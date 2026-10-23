भागदौड़ भरी जिंदगी, अनियमित दिनचर्या और बढ़ता तनाव कई बार व्यक्ति को मानसिक रूप से थका सकता है। ऐसे में मन उदास रहना, बेचैनी महसूस होना और रोजमर्रा के कामों में रुचि कम होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। योग और प्राणायाम तनाव कम करने, मन को शांत रखने और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने मानसिक सेहत में सुधार करने के लिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम-विलोम, भ्रामरी और बाह्य प्राणायाम का जिक्र किया है।

उनका कहना है कि योगाभ्यास के साथ जीवनशैली में अनुशासन और नियमितता बनाए रखना जरूरी है। योग और प्राणायाम के साथ पर्याप्त नींद लेना, संतुलित आहार खाना, नियमित शारीरिक गतिविधि करना और परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताना भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है।

अगर मन लगातार उदास रहता है, किसी काम में रुचि नहीं होती या निराशा की भावना बनी रहती है, तो इसे केवल तनाव समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। योग मानसिक स्वास्थ्य को सहारा दे सकता है इसलिए इसे अपनी डेली लाइफ में जरूर शामिल करें। आइए बाबा रामदेव से जानते हैं कि कौन कौन से योग मानसिक स्थिति सुधारने में मदद करते हैं।

भस्त्रिका प्राणायाम

बाबा रामदेव ने मानसिक सेहत में सुधार करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम करने की सलाह दी है। इस प्राणायाम में सांस को नियंत्रित तरीके से अंदर लिया और बाहर छोड़ा जाता है। इसे करते समय शरीर की क्षमता और सांस लेने की सहजता का ध्यान रखना चाहिए। सांस फूलने, चक्कर आने या असहजता महसूस होने पर अभ्यास रोक दें। हृदय या फेफड़ों की बीमारी वाले लोग इसे शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें।

कपालभाति प्राणायाम करें

कपालभाति में पेट की मांसपेशियों को सक्रिय करते हुए सांस को तेजी से बाहर छोड़ा जाता है। बाबा रामदेव ने इसे प्रमुख प्राणायामों में शामिल किया है। इसे सही तकनीक और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करना चाहिए।

अनुलोम-विलोम प्राणायाम करें

अनुलोम-विलोम में बारी-बारी से नाक के दोनों छिद्रों से सांस ली और छोड़ी जाती है। बाबा रामदेव ने इस प्राणायाम को लंबे समय तक करने की बात कही है और एकाग्रचित्त होकर अभ्यास करने पर जोर दिया है। हालांकि, शुरुआत में कम समय तक आराम से अभ्यास करना बेहतर है। नियमित श्वास अभ्यास कुछ लोगों को तनाव कम करने और मन को शांत करने में मदद कर सकता है।

भ्रामरी प्राणायाम

भ्रामरी प्राणायाम में सांस छोड़ते समय मधुमक्खी जैसी गुनगुनाहट की आवाज निकाली जाती है। बाबा रामदेव ने वीडियो में इसका उल्लेख किया है। शांत वातावरण में बैठकर धीरे-धीरे सांस लेने और छोड़ने के साथ इसका अभ्यास किया जा सकता है। यह मानसिक शांति और तनाव को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है।

बाह्य प्राणायाम

बाबा रामदेव ने बताया मन को सकारात्मक रखना चाहते हैं तो आप बाह्य प्राणायाम करें। इसमें सांस बाहर छोड़ने के बाद कुछ समय तक सांस को बाहर ही रोका जाता है और फिर सामान्य श्वास ली जाती है। इसमें सांस रोकने की प्रक्रिया शामिल होने के कारण इसे बिना सही प्रशिक्षण के नहीं करना चाहिए।

योग कैसे मानसिक सेहत में करता है सुधार?

योग और प्राणायाम तनाव कम करने, मन को शांत रखने और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। नियमित योगाभ्यास के दौरान सांसों पर ध्यान केंद्रित करने और शरीर को सहज रखने से कुछ लोगों को बेचैनी कम करने, एकाग्रता बढ़ाने और मानसिक सुकून महसूस करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, योग को नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाने से नींद में सुधार हो सकता है और तनाव कंट्रोल रहता है। बाबा रामदेव के मुताबिक पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया और मिर्गी जैसी गंभीर बीमारियों में भी योग असरदार साबित होता है।

डिस्क्लेमर: अगर किसी व्यक्ति का मन लंबे समय तक उदास रहता है, रोजमर्रा के कामों में रुचि कम हो जाती है या निराशा की भावना बनी रहती है, तो उसे मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। योग को सहायक अभ्यास के रूप में अपनाया जा सकता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उचित चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता लेना भी उतना ही जरूरी है।