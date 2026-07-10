हम अक्सर मानसून के इन्फेक्शन के लिए बाहर के गंदे पानी और कीचड़ को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट की मानें तो असली खतरा आपके घर के भीतर ही छुपा है। बारिश के मौसम में हवा में बढ़ने वाली नमी (Humidity) के कारण हमारे घर में रोज इस्तेमाल होने वाले तौलिए, बेडशीट, सोफे के कुशन और यहां तक कि डोरमैट फंगल इन्फेक्शन और स्किन एलर्जी के साइलेंट एक्टिवेटर बन जाते हैं। अगर बरसात में आपकी स्किन पर भी अचानक जिद्दी खुजली या चकत्ते दिखने लगे हैं, तो बाहर देखने के बजाय अपने घर की कुछ चीजों पर ध्यान दें।

स्किन एंड लेजर क्लिनिक, दिल्ली-एनसीआर में वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ एवं निदेशक, डॉ. अमित बांगिया ने बताया बरसात के मौसम में हवा में नमी और सीलन के कारण सिर्फ बाहर ही नहीं, बल्कि हमारे घर के अंदर रखी कई चीजों में भी फंगस और बैक्टीरिया बहुत तेजी से पनपने लगते हैं। इससे स्किन पर रैशेज, एलर्जी और फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर अमित ने बताया बारिश का मौसम अपने साथ ठंडक तो लाता है, लेकिन यही मौसम बैक्टीरिया और फंगस के तेजी से पनपने के लिए भी सबसे अनुकूल माना जाता है।

हवा में बढ़ी नमी , गीले कपड़े और बंद जगहों में जमा मॉइश्चर संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ा देते हैं। ऐसे में अक्सर लोग यह समझ ही नहीं पाते कि घर में इस्तेमाल होने वाली रोजमर्रा की चीजें कब बैक्टीरिया और फंगस का अड्डा बन जाती हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट के मुताबिक, मानसून में स्किन से जुड़ी परेशानियों से बचने के लिए सिर्फ साफ-सफाई ही नहीं, बल्कि कपड़ों और घर में इस्तेमाल होने वाली चीजों को सही तरीके से रखना भी बेहद जरूरी है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि घर में रखी कौन-कौन सी चीजें बरसात में इंफेक्शन और फंगस को बढ़ाती हैं।

बारिश में बैक्टीरिया और फंगस इतनी तेजी से क्यों बढ़ते हैं?

डॉक्टर बताते हैं कि फंगस को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत नमी (Moisture) की होती है। वहीं बैक्टीरिया को नमी के साथ लगभग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी अनुकूल वातावरण देता है। मानसून में यही परिस्थितियां आसानी से बन जाती हैं, इसलिए इस मौसम में संक्रमण तेजी से फैलता है।

बारिश के दिनों में फंगस और बैक्टीरिया से किन लोगों को ज्यादा खतरा है?

डॉक्टर अमित के अनुसार, कुछ लोगों में संक्रमण का खतरा बाकी लोगों की तुलना में अधिक होता है जैसे डायबिटीज मरीजों को जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है उनके लिए ये फंगस और इंफेक्शन परेशानी बढ़ा सकते हैं। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग, बुजुर्ग और छोटे बच्चे भी फंगल और बैक्टीरियल संक्रमण की चपेट में जल्दी आते हैं और उन्हें ठीक होने में भी ज्यादा समय लग सकता है।

फंगल संक्रमण के शुरुआती लक्षण

अगर बारिश के मौसम में त्वचा पर ये लक्षण दिखें तो उन्हें नजरअंदाज न करें

स्किन पर लगातार खुजली होना

स्किन पर लाल चकत्ते पड़ना

गोल आकार के दाने या रैशेज होना

स्किन का छिल जाना

स्किन से बदबू आना

पैरों की उंगलियों के बीच सफेद या गीली स्किन होना

बरसात में फंगस और बैक्टीरिया से कैसे करें बचाव

डॉक्टर अमित के अनुसार मानसून में टीनिया (Ringworm) और कैंडिडा संक्रमण सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं ऐसे में आपको ये जानना जरूरी है कि घर के कौन-कौन से हिस्सों और चीजों में ये बैक्टीरिया और फंगस पैर पसार रहे हैं।

