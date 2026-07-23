मानसून के मौसम में नमी, बारिश और तापमान में उतार-चढ़ाव की वजह से वायरस बहुत तेजी से पनपते हैं। यही कारण है कि इस मौसम में लोग बार-बार सर्दी, खांसी, बुखार और वायरल इंफेक्शन (Viral Infection) की चपेट में आते हैं। कमजोर इम्युनिटी वाले लोगों के लिए तो यह सीजन ‘इन्फेक्शन का सिलसिला’ बन जाता है। इस दौरान सर्दी-जुकाम, फ्लू, वायरल बुखार, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे संक्रमण तेजी से फैलते हैं। इसकी वजह नमी, जलभराव, दूषित पानी और मच्छरों का बढ़ना है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बार-बार वायरल इंफेक्शन होता है। इस मौसम में वायरस और मच्छरों की सक्रियता के कारण कई लोग बार-बार सर्दी, खांसी और वायरल बुखार की चपेट में आ जाते हैं।

sahyadrihospital में डॉ. रमन गायकवाड़ पुणे में संक्रामक रोगों के एक बहुत अनुभवी डॉक्टर हैं। उन्हें संक्रामक रोगों का बेहतरीन डॉक्टर माना जाता है। उन्होंने मानसून में वायरल इंफेक्शन के लिए जलभराव,गंदगी और दूषित पानी को जिम्मेदार ठहराया है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि वायरल इंफेक्शन के लिए कौन-कौन से कारण जिम्मेदार होते हैं इसके लक्षणों की पहचान कैसे की जाए और इससे बचाव का तरीका भी।

मानसून में वायरल इंफेक्शन क्यों बढ़ता है?

अधिक नमी के कारण वायरस लंबे समय तक सक्रिय रहता हैं। इस मौसम में जलभराव और गंदगी से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता है। दूषित भोजन और पानी वायरस को शरीर में पहुंचाते हैं। रुके हुए पानी में एडीज मच्छर पनपता हैं, जिससे डेंगू और चिकनगुनिया का खतरा बढ़ता है। मौसम बदलने पर शरीर की इम्यूनिटी कुछ समय के लिए कमजोर पड़ सकती है जिससे इंसान बार-बार बीमार पड़ सकता है।

मानसून में होने वाले आम वायरल संक्रमण

मानसून में होने वाले आम वायरल संक्रमण में सामान्य सर्दी-जुकाम होना, इन्फ्लूएंजा (फ्लू), वायरल बुखार, डेंगू, चिकनगुनिया हैं।

वायरल इंफेक्शन के लक्षण

वायरल इंफेक्शन के लक्षणों की बात करें तो इसमें मरीज को तेज और अचानक बुखार आता है। मरीज को गले में खराश और खांसी की परेशानी होती है। संक्रामित इंसान की नाक कभी बंद हो सकती है तो कभी नाक बहने की समस्या हो सकती है। सिरदर्द, शरीर और जोड़ों में दर्द, कमजोरी और थकान वायरल इंफेक्शन के लक्षण हो सकते हैं। डेंगू या चिकनगुनिया में मरीज की बॉडी पर चकत्ते आ सकते हैं। कुछ मामलों में मतली, उल्टी या दस्त की समस्या भी हो सकती है।

वायरल इंफेक्शन का इलाज क्या है?

ज्यादातर वायरल संक्रमण अपने आप ठीक हो जाते हैं। इस संक्रमण में इलाज वक्षणों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए डॉक्टर लाइफस्टाइल और डाइट में बदलाव करने की सलाह देते हैं। वायरल संक्रमण से बचाव करना है तो रोगुलर बॉडी आराम दें और पानी का सेवन ज्यादा करें। पर्याप्त लिक्विड फूड और हेल्दी डाइट का सेवन रिकवरी को फास्ट करता है। डॉक्टर की सलाह पर ही बुखार या दर्द की दवा लें। फ्लू जैसी कुछ स्थितियों में डॉक्टर एंटीवायरल दवाएं दे सकते हैं। एंटीबायोटिक दवाएं वायरल संक्रमण पर असर नहीं करतीं, इसलिए इन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के न लें।

वायरल संक्रमण से बचाव कैसे करें?

अगर आपको मॉनसून में वायरस संक्रण से बचाव करना है तो आप बार-बार साबुन और पानी से हाथ धोएं, ताकि वायरस, बैक्टीरिया और अन्य रोगाणुओं के संक्रमण का खतरा कम हो सके।

साफ और शुद्ध पानी का सेवन करें। उबला या फिल्टर किया हुआ पानी पिएं।

ताजा और साफ भोजन करें।

बीमार व्यक्ति के संपर्क से बचें।

मच्छरों से बचाव के लिए रिपेलेंट और पूरी बाजू के कपड़े पहनें।

घर के आसपास पानी जमा न होने दें।

पर्याप्त नींद लें और संतुलित आहार से इम्युनिटी मजबूत रखें।

कब तुरंत डॉक्टर से मिलें?

यदि तेज बुखार 2–3 दिन से अधिक रहे, सांस लेने में तकलीफ हो, लगातार उल्टी हो, शरीर पर लाल चकत्ते दिखाई दें, प्लेटलेट्स कम होने की आशंका हो या डिहाइड्रेशन के लक्षण नजर आएं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जागरूकता और जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। यदि आपको तेज बुखार, लगातार खांसी, सांस लेने में तकलीफ या कोई अन्य गंभीर लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। किसी भी दवा या उपचार को शुरू करने से पहले योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।