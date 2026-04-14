25 जुलाई, 1978 की रात विज्ञान के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। इंग्लैंड के ओल्डहैम जनरल अस्पताल में जब लुईस जॉय ब्राउन ने अपनी पहली सांस ली। ये सिर्फ एक बच्ची का जन्म नहीं था, बल्कि चिकित्सा विज्ञान की एक महान क्रांति का आगाज़ था जो ‘लैब के कांच’ से निकलकर दुनिया के सामने आया। लुईस जॉय ब्राउन वो पहली नन्ही जान थी जिसने उन लाखों दंपत्तियों के लिए उम्मीद के दरवाजे खोल दिए, जो संतान सुख की राह देख रहे थे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF आज के समय में एक सामान्य प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन आज से करीब 48 साल पहले यह एक नामुमकिन सा दिखने वाला सपना था। लुईस ब्राउन के रूप में दुनिया के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी ने जन्म लिया। उस दौर में इस प्रक्रिया को लेकर जितने सवाल थे, उतनी ही चुनौतियां भी थीं। यह चिकित्सा क्रांति इंफर्टिलिटी के इलाज की दिशा में मील का पत्थर साबित हुई। इस ऐतिहासिक पल के पीछे की क्या कहानी थी और कैसे लुईस ब्राउन ने दुनिया की सोच बदल दी, विस्तार से जानते हैं।

कैसे मुमकिन हुआ लुईस का जन्म?

दुनिया की पहली IVF बच्ची, लुईस ब्राउन के पेरेंट्स लेस्ली और जॉन ब्राउन नेचुरल तरीके से पैरेंट्स नहीं बन पा रहे थे तो उन्होंने अपने मातृत्व का सपना पूरा करने के लिए इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन का सहारा लिया। इस बच्ची को दुनिया में लाने का चमत्कार स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. पैट्रिक स्टेप्टो और डॉ. रॉबर्ट एडवर्ड्स जो एक वैज्ञानिक थे उनकी मेहनत से संभव हुआ। लुईस दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थीं, जिनका अस्तित्व Robert Edwards की खोज का परिणाम था, जिनके शोध ने IVF तकनीक को संभव बनाया। हालांकि मीडिया ने लुईस ब्राउन को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा, लेकिन उनका गर्भाधान वास्तव में पेट्री डिश में हुआ था।

महिला के शरीर से अंडाणु निकालकर उसे पेट्री डिश में शुक्राणु से निषेचित करना और फिर उसे वापस गर्भाशय में स्थापित करना, इस प्रक्रिया के जरिए एडवर्ड्स ने बताया कि अंडाणु कैसे परिपक्व होते हैं और शुक्राणु कैसे सक्रिय होते हैं। उन्होंने गायनेकोलॉजिस्ट Patrick Steptoe के साथ मिलकर अंडाशय से अंडाणु निकालने की विधि भी विकसित की। इस तरह लुईस ब्राउन IVF के जरिए जन्म लेने वाली दुनिया की पहली संतान बनकर इतिहास में दर्ज हुईं।

1978 में आईवीएफ (IVF) प्रक्रिया कैसे की गई

सबसे पहले एग निकालने की प्रक्रिया शुरू

इस चरण में डॉक्टरों का मुख्य लक्ष्य महिला के अंडाशय से एक स्वस्थ और परिपक्व अंडाणु (egg) प्राप्त करना होता है। Patrick Steptoe ने इस काम के लिए लैप्रोस्कोपी तकनीक का उपयोग किया, जो उस समय एक नई और उन्नत प्रक्रिया मानी जाती थी। इसमें पेट में छोटा सा चीरा लगाकर एक पतली ट्यूब के जरिए अंडाशय तक पहुंचा जाता है। लुईस ब्राउन की मां लेस्ली के शरीर से इसी विधि से अंडा निकाला गया। यह IVF का सबसे महत्वपूर्ण शुरुआती कदम था, क्योंकि बिना स्वस्थ अंडाणु के पूरी प्रक्रिया संभव नहीं होती।

