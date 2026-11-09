एक मां अपने बच्चे को ठीक कराने के लिए क्या-क्या कर सकती है, इसकी मिसाल पवित्रा सिरोलिकर ने पेश की है। जब उन्हें पता चला कि उनके 20 महीने के बेटे को एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी है, तो उन्होंने उसके इलाज के लिए हर संभव रास्ता तलाशना शुरू कर दिया। इसी कोशिश में उन्हें एक ऐसी दवा के बारे में पता चला, जो बीमारी के असर को कम करने में मदद कर सकती थी, लेकिन यह दवा भारत में उपलब्ध नहीं थी। पवित्रा ने हार नहीं मानी और उनकी कोशिशों ने अब उनके बेटे के साथ-साथ भारत के 7 अन्य बच्चों के लिए भी इलाज की उम्मीद जगा दी है।

पवित्रा को पता चला कि इस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा टिराट्रिकॉल (Tiratricol) भारत में उपलब्ध नहीं है। उन्होंने जर्मनी से इस दवा की एक महीने की खुराक मंगवाई, जिसके लिए उन्हें करीब 13 लाख रुपये खर्च करने पड़े। हालांकि, वह जानती थीं कि हर महीने इतनी बड़ी रकम खर्च करना संभव नहीं है, क्योंकि उनके बेटे को जीवनभर इस दवा की जरूरत पड़ सकती है।

इसी बीच हैदराबाद की बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. शिवरंजिनी संतोष ने इस मामले को सोशल मीडिया के जरिए सामने रखा। उन्होंने दवा की उपलब्धता और उसकी कीमत को लेकर मदद तलाशनी शुरू की। डॉ. संतोष ने दूसरे डॉक्टरों से बात की, विदेश की दवा कंपनियों से संपर्क किया और उन सभी रास्तों को आजमाया, जिनसे बच्चे को इलाज मिल सकता था।

आखिरकार उनकी कोशिशों का नतीजा नीदरलैंड के एक गैर-सरकारी संगठन फार्मास्युटिकल अकाउंटेबिलिटी फाउंडेशन (Pharmaceutical Accountability Foundation) के रूप में सामने आया। यह संगठन दवाओं को मरीजों के लिए उचित कीमत पर उपलब्ध कराने की दिशा में काम करता है। संगठन ने टिराट्रिकॉल दवा को कम कीमत पर तैयार करने का रास्ता निकाला। इसके तहत फार्मासिस्ट दवा के जरूरी तत्वों को मिलाकर मरीजों के लिए दवा तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया को कंपाउंडिंग (Compounding) कहा जाता है।

इस पहल से अब तक भारत में इस बीमारी से पीड़ित 7 बच्चों की पहचान की गई है। संगठन ने इन सभी बच्चों को एक साल तक मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है। इनमें पवित्रा का बेटा भी शामिल है। एक साल बाद भी इस तरीके से तैयार की गई दवा की कीमत करीब 12.5 लाख रुपये सालाना होगी, जबकि दवा कंपनी की ओर से बेची जाने वाली इसी दवा की कीमत करीब 4 करोड़ रुपये सालाना तक पहुंचती है।

क्या है एलन-हर्नडन-डडली सिंड्रोम?

पवित्रा के बेटे को एलन-हर्नडन-डडली सिंड्रोम (Allan-Herndon-Dudley Syndrome यानी AHDS) नाम की एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी है। यह बीमारी मुख्य रूप से बच्चों के दिमाग और शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। इससे बच्चे को बोलने, चलने-फिरने और शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने में परेशानी हो सकती है। गंभीर मामलों में बच्चा बिना सहारे बैठने या चलने में भी सक्षम नहीं हो पाता।

यह बीमारी MCT8 नाम के प्रोटीन को बनाने वाले जीन में म्यूटेशन यानी आनुवंशिक बदलाव के कारण होती है। सामान्य तौर पर MCT8 प्रोटीन थायरॉइड हार्मोन T3 को शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों और खासतौर पर दिमाग तक पहुंचाने का काम करता है।

डॉ. शिवरंजिनी संतोष के मुताबिक, इस बीमारी से पीड़ित बच्चों में MCT8 प्रोटीन ठीक से काम नहीं करता। ऐसे में थायरॉइड हार्मोन दिमाग तक नहीं पहुंच पाता, जिससे बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास की प्रक्रिया प्रभावित होती है। वहीं, शरीर को लगता है कि उसे पर्याप्त थायरॉइड हार्मोन नहीं मिल रहा है। इस वजह से वह अधिक मात्रा में हार्मोन बनाने लगता है। नतीजतन, खून में थायरॉइड हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है और शरीर में थायरोटॉक्सिसिटी (Thyrotoxicity) की स्थिति पैदा हो सकती है।

कैसे काम करती है टिराट्रिकॉल दवा?

