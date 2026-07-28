हार्ट अटैक एक गंभीर और जानलेवा स्थिति है, जिसके मामलों में दुनियाभर के साथ-साथ भारत में भी तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। चिंता की बात यह है कि अब यह बीमारी केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही, बल्कि 20 से 30 वर्ष की उम्र के युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। सी.के. बिड़ला अस्पताल, पंजाबी बाग, नई दिल्ली में निदेशक, कार्डियक साइंसेज (हृदय रोग विभाग) के डॉक्टर अंशुल कुमार जैन ने बताया खराब लाइफस्टाइल, धूम्रपान, बढ़ता तनाव, शारीरिक निष्क्रियता, खराब खानपान और वायु प्रदूषण जैसे कई कारण इस बढ़ते खतरे के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। हार्ट अटैक से जुड़ी हाल की रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जिन लोगों को मेजर हार्ट अटैक हुआ उसके ज्यादातर मामलों के लिए उनके खून में माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक जिम्मेदार है।

खून में माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक कहा से आया?

खून में माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक सीधे बॉडी में नहीं बनते बल्कि ये हमारे आसपास मौजूद प्लास्टिक के बेहद छोटे-छोटे कण हैं जो सांस, भोजन और पानी के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। खून में माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक पहुंचने के बहुत सारे सॉर्स हैं जैसे सिगरेट का धुआ जो धूम्रपान करने वालों के खून में माइक्रोप्लास्टिक का स्तर बढ़ाता है। खून में ये स्तर प्रदूषित हवा, पीने के पानी, भोजन,प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे और सिगरेट के धुआ के साथ बॉडी में प्रवेश करता है। UNEP के अनुमान के अनुसार, वर्ष 2020 में लगभग 27 लाख टन माइक्रोप्लास्टिक पर्यावरण में पहुंचा था और यदि वर्तमान स्थिति जारी रही तो 2040 तक यह मात्रा दोगुनी हो सकती है। लोग मुख्य रूप से प्रदूषित हवा में सांस लेने तथा दूषित भोजन और पानी के जरिए इनके संपर्क में आते हैं। बढ़ते वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि ये कण शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों में जमा हो सकते हैं।

रिसर्च क्या कहती है?

विश्व प्रसिद्ध जर्नल European Heart Journal में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार, जिन लोगों को Major Heart Attack आया था, उनके खून में माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक का स्तर उन लोगों की तुलना में काफी अधिक पाया गया, जिन्हें केवल क्रॉनिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज थी या जिनकी कोरोनरी धमनियां पूरी तरह स्वस्थ थीं। अध्ययन से पता चलता है कि रक्त में मौजूद बेहद छोटे प्लास्टिक कणों और अचानक होने वाले हार्ट अटैक के बीच मजबूत संबंध हो सकता है। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि धूम्रपान करने वाले लोगों और अधिक वायु प्रदूषण (PM2.5) के संपर्क में रहने वालों के खून में माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा अधिक थी। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी और कोरोनरी आर्टरी डिजीज के विभिन्न चरणों के बीच मजबूत संबंध है।

इस रिसर्च में शोधकर्ताओं ने 61 मरीजों को शामिल किया जिनकी कोरोनरी एंजियोग्राफी की जा रही थी। उन्हें तीन समूहों में बांटा गया पहला समूह में 19 मरीज थे जिन्हें सबसे गंभीर प्रकार का हार्ट अटैक (STEMI) हुआ था। 20 मरीज जिन्हें क्रॉनिक कोरोनरी सिंड्रोम था और तीसरे समूह में 22 लोग जिनकी कोरोनरी धमनियां सामान्य थीं और जिन्हें कंट्रोल ग्रुप बनाया गया। शोधकर्ताओं ने हृदय की धमनियों तथा शरीर के अन्य हिस्सों से रक्त के नमूने लिए। साथ ही प्रतिभागियों के स्मोकिंग हिस्ट्री और PM2.5 प्रदूषण के संपर्क का भी आकलन किया। रिसर्च में शोधकर्ताओं ने पाया गंभीर हार्ट अटैक वाले 84.2% मरीजों के रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए गए।

क्रॉनिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज वाले मरीजों में यह आंकड़ा 40% था। सामान्य धमनियों वाले लोगों में 31.8% लोगों के रक्त में माइक्रोप्लास्टिक मिले। सबसे अधिक पाया जाने वाला प्लास्टिक पॉलीएथिलीन (Polyethylene) था, जिसका उपयोग पैकेजिंग और रोजमर्रा के प्लास्टिक उत्पादों में किया जाता है। हार्ट अटैक वाले मरीजों के रक्त में माइक्रोप्लास्टिक की सांद्रता अन्य दोनों समूहों की तुलना में काफी अधिक थी।