प्रयोगशाला में किया निषेचन

अंडाणु निकालने के बाद उसे सुरक्षित तरीके से प्रयोगशाला में ले जाया जाता है, जहां उसे नियंत्रित वातावरण में रखा जाता है। Robert Edwards ने इस अंडे को एक खास पेट्री डिश में रखा और उसमें पिता के शुक्राणुओं को मिलाया। इसके बाद प्राकृतिक प्रक्रिया की तरह ही निषेचन (fertilization) हुआ, जिसमें शुक्राणु अंडे के साथ मिलकर ज़ाइगोट बनाता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह वैज्ञानिक निगरानी में होती है, ताकि सही समय और सही परिस्थितियों में भ्रूण का निर्माण हो सके।

भ्रूण स्थानांतरण (Embryo Transfer)

जब प्रयोगशाला में निषेचित अंडा कुछ दिनों तक विकसित होकर एक स्वस्थ भ्रूण (embryo) बन जाता है, तब उसे महिला के गर्भाशय में वापस स्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया को एम्ब्रियो ट्रांसफर कहा जाता है। इसमें किसी सर्जरी की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक पतली कैथेटर ट्यूब के जरिए भ्रूण को गर्भाशय में सावधानी से पहुंचाया जाता है। इस चरण में सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर होता है कि भ्रूण सही जगह पर स्थापित हो और गर्भाशय उसे स्वीकार कर ले, जिससे गर्भधारण की प्रक्रिया सफल हो सके।

जन्म

जब भ्रूण सफलतापूर्वक गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, तो आगे की प्रक्रिया सामान्य गर्भावस्था की तरह ही चलती है। लुईस ब्राउन के मामले में भी ऐसा ही हुआ। करीब 38 सप्ताह की पूरी गर्भावस्था के बाद, Oldham के अस्पताल में सिजेरियन सेक्शन के जरिए उनका जन्म हुआ। यह सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं था, बल्कि मेडिकल साइंस में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, जिसने पूरी दुनिया में लाखों दंपतियों के लिए माता-पिता बनने का रास्ता खोल दिया।

डॉक्टरों को कौन सी चुनौतियों का करना पड़ा सामना

Robert Edwards और Patrick Steptoe को IVF तकनीक के जरिए Louise Brown का जन्म संभव बनाने में कई बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्हें डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की आलोचना झेलनी पड़ी, कई लोगों को उनकी तकनीक पर भरोसा नहीं था। नैतिक सवाल भी उठे कि क्या इस तरह बच्चे पैदा करना सही है या नहीं। इसके अलावा रिसर्च के लिए पैसे की कमी थी और कई बार प्रयोग असफल भी हुए। इन सब चुनौतियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार IVF तकनीक को सफल बनाकर इतिहास रच दिया। एडवर्ड्स को 2010 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला।

नैतिक और धार्मिक विरोध हुआ तेज

IVF तकनीक के जरिए Louise Brown के जन्म को भगवान की भूमिका निभाने जैसा माना गया। धार्मिक संगठनों और कुछ वैज्ञानिकों ने भी इस पर गंभीर नैतिक सवाल उठाए और इसे अप्राकृतिक कहा। एडवर्ड्स और स्टेप्टो को मेडिकल रिसर्च काउंसिल (MRC) से शोध के लिए फंडिंग नहीं हुई, क्योंकि MRC ने नैतिक आधारों पर उनके काम का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। डॉक्टरों को प्रयोगशाला में अंडे को निषेचित (fertilize) करके उसे वापस महिला के गर्भ में स्थापित करने के लिए उन्हें सैकड़ों बार असफलता का सामना करना पड़ा, जिसमें से 100 से अधिक असफल प्रयास सिर्फ़ गर्भावस्था स्थापित करने के लिए थे। दूसरे वैज्ञानिकों को भी इस बात का विश्वास नहीं था कि प्रयोगशाला में बना भ्रूण एक स्वस्थ बच्चे में विकसित हो सकता है, जिससे उनकी आलोचना हुई।

IVF तकनीक की खोज किसने की?

फिजियोलॉजिस्ट रॉबर्ट एडवर्ड्स (Robert Edwards) और गाइनेकोलॉजिस्ट पैट्रिक स्टेप्टो (Patrick Steptoe) ने मिलकर IVF तकनीक को विकसित किया। रॉबर्ट एडवर्ड्स को इस उपलब्धि के लिए 2010 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया।

1978 से आज तक IVF तकनीक का विकास कैसे बदला?

Birla Fertility and IVF सेंटर में स्पेशलिस्ट और सेंटर हेड डॉक्टर मुस्कान छाबरा ने बताया शुरुआत में IVF तकनीक बहुत बेसिक तकनीक थी। उस समय डॉक्टर सिर्फ अंडाणु (egg) और शुक्राणु (sperm) को एक डिश में रख देते थे और उम्मीद करते थे कि फर्टिलाइजेशन अपने आप हो जाएगा। इसके बाद जो भ्रूण बनता था, उसे महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता था। आज की तुलना में उस समय तकनीक कम विकसित थी और सफलता दर भी काफी कम हुआ करती थी। आज IVF पहले के मुकाबले काफी आसान और कम दर्दनाक हो गया है। पहले 30-40 दिन तक इंजेक्शन लेने पड़ते थे, लेकिन अब सिर्फ 10–12 दिनों में पूरा साइकिल पूरा हो जाता है। पहले इंजेक्शन कमर में दिए जाते थे जो दर्दनाक होते थे, जबकि अब पेट में छोटे और आसान सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिए जाते हैं, उसमें दर्द बहुत कम होता है।

लैब तकनीक में आए हैं बदलाव

आज लैब में इस्तेमाल होने वाली तकनीक काफी एडवांस हो गई है। पहले मल्टी-स्टेप मीडिया का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब सिंगल-स्टेप मीडिया में ही पूरा प्रोसेस हो जाता है। इसके अलावा, इनक्यूबेटर भी ज्यादा बेहतर और नियंत्रित हो गए हैं, जिससे भ्रूण को बेहतर माहौल मिलता है और सफलता की संभावना बढ़ती है।

ICSI तकनीक क्या है जो कैसे असरदार है?

पहले IVF में सिर्फ अंडाणु और शुक्राणु को साथ रखा जाता था, लेकिन अब ICSI (इंट्रासाइटोप्लास्मिक स्पर्म इंजेक्शन) तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक-एक स्पर्म को सीधे अंडाणु के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इससे फर्टिलाइजेशन फेल होने की संभावना काफी कम हो जाती है, खासकर उन मामलों में जहां पुरुष में स्पर्म की संख्या कम होती है।

नई तकनीक में Embryo डेवलपमेंट में हुआ है सुधार

पहले भ्रूण को सिर्फ 2–3 दिन तक ही लैब में विकसित किया जाता था और फिर ट्रांसफर कर दिया जाता था। अब इसे 5 दिन (ब्लास्टोसिस्ट स्टेज) तक विकसित किया जाता है, जिससे गर्भधारण की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही, अब जेनेटिक टेस्टिंग भी संभव है, जिससे थैलेसीमिया जैसी बीमारियों की जांच पहले ही की जा सकती है। पहले IVF काफी महंगा और जटिल प्रक्रिया था, लेकिन अब यह पहले से ज्यादा सस्ता और आसान हो गया है। कई क्लिनिक EMI जैसे विकल्प भी देते हैं, जिससे मिडिल क्लास के लोग भी इस ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर पा रहे हैं।

समाज में IVF को लेकर बदलती सोच

पहले लोग IVF को प्रकृति के खिलाफ मानते थे और इसे छिपाकर रखते थे। लेकिन अब जागरूकता बढ़ने के साथ इसे एक सामान्य मेडिकल ट्रीटमेंट के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। लोग खुलकर बताते हैं कि उन्होंने IVF कराया है, और इसे अब दिल या किडनी की बीमारी की तरह एक इलाज माना जाने लगा है। भविष्य में IVF और ज्यादा एडवांस होने की उम्मीद है। इंजेक्शन-फ्री IVF, पॉलीजेनिक बीमारियों का इलाज और ज्यादा सटीक इम्प्लांटेशन तकनीक पर काम चल रहा है। आने वाले समय में यह तकनीक और भी आसान, सुरक्षित और प्रभावी हो जाएगी।

पिछले कुछ सालों में IVF कितना तेजी से बढ़ा है?

पहले IVF बेबी के जन्म के बाद से पिछले 30–40 सालों में इस तकनीक में तेजी से विकास हुआ है। खासकर पिछले 10 सालों में इसमें सबसे ज्यादा एडवांसमेंट देखने को मिली है, जिससे यह ट्रीटमेंट ज्यादा सफल और लोकप्रिय हो गया है।

भारत में कब जन्मा टेस्ट ट्यूब बेबी

लुईस ब्राउन के जन्म के मात्र 67 दिन बाद भारत में दुनिया के दूसरे टेस्ट ट्यूब बेबी कनुप्रिया का जन्म हुआ। कनुप्रिया भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी। ये महान उपलब्धि डॉ. सुभाष मुखोपाध्याय (Dr. Subhash Mukhopadhyay) ने हासिल की थी। उनके साथ इस टीम में सरोज कांति भट्टाचार्य और सुनीत मुखर्जी शामिल थे। डॉ. सुभाष एक दूरदर्शी चिकित्सक थे जिन्होंने बहुत ही सीमित संसाधनों और बिना किसी आधुनिक सरकारी मदद के इस जटिल प्रक्रिया को अंजाम दिया। डॉ. सुभाष मुखोपाध्याय ने जिस तकनीक का उपयोग किया, वो पहले टेस्ट ट्यूब बेबी लुईस ब्राउन के समय इस्तेमाल हुई तकनीक से भी अधिक उन्नत मानी जाती है। उन्होंने दुनिया में पहली बार Embryo को Cryopreserve यानी फ्रीज किया और फिर उसे सफलतापूर्वक इम्प्लांट किया। डॉ. सुभाष मुखोपाध्याय को भारत में IVF के जनक के रूप में जाना जाता है। लुईस के जन्म से पहले Infertility एक सामाजिक कलंक माना जाता था लेकिन आज दुनिया भर में 80 लाख से ज्यादा बच्चे IVF के जरिए पैदा हो चुके हैं। इस तकनीक ने न केवल मेडिकल साइंस को बदला, बल्कि फैमिली की परिभाषा को और भी व्यापक बना दिया।

पहली टेस्ट ट्यूब बेबी क्या खुद बनीं मां

लुईस ब्राउन आज खुद एक मां हैं और उन्होंने नेचुरल तरीके से बच्चों को जन्म दिया है। लुईस ब्राउन नेचुरल तरीके से बच्चों की मां हैं, यह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि टेस्ट ट्यूब बेबी पूरी तरह स्वस्थ और सामान्य होता हैं। लुईस खुद सो साधारण इंसान मानती हैं जिसे एक असाधारण तरीके से दुनिया में लाया गया।

डिस्क्लेमर:

यह लेख केवल ऐतिहासिक जानकारी और सामान्य जागरूकता के लिए है। 1978 से अब तक IVF तकनीक में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं और इसके परिणाम हर व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य और मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। निःसंतानता के उपचार या IVF से जुड़ी किसी भी सलाह के लिए हमेशा एक प्रमाणित फर्टिलिटी विशेषज्ञ (Fertility Expert) से परामर्श लें। जंसत्ता इस लेख में दी गई जानकारी के आधार पर किसी भी उपचार की सफलता का दावा नहीं करता है।