टिराट्रिकॉल एक ऐसी दवा है, जो थायरॉइड हार्मोन की तरह काम करती है। इसकी खास बात यह है कि इसे दिमाग तक पहुंचने के लिए MCT8 प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि यह AHDS से पीड़ित बच्चों के इलाज में मददगार साबित हो सकती है।

डॉ. संतोष के अनुसार, यह दवा शरीर में जरूरत से ज्यादा थायरॉइड हार्मोन बनने की प्रक्रिया को रोकने में मदद करती है। इसके अलावा, यह दिमाग को होने वाले नुकसान को भी कुछ हद तक कम कर सकती है।

हालांकि, यह समझना जरूरी है कि टिराट्रिकॉल दवा बीमारी की वजह से दिमाग में पहले से हो चुके नुकसान को ठीक नहीं कर सकती। इसलिए बच्चों को कम उम्र में ही यह दवा मिलना जरूरी है, ताकि बीमारी के असर को बढ़ने से रोका जा सके या कम किया जा सके।

भारत में क्यों उपलब्ध नहीं है यह दवा?

टिराट्रिकॉल को पहली बार साल 1953 में तैयार किया गया था। साल 1974 तक इसे थायरॉइड हार्मोन रेजिस्टेंस जैसी बीमारियों के इलाज के लिए मंजूरी मिल चुकी थी। इसके अलावा, कई देशों में यह वजन घटाने के लिए डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पर भी उपलब्ध रही है।

हालांकि, एलन-हर्नडन-डडली सिंड्रोम के संभावित इलाज के रूप में इसके इस्तेमाल की जानकारी पहली बार साल 2014 में सामने आई। इसके बाद इस दवा पर क्लीनिकल ट्रायल शुरू हुए। साल 2017 में यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी और साल 2019 में अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने इसे ऑर्फन ड्रग का दर्जा दिया।

ऑर्फन ड्रग ऐसी दवाओं को कहा जाता है, जिन्हें दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए विकसित किया जाता है। इन बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या कम होने के कारण दवा कंपनियों के लिए इनके विकास और बिक्री में निवेश करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में कंपनियों को विशेष प्रोत्साहन और कुछ नियामकीय लाभ दिए जाते हैं।

स्वीडन की फार्मास्युटिकल कंपनी एगेटिस थेराप्यूटिक्स (Egetis Therapeutics) इस दवा की मार्केटिंग ऑथराइजेशन होल्डर बन गई। इसके बाद कंपनी ने पहले से उपलब्ध टिराट्रिकॉल को बाजार से हटाकर नए ब्रांड नाम एम्सिटेट (Emcitate) के तहत बेचना शुरू किया। इसकी कीमत पहले के मुकाबले करीब तीन से चार गुना तक बढ़ा दी गई।

नीदरलैंड के फार्मास्युटिकल अकाउंटेबिलिटी फाउंडेशन ने इस प्रक्रिया को ‘मेडिसिन हाईजैकिंग’ यानी दवा पर कब्जा जमाने जैसा बताया है।

संगठन के चेयरपर्सन विल्बर्ट बैननबर्ग के मुताबिक, कुछ कंपनियां पहले से मौजूद दवाओं को दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए दोबारा रजिस्टर कराती हैं। इसके बाद उन्हें यूरोपीय नियमों के तहत 10 साल तक विशेष बाजार अधिकार मिल सकते हैं। इस दौरान दूसरी कंपनियों के लिए उसी दवा को बाजार में बेचना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में दवा की कीमत काफी बढ़ सकती है और मरीजों के लिए इलाज महंगा हो जाता है।

कैसे कम की गई दवा की कीमत?

फार्मास्युटिकल अकाउंटेबिलिटी फाउंडेशन ने इस दवा को कम कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए कंपाउंडिंग का रास्ता अपनाया। संगठन के मुताबिक, टिराट्रिकॉल का सक्रिय फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट (Active Pharmaceutical Ingredient यानी API) खरीदा गया और फार्मासिस्ट की मदद से छोटे स्तर पर दवा तैयार की गई।

कंपाउंडिंग की प्रक्रिया में फार्मासिस्ट किसी मरीज की जरूरत के हिसाब से दवा के अलग-अलग तत्वों को मिलाकर उसका फॉर्मूलेशन तैयार करते हैं। यूरोप और नीदरलैंड में इसके लिए विशेष कानूनी प्रावधान मौजूद हैं, जिनके तहत किसी एक मरीज या मरीजों के छोटे समूह के लिए दवा तैयार की जा सकती है।

इसी प्रक्रिया के तहत तैयार की गई टिराट्रिकॉल भारत के उन 7 बच्चों तक पहुंचाई जा रही है, जिन्हें AHDS की बीमारी है। इन बच्चों में से 5 का इलाज तमिलनाडु के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज (CMC), वेल्लोर में चल रहा है। फिलहाल इन बच्चों को एक साल के लिए दवा आयात करने की अनुमति मिली है। यह दवा निजी इस्तेमाल के लिए आयात की जा रही है।

भारत में भी दवाओं की कंपाउंडिंग से जुड़े कुछ प्रावधान हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि पेटेंट और दवा निर्माण से जुड़े नियमों के कारण भारतीय कंपनियों के लिए इस दवा का उत्पादन करना आसान नहीं हो सकता।

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