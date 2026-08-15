खानपान में गड़बड़ी, पेट की खराबी या शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण अक्सर मुंह और जीभ पर लाल-सफेद छाले (Mouth Ulcers) निकल आते हैं। ये छाले न केवल खाते-पीते वक्त असहनीय जलन पैदा करते हैं, बल्कि बोलने में भी खासी तकलीफ देते हैं। अगर आपको भी बार-बार मुंह में छाले या जीभ में घाव की समस्या परेशान कर रही है, तो इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार, पेट की गर्मी और वात-पित्त दोष का असंतुलन इसके मुख्य कारणों में से एक हो सकता है। आयुर्वेदिक डॉक्टर रूपाली जैन के मुताबिक सही लाइफस्टाइल और रसोई में मौजूद कुछ प्राकृतिक चीजों के इस्तेमाल से छालों की जलन से जल्द राहत पाई जा सकती है। आइए जानते हैं मुंह में बार-बार छाले होने के 10 मुख्य कारण और उन्हे ठीक करने के असरदार घरेलू नुस्खे।

बार-बार मुंह में छाले होने का कारण

बार-बार या लंबे समय तक मुंह में छाले होने के पीछे विटामिन B12 की कमी, कुछ बीमारियां, तनाव, खानपान और अन्य चिकित्सकीय कारण भी हो सकते हैं। आयुर्वेद में खासतौर पर मुंह के छालों के लिए कुछ खास कारणों को जिम्मेदार माना जाता है। आयुर्वेद के मुताबिक मुंह के छाले पित्त दोष बढ़ने के कारण, देर रात तक जागने की वजह से,गलत खानपान, बहुत ज्यादा मिर्च-मसालेदार खाना, तली-भुनी चीजों का अधिक सेवन,नॉनवेज का अधिक सेवन, लंबे समय तक खाली पेट रहना या फास्टिंग, पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या, आंतों से जुड़ी परेशानी, विटामिन B12 की कमी और शरीर में असंतुलित दोषों के बढ़ने की वजह से हो सकते हैं।

मुंह के छालों में संक्रमण और जलन को कम करने के लिए क्या करें?

डॉ. रूपाली जैन के अनुसार, जब मुंह में घाव या छाले होते हैं तो कई बार उनके आसपास संक्रमण और जलन भी दिखाई दे सकती है। आयुर्वेद में ऐसे मामलों में मुंह की सफाई करने पर जोर दिया है साथ ही कुछ उपायो को अपनाने पर भी जोर दिया है। डॉक्टर ने बताया छालों से परेशान हैं तो आप त्रिफला के पानी से कुल्ला करें। इसके लिए रात में एक गिलास पानी में करीब एक चम्मच त्रिफला चूर्ण डालकर ढककर रख दें और अगले दिन इसे उबाल लें। पानी आधा रह जाने पर इसे छानकर ठंडा करें और इस पानी से कुल्ला करें। इस पानी को कुछ देर मुंह में रखें फिर कुल्ला करें आपको छालों से आराम मिलेगा। याद रखें कुल्ला करते समय पानी बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि छालों में गर्म चीजों से जलन बढ़ सकती है।

हल्दी के पानी से कुल्ला करें

मुंह के छालों में हल्दी के पानी से कुल्ला करने की भी सलाह दी गई है। इसके लिए एक गिलास पानी में थोड़ी मात्रा में हल्दी डालकर उबालने और पानी लगभग आधा रह जाने पर उसे छान लें। इसे नॉर्मस या हल्का गुनगुना होने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हल्दी में कुछ एंटीमाइक्रोबियल और सूजनरोधी गुण पाए जाते हैं जो मुंह के छालों में आराम देते हैं।

