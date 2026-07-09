भारत में बरसात का मौसम अपने साथ कई तरह की हेल्थ प्रोब्लम लेकर आता है। हवा में बढ़ी नमी के कारण इस मौसम में बैक्टीरिया और वायरस तेजी से पनपते हैं। इस दौरान संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और लोग वायरल बुखार, सर्दी-खांसी, फ्लू ,पेट के संक्रमण और दूसरी मौसमी बीमारियों की चपेट में आसानी से आ जाते हैं। इस मौसम में खानपान और इम्यूनिटी का खास ध्यान रखना जरूरी है। इस मौसम में सबसे ज्यादा इम्यूनिटी को मजबूत करने पर ध्यान देना जरूरी है। इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए विटामिन सी से भरपूर आंवला का सेवन बेस्ट हर्ब है।

कंसल्टेंट डायटीशियन और प्रमाणित डायबिटीज एजुकेटर कनिका मल्होत्रा ने बताया अगर आप रोजाना दिन की शुरुआत आंवला से करते हैं तो इम्यूनिटी मजबूत होती है और बीमारियों से बचाव होता है। विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स गुणों से भरपूर आंवला का सेवन इम्यूनिटी को बढ़ाता है और बॉडी को हेल्दी रखता है। बरसात में आंवला एक बेहतरीन प्राकृतिक सुरक्षा कवच साबित हो सकता है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि बरसात में आंवला खाना क्यों जरूरी है।

पाचन को रखता है दुरुस्त

आंवले में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसका सेवन कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मददगार हो सकता है। यह आंतों की कार्यप्रणाली को सपोर्ट करता है, मेटाबॉलिज्म सुधारता है और भोजन से पोषक तत्वों के बेहतर अवशोषण में मदद करता है। बरसात के दिनों में पाचन से जुड़ी दिक्कते बढ़ जाती हैं ऐसे में आंवला का सेवन बेहद असरदार साबित होता है।

दिल को रखता है हेल्दी

आंवला एक ऐसा हर्ब है जो दिल को सेहतमंद रखने के लिए भी जरूरी है। कई रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि आंवला का सेवन करने से खराब कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है और दिल की सेहत में सुधार होता है। रिसर्च के अनुसार यह खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद कर सकता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स धमनियों को ऑक्सीडेटिव नुकसान से बचाते हैं, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियों का जोखिम कम करने में मदद मिल सकती है।

ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मददगार

आंवले में प्राकृतिक रूप से मौजूद क्रोमियम इंसुलिन की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। ये फास्टिंग और पोस्ट मील शुगर को कंट्रोल रखने से मददगार साबित होता है। हालांकि ये डायबिटीज की दवाओं का विकल्प नहीं, बल्कि डॉक्टर की सलाह से इसका सेवन किया जा सकता है।

स्किन और बालों के लिए फायदेमंद

आंवले के एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन को फ्री-रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। नियमित सेवन से स्किन की चमक बनाए रखने और उम्र बढ़ने के संकेत धीमे करने में मदद मिल सकती है। यह बालों की जड़ों को पोषण देकर उन्हें मजबूत और हेल्दी रखने में भी मदद करता है।

आंखों की सेहत के लिए उपयोगी

आंवले में कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो आंखों की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं। इसका नियमित सेवन आंखों की सामान्य सेहत बनाए रखने, थकान कम करने और उम्र से जुड़ी समस्याओं के जोखिम को कम करने में मददगार माना जाता है।

बरसात में आंवला खाते समय रखें ये सावधानियां

बरसात में बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं ऐसे में आप आंवले को अच्छी तरह धोकर ही खाएं।

बहुत अधिक मात्रा में सेवन करने से कुछ लोगों को पेट में जलन या एसिडिटी की शिकायत हो सकती है।

अगर आपको किडनी स्टोन है, ब्लड शुगर हाई रहता है या ब्लड थिनर दवाओं से कोई समस्या है, तो नियमित रूप से आंवला खाने से पहले डॉक्टर से सलाह लें।

आंवले का मुरब्बा या मीठा कैंडी की बजाय ताजा आंवला या बिना चीनी वाला आंवला जूस बेहतर विकल्प है।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी घरेलू नुस्खे, आयुर्वेदिक उपाय या आहार में बदलाव अपनाने से पहले डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।