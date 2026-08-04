मैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली में सीनियर कंसल्टेंट, एंडोक्रिनोलॉजी डॉ. सप्तर्षि भट्टाचार्य हूं और मैं आज मेडिटेरेनियन डाइट पर बात करना चाहता हू। मेडिटेरेनियन डाइट भूमध्य सागर (Mediterranean Sea) के आसपास के देशों जैसे ग्रीस, इटली और स्पेन के पारंपरिक खानपान पर आधारित एक हेल्दी डाइट पद्धति है। इसे दुनिया की सबसे हेल्दी डाइट में से एक माना जाता है, क्योंकि यह हृदय रोग, टाइप-2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और मोटापे के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है। कई रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि ये डाइट क्रोनिक बीमारियों से बचाव करती है और समय से पहले मौत का खतरा टालती है। अब वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या खानपान हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है।

हाल ही में 50 वर्ष से अधिक उम्र के 3,200 से ज्यादा लोगों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग मेडिटेरेनियन शैली की डाइट का अधिक सेवन करते थे, उनमें मानसिक स्वास्थ्य बेहतर था और तनाव से निपटने की क्षमता भी अधिक थी। हालांकि यह अध्ययन यह साबित नहीं करता कि केवल डाइट से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है, लेकिन यह जरूर संकेत देता है कि सही खानपान शारीरिक ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। खास बात यह है कि हम भारतीयों को इस डाइट को अपनाने के लिए ऑलिव ऑयल, फेटा चीज या महंगे विदेशी खाद्य पदार्थ खरीदने की जरूरत नहीं है। मेडिटेरेनियन डाइट की असली ताकत इसके सिद्धांतों में है। ज्यादा प्लांट बेस्ड खाना खाना, हेल्दी फैट चुनना, पर्याप्त प्रोटीन लेना, प्रोसेस्ड फूड कम खाना और ताजे भोजन का सेवन ज्यादा करना, हमारे भारतीय पारंपरिक भोजन में ये सभी बातें पहले से मौजूद हैं।

मेडिटेरेनियन डाइट सिर्फ ऑलिव ऑयल नहीं है बल्कि ये फूड भी हैं जरूरी

अक्सर लोग मानते हैं कि मेडिटेरेनियन डाइट का मतलब केवल ऑलिव ऑयल खाना है, जबकि ऐसा नहीं है। यह एक संतुलित आहार पद्धति है जिसमें भरपूर मात्रा में सब्जियां, फल, दालें, साबुत अनाज, मेवे, बीज, हेल्दी फैट और सीमित मात्रा में डेयरी, मछली या कम फैट वाला मीट शामिल होता है। वहीं, प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, मीठे ड्रिंक और अधिक रेड मीट का सेवन बहुत कम किया जाता है। केवल ऑलिव ऑयल खाने से फायदा नहीं होगा, बल्कि पूरे खानपान का संतुलित होना जरूरी है।

भारतीय रसोई में मेडिटेरेनियन फूड्स हैं पहले से मौजूद

मेडिटेरेनियन डाइट अपनाने का मतलब पश्चिमी खाना खाना नहीं है। यदि भारतीय भोजन को सही तरीके से तैयार किया जाए, तो वह काफी हद तक इस डाइट जैसा हो सकता है। हम भारतीयों की डाइट में पहले से ही दाल, मौसमी सब्जियां, गेहूं या मोटे अनाज की रोटी, दही और ताजा सलाद जो फाइबर से भरपूर होता है पहले से ही मौजूद है। हम लोगों को इस डाइट को अपनाने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमारी डाइट फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती है। राजमा, छोले, लोबिया, साबुत मूंग और अंकुरित अनाज पौधों से मिलने वाले बेहतरीन प्रोटीन और फाइबर के स्रोत हैं। वहीं घर का बना दही प्रोबायोटिक्स देता है और हल्दी, जीरा, धनिया तथा अदरक जैसे मसालों में एंटीऑक्सीडेंट और सूजन कम करने वाले गुण पाए जाते हैं। ये सभी फूड हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं।