नारियल तेल से ऑयल पुलिंग

डॉ. रूपाली जैन ने ऑयल पुलिंग के लिए नारियल तेल का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। उनके अनुसार, इसके लिए रिफाइंड की जगह कोल्ड-प्रेस्ड नारियल तेल इस्तेमाल किया जा सकता है। करीब 15-20 मिलीलीटर तेल को हल्का गुनगुना करके मुंह में रखें और कुछ मिनट तक मुंह में घुमाएं। ऑयल पुलिंग के बाद तेल को निगलना नहीं चाहिए, बल्कि बाहर निकालकर मुंह को पानी से साफ कर लेना चाहिए। खासकर छोटे बच्चों में यह तरीका नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि तेल का गलती से सांस की नली में जाने का जोखिम हो सकता है।

छालों पर घी और मुलेठी लगाएं

डॉ. जैन ने मुंह के छालों का इलाज करने के लिए गाय के घी का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। उनके अनुसार, घी के साथ मुलेठी का चूर्ण मिलाकर छाले वाली जगह पर लगाया जा सकता है। मुलेठी को आयुर्वेद में यष्टिमधु नाम से भी बताया गया है।

शहद और हल्दी का इस्तेमाल करें

डॉक्टर ने मुलेठी पसंद नहीं होने पर शहद लगाने की भी बात कही। उनके अनुसार, शहद में हल्दी मिलाकर छाले पर लगाने से घाव जल्दी ठीक होने में मदद मिल सकती है। लेकिन शहद का इस्तेमाल छोटे बच्चों, खासकर एक साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाना चाहिए। वहीं डायबिटीज वाले लोगों को भी शहद का सेवन या इस्तेमाल करने से बचना चाहिए।

धनिए का पानी पिएं

घरेलू उपायों में धनिए के पानी का भी उल्लेख किया गया है। इसके लिए साबुत धनिए को हल्का दरदरा कूट कर करीब एक चम्मच धनिया दो कप पानी में रातभर भिगो दें। सुबह इसे छानकर सामान्य तापमान पर आने के बाद पी लें। स्वाद के लिए थोड़ी मिश्री भी मिला सकते हैं। आयुर्वेद में धनिए को पित्त को शांत करने वाला माना जाता है।

आंवला भी हो सकता है विकल्प

डॉ. जैन ने मुंह के छालों की समस्या में आंवला का सेवन करने की भी सलाह दी है। आंवले का सेवन इसका चूर्ण, आंवले के मुरब्बे या दूसरी तरह कर सकते हैं। आंवला विटामिन C और अन्य पोषक तत्वों का स्रोत है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को खट्टे खाद्य पदार्थ खाने से छालों में जलन बढ़ती है तो आंवला लेने से बचना चाहिए।

प्रवाल पिष्टी और गुलकंद

मुंह के छालों से निजात पाने के लिए डॉ. जैन ने दो चुटकी प्रवाल पिष्टी को आधा चम्मच गुलकंद के साथ मिलाकर खाने की सलाह दी है। आयुर्वेद में इसे पित्त को शांत करने से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि, प्रवाल पिष्टी जैसी आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए।

मुनक्का भिगोकर खाएं

पित्त को कम करने के घरेलू उपाय के तौर पर रात में कुछ मुनक्के पानी में भिगोकर सुबह उन्हें अच्छी तरह चबाकर खाने और बचा हुआ पानी पीने से मुंह के छालों में आराम मिलता है। मुनक्का फाइबर और प्राकृतिक शुगर का स्रोत है। डायबिटीज वाले लोगों को इसकी मात्रा का ध्यान रखना चाहिए। अगर मुंह में बहुत ज्यादा छाले हो गए हैं या समस्या बार-बार होती है तो केवल घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करने के बजाय डॉक्टर से सलाह लें।

डिस्क्लेमर: मुंह के छालों के कारण और उपचार को लेकर दी गई यह जानकारी आयुर्वेदिक चिकित्सक के बताए सुझावों पर आधारित है। मुंह के छाले कई कारणों से हो सकते हैं और हर व्यक्ति में इनका कारण अलग हो सकता है। किसी भी घरेलू उपाय या आयुर्वेदिक दवा को अपनाने से पहले योग्य डॉक्टर या आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह लें।