कपड़े और क्लोसेट बन सकते हैं फंगस का सबसे बड़ा ठिकाना

डॉक्टर अमित ने जनसत्ता को बातचीत में बताया कि बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा खतरा कपड़ों और उन्हें रखने वाली क्लोसेट यानी अलमारी से होता है। बंद अलमारी में नमी बनी रहती है, जिससे कपड़ों में फंगस आसानी से लग सकता है। अगर कपड़ों से बदबू आने लगे तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि उनमें फंगस पनप चुका है। डॉक्टर अमित ने बताया इस मौसम में कॉटन जैसे फैब्रिक नमी जल्दी सोख लेते हैं, अगर इसमें पसीना या पानी रह जाए तो फंगस और बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकते हैं। अगर आप बारिश के मौसम में फंगस से बचना चाहते हैं तो कपड़ो को अच्छे से प्रेस करके सुखाकर ही पहनें।

गीला तौलिया और अंडरगारमेंट्स संक्रमण बढ़ा सकते हैं

मानसून में गीला तौलिया, गीले मोजे या अंडरगारमेंट्स लंबे समय तक इस्तेमाल करना या उन्हें दूसरे कपड़ों के साथ रख देना बड़ी गलती साबित हो सकती है। डॉक्टर अमित के मुताबिक अगर एक भी गीला कपड़ा बाकी सूखे कपड़ों के साथ रख दिया जाए तो नमी की वजह से सारे कपड़ों में भी फंगस फैल सकता है। इसलिए सभी कपड़ों को पूरी तरह सुखाने के बाद ही अलमारी में रखें और गीले कपड़ों को हमेशा अलग रखें। आप गीले कपड़ों में कुछ देर बल्ब जलाकर रख सकते हैं जिससे कपड़ों का मॉश्चर कंट्रोल हो सकता है।

बाथ मैट और दूसरे गीली फैब्रिक वाली चीजों का रखें ध्यान

बाथ मैट, तकिए के कवर, बेडशीट और दूसरे फैब्रिक वाली चीजें भी मानसून में संक्रमण का कारण बन सकती हैं। डॉक्टर अमित ने बताया कोई भी चीज अगर लंबे समय तक गीली रहे या नमी वाली जगह पर रखी हो तो उसमें फंगस आसानी से पनप सकता है। ऐसी चीजों को समय-समय पर धोना और पूरी तरह सुखाकर इस्तेमाल करना जरूरी है।

बिना साफ किए रखे बर्तन और पानी भी बढ़ा सकते हैं संक्रमण

डॉक्टर अमित ने बताया बरसात के मौसम में सिर्फ कपड़े ही नहीं, बल्कि गंदे बर्तन, लंबे समय तक बाहर रखा पानी और बासी भोजन भी बैक्टीरिया के तेजी से बढ़ने का कारण बन सकते हैं। बरसात के मौसम में इन फूड्स का सेवन गैस्ट्रोएंटेराइटिस, फूड पॉइजनिंग, पेट के संक्रमण और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है। डॉक्टर अमित ने सलाह दी कि बरसात के मौसम में बीमारियों से बचने के लिए आप साफ घर का बना हुआ ताजा खाना खाएं। पानी का खासतौर पर ध्यान रखें। साफ पानी का सेवन करें।

खुद से स्टेरॉयड क्रीम लगाने की गलती न करें

अगर बारिश में भीगने के बाद खुजली या रैशेज हो जाएं तो शुरुआत में कैलामाइन लोशन या डॉक्टर की सलाह से एंटी-एलर्जिक दवा ली जा सकती है। लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉयड क्रीम लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे फंगल संक्रमण और जटिल हो सकता है। यदि समस्या बनी रहे तो तुरंत डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें।

बारिश में फंगल और बैक्टीरियल संक्रमण से बचने के 5 आसान उपाय

बारिश में भीगने के बाद तुरंत सूखे कपड़े पहनें।

घर पहुंचते ही साबुन से नहाएं और बालों में शैंपू करें।

स्किन, खासकर स्किन फोल्ड और पैरों को पूरी तरह सुखाएं।

गीले तौलिये, मोजे और अंडरगारमेंट्स दोबारा इस्तेमाल न करें।

ताजा भोजन और साफ पानी का ही सेवन करें तथा प्रोसेस्ड और अत्यधिक मीठे खाद्य पदार्थों से बचें।

डिस्क्लेमर:यह जानकारी डर्मेटोलॉजिस्ट से हुई बातचीत पर आधारित है। यदि त्वचा पर लगातार खुजली, लाल चकत्ते, पस, दर्द या संक्रमण के लक्षण दिखाई दें, तो स्वयं इलाज करने के बजाय त्वचा विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें।