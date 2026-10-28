कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज कराना किसी भी परिवार के लिए आसान नहीं होता। इलाज के दौरान दवाओं पर होने वाला खर्च कई बार लोगों की आर्थिक स्थिति पर भारी पड़ जाता है। ऐसे में कैंसर मरीजों के लिए राहत की खबर आई है।

केंद्र सरकार की पहल के बाद कैंसर की कई दवाओं की कीमतों में बड़ी कटौती की गई है। नई कीमतें 9 नवंबर 2026 से लागू होंगी। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने कैंसर की 543 ब्रांडेड दवाओं की संशोधित अधिकतम खुदरा कीमतों (MRP) की लिस्ट जारी की है।

कैंसर की 543 दवाओं की कीमतों में बदलाव

NPPA ने कैंसर की 543 ब्रांडेड दवाओं की नई कीमतों की लिस्ट में इन दवाओं की कीमतें पहले के मुकाबले काफी कम की गई हैं। इस लिस्ट में अलग-अलग कंपनियों की दवाएं शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल कैंसर के इलाज में किया जाता है। नई कीमतें 9 नवंबर से लागू होंगी।

फिलहाल यह लिस्ट 27 अक्टूबर 2026 तक दवा कंपनियों की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। आगे भी कंपनियों से नई कीमतों की जानकारी मिलने पर NPPA अपनी लिस्ट अपडेट करता रहेगा।

किन दवाओं के दाम कितने घटे?

नई कीमतों के लागू होने के बाद कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई दवाएं पहले के मुकाबले काफी सस्ती मिलेंगी। कुछ दवाओं की पुरानी और नई कीमतों पर नजर डालें तो मरीजों को मिलने वाली राहत का अंदाजा लगाया जा सकता है।

RPG Life Sciences की Anarzole टैबलेट, जिसकी कीमत पहले 695.76 रुपये थी, अब 73 रुपये में मिलेगी। यानी इसकी कीमत में काफी कमी आई है। डॉ. रेड्डीज की Azacytin इंजेक्शन की कीमत 6,337 रुपये से घटकर 1,495.04 रुपये हो गई है। Abbott Healthcare की Bevacizab इंजेक्शन की कीमत 21,767.70 रुपये से घटाकर 5,930.13 रुपये कर दी गई है।

इसी तरह, Natco Pharma की Dasanat 20 टैबलेट की कीमत 2,812.50 रुपये से घटकर 1,085.93 रुपये हो गई है। RPG Life Sciences की Debrumab इंजेक्शन की कीमत 22,031.25 रुपये से घटकर 5,941 रुपये और Enuta कैप्सूल की कीमत 6,578.20 रुपये से कम होकर 2,232 रुपये हो गई है।

Erlotinib की ERLIB टैबलेट की कीमत 4,637.45 रुपये से घटाकर 2,008 रुपये कर दी गई है। वहीं, Fludanox इंजेक्शन की कीमत 14,235 रुपये से घटकर 2,432 रुपये और Fulbreca इंजेक्शन की कीमत 26,072.16 रुपये से घटकर 5,491 रुपये हो गई है।

दूसरी कंपनियों की दवाएं भी होंगी सस्ती

कैंसर की दवाओं की कीमतों में कटौती के तहत दूसरी कंपनियों के कुछ ब्रांड भी शामिल हैं। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, Torrent की ओर से जारी सूचना में बताया गया कि NPPA के निर्देश के बाद कई दवाओं के दाम कम किए गए हैं।

उदाहरण के लिए, Torrent की BevakALP 100 mg इंजेक्शन की कीमत 10,500 रुपये से घटाकर 4,523 रुपये कर दी गई है। इसकी कीमत में करीब 57 फीसदी की कमी हुई है। वहीं, BevakALP 400 mg इंजेक्शन की कीमत 42,000 रुपये से घटकर 13,136 रुपये हो गई है, यानी करीब 69 फीसदी की कटौती की गई है।

इसके अलावा, Pemotide 500 mg इंजेक्शन की कीमत 6,985 रुपये से घटकर 2,597.65 रुपये हो गई है। Cipla की Erlocip 150 mg टैबलेट के 30 टैबलेट वाले पैक की कीमत 9,798.99 रुपये से कम होकर 3,448 रुपये हो गई है। इस दवा का इस्तेमाल फेफड़ों के कैंसर के इलाज में किया जाता है।

वहीं, Xbira 250 mg टैबलेट के 120 टैबलेट वाले पैक की कीमत 22,120 रुपये से घटाकर 11,048 रुपये कर दी गई है। इस दवा का इस्तेमाल प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में किया जाता है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक Actemra इंजेक्शन और Gazyva की कीमतों में बदलाव नहीं किया गया है।

सरकार ने क्यों उठाया यह कदम?

दरअसल, NPPA ने 17 अक्टूबर 2026 को 137 नॉन-शेड्यूल्ड कैंसर दवाओं के ट्रेड मार्जिन को कंट्रोल करने का फैसला किया था। इसका मकसद दवाओं की कीमतों में जरूरत से ज्यादा बढ़ोतरी को रोकना और मरीजों के लिए इलाज को किफायती बनाना है। ट्रेड मार्जिन वह अंतर होता है, जो दवा की खरीद कीमत और सप्लाई चेन में उसकी बिक्री कीमत के बीच होता है। जब इस अंतर को नियंत्रित किया जाता है, तो दवाओं की खुदरा कीमत कम करने में मदद मिल सकती है।

इन 137 दवाओं में इम्यूनोथेरेपी की दवाएं भी शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल 20 से अधिक प्रकार के कैंसर के इलाज में किया जाता है। इसके अलावा, स्तन और प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाली Denosumab, कैंसर मरीजों में न्यूट्रोपीनिया से बचाव के लिए दी जाने वाली Pegfilgrastim और कोलन, ओवेरियन तथा सर्वाइकल कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली Bevacizumab जैसी दवाएं भी इस पहल का हिस्सा हैं।

डॉक्टर ने सरकार के फैसले का किया स्वागत

मेदांता द मेडिसिटी के मेडिकल ऑन्कोलॉजी और हेमेटोलॉजी विभाग के चेयरमैन डॉ. अशोक कुमार वैद ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि जीवन बचाने वाली कैंसर की दवाओं को सस्ता बनाना सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि मरीजों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम करने वाला हर प्रयास महत्वपूर्ण है।

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