प्लेट में सब्जियों को दें ज्यादा जगह

दोपहर और रात के खाने में कोशिश करें कि प्लेट का लगभग आधा हिस्सा सब्जियों से भरा हो। आप अपनी प्लेट में पालक, मेथी, सरसों, लौकी, तोरी, कद्दू, पत्ता गोभी, फूलगोभी, बीन्स, गाजर, चुकंदर, शिमला मिर्च और भिंडी जैसी सब्जियां शामिल करें। ये सब्जियां फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं। रंग बिरंगी सब्जियां खाने से शरीर को कई तरह के तत्व मिलते हैं, जो सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं।

रिफाइंड अनाज नहीं साबुत अनाज को डाइट में चुनें

हम लोग रिफाइंड चावल, रिफाइंड आटा और रिफाइंड तेल को ज्यादा तर्जी देते हैं। आप अपनी डाइट में सफेद चावल और मैदे की बजाय साबुत गेहूं, ब्राउन राइस, हाथ से कुटा चावल, ज्वार, बाजरा और रागी जैसे अनाज को शामिल करें। इनमें फाइबर अधिक होता है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से नहीं बढ़ता, पेट लंबे समय तक भरा रहता है और आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को भी फायदा मिलता है।

हर भोजन में प्रोटीन जरूर शामिल करें

प्रोटीन डाइट सभी के लिए फायदेमंद है। ये डाइट वजन को कंट्रोल करने में मदद करती है और मांसपेशियां मजबूत करती है। प्रोटीन से भरपूर फूड का सेवन करने से पेट लम्बे समय तक भरा रहता है, उम्र बढ़ने के साथ कमजोरी कम होती है और ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। शाकाहारी लोग दाल, राजमा, छोले, लोबिया, सोया, अंकुरित अनाज और दही का सेवन कर सकते हैं। वहीं मांसाहारी लोग सीमित मात्रा में अंडे, मछली और बिना चमड़ी वाला चिकन खा सकते हैं।

खाने में फैट नहीं बल्कि हेल्दी फैट को चुनें

मेडिटेरेनियन डाइट में असंतृप्त (Unsaturated) वसा पर जोर दिया जाता है। भारत में सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल और राइस ब्रान ऑयल अच्छे विकल्प हो सकते हैं। वहीं घी, मक्खन, वनस्पति घी और डीप फ्राई किए गए खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें।

चीनी कम करें

मेडिटेरेयन डाइट में आप मिठाईयों का सेवन रोज नहीं बल्कि कभी-कभी कर सकते हैं। मीठे पेय, पैकेज्ड जूस, बेकरी उत्पाद और मीठे नाश्ते से बचना चाहिए। चाय और कॉफी में डाली जाने वाली अतिरिक्त चीनी भी धीरे-धीरे शरीर में काफी मात्रा में पहुंच जाती है और फैट का कारण बनती है।आपको सेब, अमरूद और नाशपाती जैसे साबुत फल खाने से डरने की जरूरत नहीं है। सीमित मात्रा में इन फलों को खाने पर ये फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट देते हैं और सेहत को फायदा पहुंचाते हैं।

नमक का सेवन भी रखें सीमित

अधिक नमक खाने से हाई ब्लड प्रेशर और हृदय व किडनी रोगों का खतरा बढ़ सकता है इसलिए नमक का सेवन सीमित करें। स्वाद बढ़ाने के लिए आप डाइट में नमक की जगह अदरक, लहसुन, हल्दी, जीरा, धनिया, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, करी पत्ता, पुदीना, हरा धनिया और नींबू का सेवन करें।

डॉक्टर की सलाह

मेडिटेरेनियन डाइट अपनाने के लिए महंगे विदेशी खाद्य पदार्थ खरीदने की जरूरत नहीं है। भारतीय रसोई में मौजूद दालें, साबुत अनाज, मौसमी सब्जियां, फल, दही और पारंपरिक मसालों के साथ भी इस डाइट के अधिकांश सिद्धांतों का पालन किया जा सकता है। संतुलित और ताजा भोजन न केवल हृदय और डायबिटीज के जोखिम को कम करने में मदद करता है, बल्कि मानसिक सेहत को भी बेहतर बनाने में मददगार हो सकता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। किसी बीमारी, विशेष डाइट या स्वास्थ्य समस्या की स्थिति में आहार में बदलाव करने से पहले डॉक्टर या योग्य डाइटिशियन से सलाह अवश्य लें।