मिनी स्ट्रोक, जिसे ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक (Transient Ischemic Attack-TIA) कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क में कुछ समय के लिए रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है। इसके लक्षण स्ट्रोक जैसे ही होते हैं, लेकिन आमतौर पर कुछ मिनटों से लेकर एक घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर अपने आप ठीक हो सकते हैं। हालांकि, इसे हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह भविष्य में होने वाले बड़े स्ट्रोक का शुरुआती संकेत हो सकता है।

गुरुग्राम स्थित आर्टेमिस अस्पताल के न्यूरोसर्जरी विभाग के निदेशक डॉ. आदित्य गुप्ता बताते हैं कि हाल ही में उनके सामने एक ऐसा मामला आया जिसमें एक 29 साल का युवा मीनी स्ट्रोक का शिकार हुआ। डॉक्टर ने बताया युवा लंबे समय तक काम की वजह से लगातार तनाव में रहता है। उसका खान-पान भी अनियमित था और नींद भी कम ही लेता था। कुछ समय से उसे बार-बार सिरदर्द होने लगा था। कभी-कभी बोलते समय सही शब्द ढूंढने में परेशानी होती और दाहिने हाथ में कुछ मिनट के लिए सुन्नपन महसूस होता था। चूंकि ये लक्षण थोड़ी देर में अपने-आप ठीक हो जाते थे, इसलिए उसने इन्हें थकान का असर समझकर नजरअंदाज कर दिया।

युवा में स्ट्रोक की कैसे हुई पहचान

युवा की न्यूरोलॉजिकल जांच, एमआरआई और ब्लड टेस्ट के बाद पता चला कि उसे ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक (Transient Ischemic Attack-TIA) यानी मिनी स्ट्रोक आया था। आगे की जांच में सामने आया कि उसे खून के थक्के बनने यानी ब्लड क्लॉटिंग से जुड़ी एक बीमारी थी, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए मस्तिष्क में रक्त प्रवाह रुक गया था। समय रहते इलाज मिलने से उसके मस्तिष्क को कोई स्थायी नुकसान नहीं हुआ। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि यदि इलाज में देर होती तो अगली बार उसे बड़ा स्ट्रोक आ सकता था, जिससे स्थायी विकलांगता या मौत तक हो सकती थी। युवा ने बीमारी का पता चलते ही धूम्रपान छोड़ दिया, खानपान में सुधार लिया, नियमित व्यायाम शुरू किया, तनाव कम करने की कोशिश की और पर्याप्त नींद ली तो कुछ महीनों में वह पूरी तरह हेल्दी हो गया और नॉर्मल लाइफ जीने लगा।

कम उम्र में क्यों बढ़ रहा है स्ट्रोक का खतरा

मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर लिमिटेड (Metropolis Healthcare Ltd.) में वाइस प्रेसिडेंट और चीफ लैब ऑपरेशंस में डॉ. गीता चोपड़ा ने बताया स्ट्रोक आज दुनिया भर में मौत और गंभीर विकलांगता की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। भारत जैसे विकासशील देशों में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में स्ट्रोक अब मौत का चौथा सबसे बड़ा कारण और विकलांगता का पांचवां सबसे बड़ा कारण बन चुका है।

डॉ. गीता ने बताया स्ट्रोक को कुछ समय पहले तक बुजुर्गों की बीमारी समझा जाता था लेकिन अब ये बीमारी 20, 30 और 40 साल की उम्र के युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रही है। अब कम उम्र में ही लोगों में स्ट्रोक और मिनी स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि लगभग 85 प्रतिशत स्ट्रोक इस्केमिक स्ट्रोक या TIA से जुड़े होते हैं।

मिनी स्ट्रोक क्या होता है?

स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त का प्रवाह रुक जाता है। इससे मस्तिष्क की कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिलते और वे क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। करीब 85 प्रतिशत स्ट्रोक इस्केमिक स्ट्रोक होते हैं, जिनमें किसी रक्त वाहिका में रुकावट आ जाती है। बाकी हेमरेजिक स्ट्रोक होते हैं, जिनमें मस्तिष्क के भीतर या आसपास रक्तस्राव होता है।

मिनी स्ट्रोक (TIA) में मस्तिष्क तक रक्त का प्रवाह कुछ समय के लिए रुकता है, लेकिन रुकावट जल्दी हट जाती है। इसलिए लक्षण कुछ मिनट से लेकर एक घंटे के भीतर खत्म हो जाते हैं और स्थायी नुकसान नहीं होता। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि खतरा टल गया है। डॉक्टरों के मुताबिक TIA इस बात का बड़ा संकेत है कि आने वाले कुछ घंटों, दिनों या हफ्तों में बड़ा स्ट्रोक हो सकता है। इसलिए हर मिनी स्ट्रोक को मेडिकल इमरजेंसी मानना चाहिए।

युवाओं में क्यों बढ़ रहा है मिनी स्ट्रोक का खतरा?

