडनेस हो सकती है।

कुछ लोगों में ढीला मल, दस्त या पाचन से जुड़ी दूसरी समस्याएं हो सकती हैं।

अश्विन के महीने में पित्त को संतुलित रखने के लिए क्या खाएं?

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ने बताया अगर आप चाहते हैं कि इस मौसम में आपकी बॉडी हेल्दी रहे तो डाइट में सबसे पहले हरी सब्जियों को शामिल करें। इसमें पालक को खासतौर पर सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। इसमें आयरन, प्रोटीन समेत कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा बीन्स और फूलगोभी को भी डाइट में शामिल कर सकते हैं। लेकिन थायराइड के मरीजों को फूलगोभी का सेवन करने से बचना चाहिए।

कुछ फूड्स से परहेज करना भी जरूरी है

इस मौसम में आप रात के समय दही, छाछ और लस्सी का सेवन करने से परहेज करें। दिन गर्म और रात ठंडी होने के कारण रात में इन चीजों का सेवन सर्दी-जुकाम, जोड़ों के दर्द और पित्त से जुड़ी परेशानी बढ़ा सकता है। अगर इन्हें लेना हो तो दोपहर का समय बेहतर होगा।

ये सब्जियां पहुंचा सकती है नुकसान

आश्विन महीने में बैंगन और भिंडी का सेवन करने से परहेज करें। बैंगन पित्त बढ़ा सकता है और भिंडी को इस मौसम में भारी तथा चिपचिपा बताया गया है। इनके सेवन से फोड़े-फुंसी, खुजली और जलन जैसी समस्याएं होने का खतरा रहता है। इस मौसम में लहसुन और प्याज का सेवन भी सीमित करने की सलाह दी गई है। इस मौसम में करेला और तिल का सेवन भी कंट्रोल करें। खट्टी चीजें जैसे इमली, ज्यादा नींबू, सिरका, खट्टी दही और बहुत खट्टी चाट जैसी चीजों से भी परहेज करें।

ये दालें भी बढ़ा सकती हैं पित्त

आयुर्वेद में उड़द की दाल को भारी और गैस बनाने वाली दाल बताया गया। इसके अलावा अरहर और चने की दाल से भी कुछ लोगों को गैस्ट्रिक समस्या हो सकती है इसलिए इस मौसम में उनका सेवन भी कंट्रोल करें। इन दालों को पाचन से जोड़ा जाता है जिसका असर मुंह के छालों के रूप में भी दिखता है। राजमा और छोले को भी भारी भोजन बताया गया। ये कुछ लोगों में पाचन संबंधी परेशानी पैदा कर सकते हैं,खासकर रात के समय खाने से इन दालों को बचना चाहिए।

ये तेल भी पहुंचा सकते हैं नुकसान?

अश्विन के महीने में एक ही तेल का सेवन करने से बचना चाहिए। इस मौसम में सरसों और तिल के तेल से परहेज करें। सरसों और तिल के तेल को ‘गर्म माना जाता है जो आश्विन महीने शरीर में गर्मी बढ़ा सकता है और फोड़े-फुंसी या बाल झड़ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके बजाय घी या नारियल तेल का सेवन करें सबसे बेस्ट है।

बासी खाना और बहुत ठंडा पानी पीने से बचें

इस मौसम में बासी खाना और ठंडे पानी का सेवन करने से बचना चाहिए। बासी भोजन जल्दी खराब हो सकता है और इससे फूड पॉइजनिंग का खतरा हो सकता है। वहीं, फ्रिज का बहुत ठंडा पानी पीने से सर्दी जुकाम और गले में खराश हो सकती है।

आश्विन महीने में क्या खाएं?

इस महीने में कुछ फूड्स नुकसान देते हैं तो कुछ फूड्स सेहत को फायदा भी पहुंचाते है। आप इस मौसम में घी, मिश्री, आंवला, अनार, परवल, लौकी, मूंग की दाल, पुराना चावल, नारियल पानी और नारियल के तेल का सेवन करें। इसके अलावा रात में दूध के साथ एक चम्मच गुलकंद ले सकते हैं। इन चीजों को लेने से पित्त शांत रहेगा, पाचन बेहतर होगा और मुंह के छालों से भी मुक्ति मिलेगी।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी आयुर्वेदिक मान्यताओं और विशेषज्ञ की राय पर आधारित है। मुंह के छाले बार-बार हों या लंबे समय तक बने रहें, पाचन खराब हो तो डॉक्टर से सलाह लें।