प्रदूषक हृदय स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करते हैं।

अध्ययन के प्रथम लेखक और इटली के रोम स्थित Sant’Andrea University Hospital के क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. पास्क्वाले पाओलिस्सो ने कहा हमारे निष्कर्ष न केवल PM2.5 वायु प्रदूषण और अचानक होने वाली हृदय संबंधी घटनाओं के बीच पहले से स्थापित संबंध की पुष्टि करते हैं, बल्कि पहली बार यह भी दिखाते हैं कि PM2.5 और धूम्रपान का संबंध कोरोनरी आर्टरी डिजीज के विभिन्न चरणों में माइक्रो और नैनो प्लास्टिक की मौजूदगी से भी जुड़ा हुआ है। अध्ययन यह भी बताता है कि वायु प्रदूषण और माइक्रोप्लास्टिक मिलकर शरीर को अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। PM2.5 कण माइक्रोप्लास्टिक को फेफड़ों की गहराई तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। इसके बाद ये फेफड़ों की सुरक्षा परत को नुकसान पहुंचा कर माइक्रोप्लास्टिक को रक्त में प्रवेश करने का रास्ता दे सकते हैं, जिससे पूरे शरीर में सूजन बढ़ सकती है।

माइक्रोप्लास्टिक हृदय रोग का एक नया जोखिम कारक

नई दिल्ली स्थित Public Health Foundation of India Institute of Public Health Sciences के चांसलर और AIIMS के पूर्व कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. के. श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि यह अध्ययन हृदय रोग के जोखिम कारकों की सूची में एक और पर्यावरणीय कारक जोड़ता है। कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया यह अध्ययन संकेत देता है कि माइक्रोप्लास्टिक कोरोनरी धमनियों को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाने और अचानक हार्ट अटैक की संभावना बढ़ाने वाले कारकों में से एक हो सकते हैं। क्रॉनिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज एक ऐसी स्थिति है जिसमें धमनियों के भीतर धीरे-धीरे फैट जमा होने लगता है, जिससे दिल तक रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। इसके कारण सीने में दर्द, सांस फूलना और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। आपको बता दें कि हार्ट अटैक तब होता है जब कोरोनरी धमनी पूरी तरह बंद हो जाती है और हृदय की मांसपेशियों तक रक्त पहुंचना बंद हो जाता है।

डॉ. रेड्डी ने यह भी बताया कि धूम्रपान और माइक्रोप्लास्टिक के उच्च स्तर के बीच मजबूत संबंध पाया गया। उनके अनुसार, ये कण सिगरेट फिल्टर से सीधे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं या धूम्रपान से फेफड़ों की सुरक्षा परत कमजोर होने के कारण अधिक आसानी से रक्त में पहुंच सकते हैं। यह हार्ट अटैक का एक छिपा हुआ जोखिम कारक भी हो सकता है।

शरीर में माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक का अधिक स्तर सेहत पर कैसा करता है असर

शरीर में माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक का अधिक स्तर शरीर में सूजन बढ़ा सकता हैं।

ये स्तर रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता हैं।

धमनियों में फैटी प्लाक बनने की प्रक्रिया तेज कर सकते हैं।

पहले से मौजूद प्लाक को अस्थिर बना सकते हैं। इन कारणों से हार्ट अटैक और अन्य हृदय संबंधी घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है।

हृदय रोग की रोकथाम के लिए केवल कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर पर ही नहीं, बल्कि वायु प्रदूषण, धूम्रपान और प्लास्टिक प्रदूषण के संपर्क को कम करने पर भी समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है।

डिस्क्लेमर: यह लेख अंतरराष्ट्रीय अध्ययन (European Heart Journal) की रिपोर्ट और हृदय रोग विशेषज्ञों के वक्तव्यों के आधार पर केवल जन-जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे किसी भी प्रकार की चिकित्सीय सलाह (Medical Advice) का विकल्प न मानें। सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ या हृदय से जुड़ी किसी भी समस्या के अनुभव पर तुरंत किसी योग्य कार्डियोलॉजिस्ट या नजदीकी अस्पताल से संपर्क करें। धुएं, प्रदूषण और प्लास्टिक के उपयोग को कम करना एक सामान्य उपाय है, लेकिन यह व्यक्तिगत डॉक्टरी उपचार का स्थान नहीं ले सकता।