जिंदगी की मसरूफियत, कामकाज का बोझ, रिश्तों से दूरी और आर्थिक तंगी जाने-अनजाने में ही दिमाग को बोझिल बना रही है। डिजिटलाइजेशन के इस दौर में हम लोगों पर कम और गैजेट्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं। सोशल मीडिया पर अपनी चकाचौंध और शानदार जिंदगी का दिखावा करने का शौक लोगों में बढ़ रहा है, जो दूसरों को मानसिक चोट पहुंचा रहा है। जी हां, लोग अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरे लोगों की जिंदगी के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, जो उनकी खुद की मानसिक स्थिति को कंगाल बना रहा है।

कम उम्र में ही लोग खुद को तनाव की गिरफ्त में जकड़ा हुआ महसूस करते हैं। लोगों से कम बात करते हैं और खुद से ज्यादा बातें करते हैं। दिमाग की उलझन है कि थमने का नाम ही नहीं लेती। जितना खुद से बात करो, उतना ही कम पड़ता है। हद तो यह है कि इंसान इतना ओवरथिंकिंग करने लगा है कि उसका दिमाग रात को भी सुकून नहीं पाता। दिमागी हालत की यह स्थिति कुछ और नहीं, बल्कि तनाव, एंग्जायटी और ओवरथिंकिंग है, जो किसी वक्त आपका पीछा नहीं छोड़ती।

आप भी नए दौर के इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं और अपने दिमाग को भी उसी में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो खुद को शांत करें। खुद को शांत करने का मतलब ये नहीं है कि आप बंद कमरे में खुद को कैद कर लें बल्कि आप ऋषि-मुनियों के बताए गए खास तरीकों को अपनाएं जो आपके ब्रेन को सुकून देने का काम करेंगे। महर्षि महेश योगी ने सन 1950 में एक ऐसा मौन ध्यान विकसित किया था जो दिमाग को शांत करता है, तनाव को कंट्रोल करता है, ओवर थिंकिंग को भी कंट्रोल करता है आत्म विकास और चेतना को बढ़ाता है। महर्षि महेश ने बताया रोजाना ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को अगर दिन में दो बार, 15-20 मिनट तक किया जाता है तो मानसिक सेहत में सुधार होता है। आइए जानते हैं कि ये योग कैसे दिमागी सेहत में सुधार करता है और इससे कौन-कौन से फायदे हो सकते हैं।

ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन (TM) क्या है?

ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन (TM) मौन ध्यान का एक प्रकार है, जिसे महर्षि महेश योगी ने विकसित किया था। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी मंत्र या ध्वनि को मन ही मन दोहराया जाता है। इसका अभ्यास दिन में दो बार, 15-20 मिनट तक किया जाता है। इसे एक मानक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से सिखाया जाता है। TM एक गैर-धार्मिक पद्धति है जो दिमाग को शांत, जागरूकता, तनाव रहित, आत्म-विकास और चेतना की उच्च अवस्थाओं को बढ़ावा देती है। ये तकनीक दिमाग को आराम देती है। ये बेहद आसान और एफर्टलेस तकनीक है जिसमें ना कुछ कंट्रोल करना है ना ही कुछ एफर्ट करने है। इस तकनीक को दो बार करने से दिमाग शांत होता है और एंजाइटी कंट्रोल हो जाती है। महर्षि महेश के इस मेडिटेशन पर सालों से रिसर्च की जा रही है, रिसर्च के मुताबिक ये मेडिटेशन दिमाग के लिए बेहद असरदार साबित होता है।

न्यूरोइमेजिंग और EEG स्टडी में पाया गया कि TM के दौरान मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों के बीच फ्रंटल अल्फा वेव कोहेरेंस बढ़ता है। दिमाग गहरी शांति की स्थिति में चला जाता है, लेकिन आपकी जागरूकता बनी रहती है। इस मेडिटेशन के जरिए निर्णय लेने की क्षमता, फोकस और रचनात्मकता में वृद्धि होती है। रिसर्च के अनुसार, TM के अभ्यास के दौरान और बाद में तनाव बढ़ाने वाले कोर्टिसोल और नॉरपेनेफ्रिन हार्मोन के स्तर में गिरावट आती है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी की एक मेटा-एनालिसिस के मुताबिक TM तकनीक चिंता, डिप्रेशन और पोस्ट-ट्रामैटिक स्ट्रैस को कम करने में असरदार साबित होती है।

ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कैसे किया जाता है?

ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन आप दिन में दो बार कर सकते हैं। इसे करना बेहद आसान होता है। इसे करने के लिए आप किसी शांत कमरे या शांत जगह पर आराम से बैठ जाएं। बैठने के दौरान आपको अपने पोस्चर का ध्यान रखें। आप कुर्सी या जमीन पर रीढ़ की हड्डी को सहज रखते हुए आराम से बैठें और आंखों को बंद कर लें और शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। इस स्थिति में बैठकर कुछ मिनट तक बिल्कुल शांत रहे। TM का सबसे मुख्य आधार एक खास ध्वनि या मंत्र है। इस मंत्र का कोई अर्थ नहीं होता, ताकि दिमाग अर्थ निकालने में न उलझे। इस मंत्र का उच्चारण जीभ या गले से जोर से नहीं, बल्कि केवल मन ही मन बहुत सहजता और हल्केपन से किया जाता है।

जैसे ही आप मन में मंत्र दोहराना शुरू करते हैं, मन धीरे-धीरे सूक्ष्म विचारों की ओर आकर्षित होने लगता है। अगर बीच में दूसरे विचार आने लगें तो उन विचारों से डरना या उन्हें रोकना नहीं है। जैसे ही एहसास हो कि ध्यान भटक गया है, बहुत ही प्यार और सहजता से वापस मंत्र पर आ जाएं।15-20 मिनट पूरे होने के बाद तुरंत आंखें नहीं खोलें। मंत्र बोलना बंद कर दें और 2 से 3 मिनट तक आंखें बंद रखकर शांत बैठे रहें, ताकि शरीर और दिमाग नॉर्मल अवस्था में आ जाए। अब धीरे-धीरे आंखें खोलें। इस तकनीक को एक प्रमाणित TM प्रशिक्षक व्यक्ति की मदद से कर सकते हैं।

ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन बॉडी को कौन कौन से फायदे देता है?

योग विशेषज्ञों और मानसिक स्वास्थ्य जानकारों के मुताबिक महर्षि योग की विशेष श्वसन और ध्यान प्रक्रिया नर्वस सिस्टम को आराम पहुंचाकर तनाव को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। ये मेडिटेशन तनाव को कंट्रोल करता है और मन को शांत करता है। दिन में दो बार इसे करने से ओवरथिंकिंग कंट्रोल रहती है और आपको रात में सुकून की नींद आती है। इस अभ्यास को करने से कोर्टिसोल के स्तर को कम करने में मदद मिलती है। ये शरीर को गहरी विश्राम की स्थिति में ला सकता है। यह मस्तिष्क तरंगों में तालमेल, एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता को बेहतर बनाता है।

ये मेडिटेशन दिमागी सुकून देने तक सीमित नहीं है बल्कि इससे शरीर को भी कई तरह के फायदे होते हैं। इसे करने से दिल की सेहत में सुधार होता है। नियमित अभ्यास से ब्लड प्रेशर कम होता है और हृदय संबंधी जोखिमों में कमी आती है। इस मेडिटेशन की जड़ें वैदिक परंपराओं में हैं, लेकिन महर्षि ने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को चेतना की एक गैर-धार्मिक, वैज्ञानिक तकनीक के रूप में प्रस्तुत किया।

डिस्क्लेमर: ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन तनाव और मानसिक शांति के लिए सहायक अभ्यास हो सकता है, लेकिन इसके प्रभाव हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकते हैं। यह एंग्जायटी, डिप्रेशन या अन्य मानसिक समस्याओं का चिकित्सकीय उपचार नहीं है। किसी भी मानसिक परेशानी में मनोचिकित्सक से सलाह जरूर लें।