बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा कोइराला ओवरी कैंसर से जंग जीतने वाली महिलाओं के लिए एक प्रेरणा हैं। वर्ष 2012 में उन्हें एडवांस स्टेज ओवरी कैंसर का पता चला था। मनीषा ने कई इंटरव्यू में बताया है कि बीमारी का पता चलते ही उन्हें लगा था कि उनकी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। हालांकि, समय पर विशेषज्ञ डॉक्टरों से मिला इलाज, लंबी सर्जरी और कीमोथेरेपी की मदद से उन्होंने कैंसर को मात दी। मनीषा ने बताया कि वो इलाज के लिए न्यूयॉर्क गईं जहां डॉक्टर ने उन्हें विश्वास दिलाया कि इस बीमारी का इलाज संभव है। मनीषा ने अपनी आपबीती साझा करते हुए बताया, कई बार मैं टूट जाती थी। मुझे सिर्फ दर्द, डर और निराशा दिखाई देती थी, लेकिन धीरे-धीरे मेरी हालत बेहतर होने लगी। मनीषा ने ओवरी कैंसर की एडवांस स्टेज का जिक्र करते हुए कहा कि आखिरी स्टेज का कैंसर हमेशा हार का संकेत नहीं होता

हेड एंड नेक कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (HNCII) के कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. कनव कुमार के अनुसार, एडवांस्ड ओवेरियन कैंसर का पता चलना मरीज और उसके परिवार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। शुरुआत में ज्यादातर महिलाएं डर, चिंता और भविष्य की अनिश्चितता से घिर जाती हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि कैंसर का आखिरी स्टेज होना हमेशा खराब परिणाम का संकेत नहीं होता। सही इलाज मिलने पर कई मरीज अच्छी रिकवरी कर सकते हैं।

ओवरी कैंसर क्या है और भारत में इसकी क्या स्थिति है?

भारत में ओवरी कैंसर महिलाओं में होने वाले सबसे आम स्त्रीरोग कैंसरों में से एक है। यह सर्वाइकल और गर्भाशय (एंडोमेट्रियल) कैंसर के बाद तीसरा सबसे आम स्त्रीरोग कैंसर माना जाता है। IARC-GLOBOCAN 2024 के अनुसार, भारत में ओवरी कैंसर के लगभग 47,000 नए मामले हर साल सामने आते हैं और करीब 33,000 महिलाओं की मौत ओवरी कैंसर के कारण होती है। ओवरी (अंडाशय) महिलाओं के प्रजनन तंत्र का हिस्सा होती है, जहां अंडाणु और एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरौन जैसे हार्मोन बनते हैं। जब ओवरी की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और ट्यूमर बना देती हैं, तो इसे ओवरी का कैंसर (Ovarian Cancer) कहा जाता है।

ओवरी कैंसर के सामान्य लक्षण:

शुरुआती चरण में इसके लक्षण अक्सर स्पष्ट नहीं होते, इसलिए कई मामलों का पता बीमारी बढ़ने के बाद चलता है। ओवरी कैंसर के मुख्य लक्षणों में शामिल हैं

लगातार पेट फूलना (Bloating)

पेट या पेल्विस (पेडू) में दर्द

जल्दी पेट भर जाना या भूख कम लगना

बार-बार पेशाब लगना

कब्ज या मल त्याग की आदतों में बदलाव

बिना वजह वजन घटना या अत्यधिक थकान

इलाज की आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ सेंटर की भूमिका

ओवरी कैंसर के इलाज में आए तकनीकी बदलाव:

डॉ. कनव कुमार के मुताबिक, पिछले एक दशक में ओवेरियन कैंसर के इलाज में काफी प्रगति हुई है। अब मरीजों के पास बेहतर और सटीक सर्जरी, आधुनिक कीमोथेरेपी, टार्गेटेड थेरेपी और पर्सनलाइज्ड इलाज के विकल्प मौजूद हैं। इससे मरीजों की जीवन प्रत्याशा और क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार हुआ है।

भावनात्मक और मानसिक चुनौतियां

मुंबई के स्पेशियलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी (SSO) हॉस्पिटल के सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. अमित चक्रवर्ती के अनुसार, “कैंसर केवल एक शारीरिक बीमारी नहीं है, बल्कि यह मरीज और उसके परिवार के लिए एक बड़ी भावनात्मक परीक्षा बन जाता है। सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडिएशन के दौरान मरीजों को शारीरिक बदलाव, आर्थिक दबाव और मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है। ऐसे में परिवार का सहयोग बेहद जरूरी है।

स्पेशलाइज्ड कैंसर सेंटर क्यों है जरूरी?

डॉक्टरों का मानना है कि ओवेरियन कैंसर का इलाज हमेशा किसी समर्पित कैंसर सेंटर में ही कराना चाहिए। अनुभवी गायनेकोलॉजी ऑन्कोलॉजी टीम द्वारा किया गया इलाज मरीज को बेहतर परिणाम और लंबे समय तक बीमारी पर कंट्रोल पाने का अवसर देता है। मनीषा कोइराला की कहानी यही संदेश देती है कि एडवांस ओवेरियन कैंसर का निदान होने के बाद भी सही समय पर इलाज, विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख और सकारात्मक सोच के साथ बीमारी से सफलतापूर्वक लड़ा जा सकता है।

डिस्क्लेमर:यह लेख केवल सामान्य जानकारी, स्वास्थ्य जागरूकता और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है। इसे किसी भी प्रकार की चिकित्सा सलाह (Medical Advice), निदान या कैंसर के आधिकारिक उपचार के विकल्प के रूप में न लें। ओवेरियन कैंसर या किसी भी अन्य लक्षण के दिखाई देने पर तुरंत अपने डॉक्टर या विशेषज्ञ ऑन्कोलॉजिस्ट से परामर्श करें।