बढ़ती उम्र के साथ मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती मानी जाती है, लेकिन भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के एक हालिया शोध ने इस दिशा में एक नई उम्मीद जगाई है। IISc के वैज्ञानिकों के अनुसार, नियमित ध्यान (Meditation) के अभ्यास से मस्तिष्क की ‘गामा तरंगें’ (Gamma Waves) न केवल मजबूत होती हैं, बल्कि यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया (Aging Process) के न्यूरोलॉजिकल प्रभावों को धीमा करने में भी मददगार हो सकती हैं। सेंटर फॉर न्यूरोसाइंस द्वारा किए गए इस अध्ययन में यह समझने की कोशिश की गई है कि कैसे ध्यान की अवस्था मस्तिष्क की प्लास्टिकिटी और संज्ञानात्मक स्वास्थ्य (Cognitive Health) को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती है। मेडिटेशन सिर्फ मानसिक शांति ही नहीं देता, बल्कि ये दिमाग की कार्यप्रणाली को भी गहराई से प्रभावित करता है।

ध्यान कैसे ब्रेन हेल्थ को करता है प्रभावित

वैज्ञानिकों के अनुसार जब न्यूरॉन्स (दिमाग की कोशिकाएं) एक साथ सक्रिय होती हैं तो वो अलग-अलग फ्रीक्वेंसी पर ब्रेन वेव्स पैदा करती हैं। पहले के अध्ययनों में पाया गया था कि ध्यान करने वालों में धीमी ब्रेन वेव्स जैसे थीटा (4-8 Hz) और अल्फा (8-12 Hz) ज्यादा मजबूत होती हैं। हाल की रिसर्च में यह भी सामने आया है कि लंबे समय से ध्यान करने वालों में गामा वेव्स (30-80 Hz) की ताकत भी अधिक होती है। हालांकि ये गामा गतिविधि ब्रॉडबैंड होती है, यानी यह किसी एक निश्चित रिदम में नहीं बल्कि व्यापक फ्रीक्वेंसी रेंज में फैली होती है।

रिसर्च में यह भी बताया गया कि कुछ विजुअल स्टिम्युली जैसे काले-सफेद धारियों वाले पैटर्न दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स में नैरोबैंड गामा वेव्स पैदा कर सकते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने और अल्जाइमर जैसी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में ये गामा वेव्स कमजोर हो जाती हैं। इसी को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने ध्यान करने वालों और न करने वालों के बीच तुलना की।

रिसर्च क्या कहती है?

सेंटर फॉर न्यूरोसाइंस के शोधकर्ताओं ने रिसर्च में इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी (EEG) तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जो बिना किसी सर्जरी के दिमाग की गतिविधियों को रिकॉर्ड करती है। इसमें प्रतिभागियों को ध्यान से पहले, ध्यान करने के दौरान और ध्यान के बाद में विजुअल ग्रेटिंग्स दिखाए गए। अध्ययन में 30 अनुभवी मेडिटेटर्स जिन्होंने औसतन 10,000 घंटे से ज्यादा ध्यान किया था और समान उम्र व जेंडर वाले 30 ऐसे लोगों को शामिल किया जो मेडिटेशन नहीं करते थे। नतीजों में पाया गया कि ध्यान करने वालों में स्टिम्युलस से उत्पन्न गामा वेव्स ज्यादा मजबूत थीं। साथ ही, उनके दिमाग के फ्रंटल, टेम्पोरल और पैराइटल हिस्सों में ब्रॉडबैंड गामा गतिविधि भी ज्यादा देखी गई। ये दोनों तरह की गामा गतिविधियां आपस में जुड़ी नहीं थीं, जिससे संकेत मिलता है कि ध्यान दिमाग के अलग-अलग न्यूरल मैकेनिज्म को मजबूत करता है। रिसर्च बताती है कि लम्बे समय तक ध्यान करने से न सिर्फ दिमागी क्षमता मजबूत होती है बल्कि उम्र बढ़ने पर दिमाग में होने वाली कमजोरी भी दूर होती है। नियमित ध्यान करने से न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारियों से बचाव करना संभव होता है। वैज्ञानिक अब इस बात पर शोध कर रहे हैं कि क्या ध्यान के जरिए उत्पन्न ये गामा तरंगें अल्जाइमर और डिमेंशिया के शुरुआती लक्षणों को पूरी तरह ‘रिवर्स’कर सकती हैं या सिर्फ रोक सकती हैं।

एक्सपर्ट की राय

बीकानेर के श्री कृष्णा न्यूरोस्पाइन हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने वाले वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉ. अरुण तुंगारिया ने बताया मेडिटेशन करने से ब्रेन में पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं। रोज मेडिटेशन करने से हमारे ब्रेन में Prefrontal cortex की एक्टिविटी बढ़ जाती है जिससे हमारी निर्णय लेने की क्षमता तेज होती है। रोज मेडिटेशन करने से सेल्फ कंट्रोल करने में मदद मिलती है। रोज मेडिटेशन करने से आप परेशानियों का समाधान निकालने और चीजो पर फोकस करने में सक्षण होते हैं। मेडिटेशन करने से ब्रेन में Amygdala जिसे ब्रेन का Fear centre कहते हैं उसकी एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। Fear centre की एक्टिविटी कम होने हमारा तनाव, एंजायटी का स्तर कम होता है। मेडिटेशन करने से लर्निंग पावर इंप्रूव होती है। रोज मेडिटेशन करने से हार्ट रेट और ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहता है।

डिस्क्लेमर:

ये लेख केवल वैज्ञानिक शोध के निष्कर्षों पर आधारित जानकारी प्रदान करता है। किसी भी स्वास्थ्य स्थिति या उपचार के लिए कृपया अपने डॉक्टर या न्यूरो विशेषज्ञ से सलाह लें। इसे मेडिकल उपचार का विकल्प न मानें।