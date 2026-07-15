बरसात के मौसम में हमारी पाचन क्रिया (Metabolism) काफी धीमी पड़ जाती है, जिसके कारण शुगर लेवल के बिगड़ने और वजन बढ़ने का जोखिम बढ़ जाता है। इन दिनों ब्लड शुगर लेवल को नेचुरल तरीके से कंट्रोल करने के लिए मेथी के पानी (Fenugreek Water) का सेवन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। लेकिन क्या यह घरेलू नुस्खा वाकई डायबिटीज के मरीजों के लिए रामबाण है या इसके कुछ छिपे हुए नुकसान भी हैं?

देश की जानी-मानी वेलनेस और योग विशेषज्ञ हंसा जी योगेंद्र ने मानसून में मेथी दाना के पानी का सेवन करने की सलाह दी है। हंसा योगेंद्र के अनुसार, मेथी दाने का पानी आयुर्वेदिक दृष्टि से वात और कफ दोष को संतुलित करता है। इसमें मौजूद गैलेक्टगॉग और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण शरीर की सूजन, मोटापा, ब्लड शुगर और दिल से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। अगर मेथी दाना का पानी एक महीने तक लगातार पिया जाए तो ये पानी सेहत पर कई तरह से असर करेगा। आइए जानते हैं कि मेथी दाना का पानी एक महीने तक पीने पर सेहत पर कैसा होता है असर।

ब्लड शुगर कंट्रोल रखने में मिल सकती है मदद

मेथी मधुर रस और गुरु-षीत गुणों से भरपूर होती है जो पित्त और कफ को शांत करती है जो डायबिटीज से जुड़े हैं। मेथी दाना औषधीय गुणों से भरपूर एक मसाला है जिसमें घुलनशील फाइबर और अमीनो एसिड होता हैं जो ब्लड शुगर के स्तर को कंट्रोल करने में मदद करता है। मेथी के बीजों में मौजूद गैलेक्टोमेन्नन (Galactomannan) फाइबर, भोजन से ग्लूकोज के अवशोषण की गति को धीमा कर सकता है। कुछ अध्ययनों के अनुसार, नियमित रूप से सीमित मात्रा में मेथी का सेवन इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने और ब्लड शुगर के उतार-चढ़ाव को कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि डायबिटीज मरीज इसे दवा का विकल्प न मानें और डॉक्टर की सलाह के साथ ही सेवन करें।

मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट कर सकता है

मेथी का पानी पाचन एंजाइमों की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, जिससे शरीर भोजन को अधिक प्रभावी ढंग से पचा पाता है। कुछ रिसर्च बताती हैं कि मेथी में मौजूद सक्रिय यौगिक ऊर्जा के उपयोग और फैट मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि इसका असर धीरे-धीरे दिखाई देता है और केवल मेथी के पानी से वजन कम होने की उम्मीद करना सही नहीं है।

पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में सहायक

मेथी के बीज फाइबर से भरपूर होते हैं, जो मल को नरम बनाने और आंतों की नियमित गतिविधि को बनाए रखने में मदद करते हैं। सुबह खाली पेट मेथी का पानी पीने से कुछ लोगों में गैस, अपच और हल्की कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है। यदि पाचन संबंधी परेशानी लंबे समय तक बनी रहे, तो डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है।

त्वचा की सेहत को फायदा पहुंचा सकता है

मेथी में एंटीऑक्सीडेंट और सूजन-रोधी (Anti-inflammatory) गुण पाए जाते हैं। पर्याप्त पानी के साथ इसका सेवन शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है, जिससे स्किन की नेचुरल चमक बनी रह सकती है। हालांकि, यह कहना सही नहीं होगा कि केवल मेथी का पानी पीने से पिंपल्स या स्किन संबंधी सभी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। बेहतर परिणाम के लिए संतुलित आहार और सही स्किन केयर भी जरूरी है।

हार्मोनल हेल्थ को सपोर्ट कर सकता है मेथी पानी

कुछ शोध बताते हैं कि मेथी में मौजूद प्राकृतिक यौगिक महिलाओं के हार्मोनल स्वास्थ्य को सपोर्ट कर सकते हैं और पीरियड के दौरान होने वाली कुछ असहजताओं को कम करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, हार्मोन संबंधी बीमारियों जैसे पीसीओएस या अन्य समस्याओं के इलाज के लिए केवल मेथी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

शरीर को हाइड्रेट और तरोताजा रखने में मदद

रातभर भीगे हुए मेथी के बीजों से निकलने वाला म्यूसिलेज (Mucilage) बॉडी में पानी के स्तर को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है। सुबह इसका सेवन शरीर को हाइड्रेट रखने और दिन की शुरुआत में ताजगी महसूस कराने में सहायक हो सकता है। गर्मियों या अधिक पसीना आने वाले मौसम में पर्याप्त पानी के साथ इसका सेवन फायदेमंद हो सकता है, लेकिन यह सामान्य पानी पीने का विकल्प नहीं है।

मेथी का पानी कैसे बनाएं?

एक गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी के बीज रात भर भिगो दें। सुबह पानी छानकर खाली पेट पी लें। चाहें तो भीगे हुए बीज भी चबा सकते हैं। शुरुआत कम मात्रा से करें और यदि किसी प्रकार की एलर्जी, लो ब्लड शुगर या दूसरी कुछ हेल्थ प्रोब्लम हो तो पहले डॉक्टर से सलाह लें।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य स्वास्थ्य जागरूकता के उद्देश्य से है। मेथी का पानी किसी बीमारी का इलाज नहीं है। यदि आप डायबिटीज, गर्भावस्था या किसी अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं या दवाएं ले रहे हैं, तो नियमित सेवन से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें।