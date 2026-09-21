खराब डाइट और बिगड़ती लाइफस्टाइल के कारण कम उम्र में भी लोग कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। हार्ट अटैक जैसी मेडिकल इमरजेंसी में मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ता है। ऐसे समय में इलाज का खर्च मरीज और उसके परिवार पर बड़ा आर्थिक बोझ डाल सकता है। इमरजेंसी की स्थिति में परिजन अक्सर अस्पताल के बिल में शामिल हर खर्च पर सवाल नहीं उठा पाते। इसी बीच मेडिकल डिवाइसेज की कीमतों और उन पर लगने वाले ट्रेड मार्जिन को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) की ओर से मेडिकल डिवाइसेज की कीमतों और ट्रेड मार्जिन की निगरानी की जाती है। सप्लाई चेन और ट्रेड मार्जिन जैसे कई कारणों की वजह से सिरिंज, पेसमेकर और हार्ट वाल्व जैसे जरूरी मेडिकल उपकरणों की कीमत में बड़ा अंतर देखने को मिलता है।

महाराष्ट्र FDA (फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन) के कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने हाल ही में मेडिकल डिवाइसेज पर बहुत ज्यादा मुनाफा वसूले जाने की बात उठाई। इससे यह सवाल फिर सामने आया है कि भारत में मेडिकल डिवाइस के लिए दवाओं से अलग और स्पष्ट नियामक व्यवस्था होनी चाहिए। फिलहाल मेडिकल डिवाइसेज की कीमतों से जुड़े कई नियम दवाओं के लिए बनाए गए Drugs (Prices Control) Order यानी DPCO पर आधारित हैं। दवाओं और मेडिकल डिवाइसेज का बाजार एक जैसा नहीं है। तुकाराम मुंडे ने बताया कि मेडिकल डिवाइसेज में सिरिंज जैसे सामान्य उत्पादों से लेकर पेसमेकर और हार्ट वाल्व जैसे जटिल इंप्लांट तक शामिल हैं। इनके निर्माण, तकनीक, लागत, इस्तेमाल की अवधि और सप्लाई चेन में काफी अंतर होता है।

अस्पताल कैसे मरीज से वसूलते हैं कीमत

तुकाराम मुंडे ने बताया मरीज आमतौर पर मेडिकल डिवाइस की कीमत पर मोलभाव नहीं करते या फिर खुद से दवाओं की खरीद नहीं करते। कई मामलों में अस्पताल हार्ट वाल्व, पेसमेकर, कैथेटर, सिरिंज और IV सेट जैसे डिवाइस खरीदकर मरीज से उसकी कीमत वसूलते हैं। इससे कुछ डिवाइस की वास्तविक MRP लागत से कई गुना अधिक हो जाती है।

पेसमेकर करीब 25 हजार रुपये में आयात होने के बाद मरीज को 2 लाख रुपये से ज्यादा में दिया जाता है। पेसमेकर (Pacemaker) एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जिसे हृदय की धड़कन बहुत धीमी या अनियमित होने पर उसकी धड़कन को सामान्य रफ्तार में बनाए रखने में मदद के लिए लगाया जाता है।

सिरिंज की फैक्ट्री कीमत करीब 3 रुपये होने के बावजूद मरीज से 30 रुपये में बेचा जाता है जो बहुत ज्यादा है। सिरिंज अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाला एक जरूरी मेडिकल उपकरण है, जिसका उपयोग इंजेक्शन और दवाएं देने के लिए किया जाता है। हालांकि, इसकी अंतिम कीमत अस्पताल, सप्लाई चेन, ब्रांड और अन्य शुल्कों के आधार पर अलग-अलग हो सकती है।

तुकाराम मुंडे ने हार्ट वाल्व 4 लाख रुपये में आयात होने के बाद 26 लाख रुपये तक में बेचे जाने का दावा किया है। हार्ट वाल्व दिल के अंदर दरवाजे की तरह काम करता है। ये खून को आगे जाने देता है और उसे वापस गलत दिशा में जाने से रोकता है।

घुटने के इंप्लांट की कीमतों पर भी उठे सवाल

एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री (AiMeD) के फोरम कोऑर्डिनेटर राजीव नाथ ने अपने लेख में 2017 में मेडिकल डिवाइसेज की कीमतों पर हुए सरकारी हस्तक्षेप का उदाहरण दिया है। उन्होंने बताया कि 2017 में नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने कोरोनरी स्टेंट की कीमतों पर सीलिंग तय की थी। इसके बाद स्टेंट की कीमतों में कैटेगरी के अनुसार करीब 74 से 85 प्रतिशत तक कमी आई। इसी तरह, अगस्त 2017 में घुटने के इंप्लांट की कीमतों पर भी सीलिंग तय की गई, जिसके बाद अलग-अलग कैटेगरी के इंप्लांट की कीमतों में 59 से 69 प्रतिशत तक कमी हुई।राजीव नाथ ने अपने लेख में इन उदाहरणों के जरिए अन्य जरूरी मेडिकल डिवाइसेज की कीमतों को नियंत्रित करने की जरूरत पर जोर दिया है।

AiMeD क्या दे रहा है ये प्रस्ताव?

AiMeD यानी Association of Indian Medical Device Industry के प्रस्ताव में संगठन चाहता है कि मेडिकल डिवाइसेज पर ट्रेड मार्जिन यानी खरीद कीमत और अंतिम बिक्री कीमत के बीच का अंतर तय किया जाए।

प्रस्तावित मार्जिन:

प्रस्तावित मार्जिन:

डिवाइस की कीमत प्रस्तावित मार्जिन 1 लाख रुपये से ज्यादा 50% 1,000 से 1 लाख रुपये 66% 1,000 रुपये से कम 75%

इस प्रस्ताव में हार्ट वाल्व, पेसमेकर, कैथेटर, सिरिंज और IV सेट जैसे उपकरण शामिल किए गए हैं।

यह व्यवस्था कैसे काम करेगी?

राजीव नाथ ने लेख में बताया, प्रस्ताव के मुताबिक कीमत की निगरानी GST के तहत पहली बिक्री के स्तर से की जा सकती है। आयातित डिवाइस के लिए इसका आधार उसका लैंडेड प्राइस यानी भारत के बंदरगाह तक पहुंचने की लागत होगी, जबकि भारतीय निर्माता के लिए एक्स-फैक्ट्री कीमत यानी फैक्ट्री से निकलने के समय की कीमत होगी।

AiMeD के प्रस्ताव का मरीज की जेब पर कैसा होगा असर?

AiMeD के प्रस्ताव अगर लागू हो जाता है तो मरीजों पर बहुत ज्यादा कीमत का बोझ कम हो सकता है।

भारतीय और विदेशी निर्माताओं के बीच कीमत को लेकर सामानता आ सकती है।

अत्यधिक मुनाफे पर रोक लग सकती है।

मेडिकल डिवाइस बनाने वाली भारतीय कंपनियों को निवेश और नए उत्पाद विकसित करने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है।

कीमतों की निगरानी करना आसान हो सकता है।

AiMeD ने दिया पायलट प्रोजेक्ट का प्रस्ताव

AiMeD ने 12–18 महीने के पायलट प्रोजेक्ट का प्रस्ताव दिया है। इसमें शुरुआत में छह तरह के मेडिकल डिवाइसेज को शामिल करने की बात कही गई है जिसमें पेसमेकर, हार्ट वाल्व, कार्डियक कैथेटर, सिरिंज, IV सेट और इंट्राऑक्यूलर लेंस शामिल है। एक्सपर्ट के मुताबिक इस दौरान कीमतों की नियमित समीक्षा और संबंधित पक्षों से सलाह लेकर मार्जिन में बदलाव किया जा सकता है। तुकाराम मुंडे का लेख में तर्क है कि मेडिकल डिवाइस की कीमत तय करने के लिए दवाओं जैसा मॉडल पर्याप्त नहीं है। उनका सुझाव है कि डिवाइस की वास्तविक लागत और उस पर उचित ट्रेड मार्जिन को ध्यान में रखते हुए एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए, ताकि मरीजों से अत्यधिक कीमत न वसूली जाए और साथ ही भारतीय मेडिकल डिवाइस उद्योग के लिए भी कारोबार करना संभव रहे।

डिस्क्लेमर : यह लेख केवल सामान्य जानकारी, जन-जागरूकता और आधिकारिक प्रस्तावों, रिपोर्टों (जैसे NPPA, महाराष्ट्र FDA और AiMeD) के विश्लेषण पर आधारित है। यह किसी भी तरह से डॉक्टरी परामर्श, अस्पताल के खिलाफ न्यायिक निर्णय या चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी मेडिकल डिवाइस या इलाज से जुड़े वित्तीय व स्वास्थ्य संबंधी फैसले के लिए हमेशा अपने डॉक्टर, अस्पताल प्रशासन या अधिकृत हेल्थकेयर विशेषज्ञ से सलाह लें।