डॉक्टरों के अनुसार युवाओं में मिनी स्ट्रोक का खतरा बढ़ने के लिए कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं जैसे धूम्रपान, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की बीमारी, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल, शारीरिक निष्क्रियता, अत्यधिक शराब का सेवन, नशीले पदार्थों का इस्तेमाल, लगातार तनाव में रहना, खराब नींद और प्रोसेस्ड फूड का ज्यादा सेवन करना शामिल है। इसके अलावा कुछ मेडिकल स्थितियां भी जोखिम बढ़ाती हैं जैसे

जन्मजात या आनुवंशिक ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर

ऑटोइम्यून बीमारियां

जेनेटिक दिल के रोग

एट्रियल फाइब्रिलेशन जैसी अनियमित धड़कन

गर्दन की चोट के कारण धमनियों में क्षति होना

गर्भावस्था और डिलीवरी के बाद का समय

सिकल सेल रोग

कुछ दुर्लभ आनुवंशिक रक्त वाहिका रोग

कुछ मरीजों में कोविड-19 संक्रमण के बाद खून के थक्के बनने का जोखिम बढ़ा है

मिनी स्ट्रोक के कौन से शुरुआती लक्षणों को नहीं करें नजरअंदाज

स्ट्रोक के लक्षण आमतौर पर अचानक दिखाई देते हैं। अगर चेहरे, हाथ या पैर के एक तरफ कमजोरी या सुन्नपन महसूस हो तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।

बोलने या समझने में कठिनाई हो तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करें।

अचानक धुंधला या दोहरा दिखाई देना भी स्ट्रोक के शुरूआती लक्षण हो सकते हैं।

संतुलन बिगड़ना या चक्कर आना

भ्रम की स्थिति

अचानक बहुत तेज सिरदर्द स्ट्रोक के ऐसे लक्षण हैं जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर ये लक्षण कुछ मिनट में ठीक भी हो जाएं, तब भी तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

बॉडी में ये लक्षण दिखने पर आप तुरंत अस्पताल में दिखाएं। अस्पताल में सीटी स्कैन या एमआरआई से यह पता लगाया जाता है कि स्ट्रोक ब्लॉकेज की वजह से हुआ है या रक्तस्राव की वजह से।

स्ट्रोक के शुरुआती संकेतों को पहचानने का BE FAST नियम

B (Balance): संतुलन बिगड़ना

E (Eyes): अचानक धुंधला या कम दिखाई देना

F (Face): चेहरे का एक हिस्सा टेढ़ा पड़ना

A (Arms): हाथ में कमजोरी या सुन्नपन

S (Speech): बोलने में परेशानी

T (Time): तुरंत इमरजेंसी मेडिकल सहायता लें

इन बातों का रखें ध्यान

डॉक्टर कहते हैं कि स्ट्रोक के लक्षणों को तुरंत पहचानना और उसका तुरंत इलाज होना जिंदगी बचाने के लिए बेहद जरूरी है। डॉक्टर के मुताबिक इलाज में जितनी देर होगी, मस्तिष्क को उतना ज्यादा नुकसान होगा। अनुमान है कि बिना इलाज के हर मिनट में लगभग 20 लाख (2 मिलियन) मस्तिष्क कोशिकाएं नष्ट हो सकती हैं।

स्ट्रोक से बचाव के लिए किन बातों का रखें ध्यान

अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रोक से बचाव करें तो आप अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएं।

धूम्रपान और तंबाकू से पूरी तरह परहेज करें।

शराब का सेवन सीमित मात्रा में करें।

नियमित एक्सरसाइज करें।

डाइट में फल, सब्जियां और साबुत अनाज का सेवन करें।

वजन को कंट्रोल रखें और नींद पूरी लें। रोज 7–8 घंटे की अच्छी नींद जरूर लें।

तनाव कम करने की कोशिश करें।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे किसी भी प्रकार की चिकित्सीय सलाह (Medical Advice), निदान या इलाज का विकल्प न मानें। स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी समस्या, लक्षण या आपातकालीन स्थिति में तुरंत किसी योग्य डॉक्टर या नजदीकी अस्पताल से संपर्क करें। आपात स्थिति में राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर 112 / 108 पर कॉल करें।