दांत खराब होने या टूटने पर उन्हें सुरक्षित रखने के लिए डेंटल क्राउन यानी कैप लगाई जाती है जिसकी कीमत 5 से 6 हजार रुपये तक हो सकती है। क्वालिटी के हिसाब से कीमत ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस कैप को बनाने के लिए आप हजारों रुपये देते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाली धातु आपकी डेंटल हेल्थ के लिए घातक बन सकती है। महाराष्ट्र में डेंटल क्राउन बनाने में घटिया सामग्री और 5 रुपये के सिक्कों को पिघलाकर इस्तेमाल करने के मामले सामने आए हैं। राज्य सरकार को डेंटल क्राउन से जुड़ी 350 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। इसके बाद सरकार ने डेंटल लैब और तकनीशियनों की निगरानी के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। दांतों पर लगाई जाने वाली कैप लंबे समय तक मुंह के अंदर रहती है। इसलिए इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाली धातु की गुणवत्ता और उसकी सुरक्षा बेहद जरूरी है।

दांत के कैप का मटेरियल अगर ठीक नहीं रहता तो कैसे पहुंचा सकता है नुकसान?

एक्सपर्ट के मुताबिक अगर क्राउन बनाने में इस्तेमाल होने वाली धातु की गुणवत्ता ठीक नहीं है, तो इससे कई समस्याएं हो सकती हैं जैसे

कैप की फीटिंग दांत पर ठीक नहीं हो सकती।

खराब क्वालिटी का क्राउन लगाने से कैप जल्दी खराब हो सकता है और जल्दी टूट भी सकता है।

मुंह के अंदर मौजूद टिश्यू में जलन और सूजन की समस्या हो सकती है।

कुछ लोगों को इस धातु से एलर्जी की भी शिकायत हो सकती है।

कैप की धातु में जंग लगने के कारण कुछ तत्व लार और आसपास के टिश्यू के संपर्क में आ सकते हैं। किसी धातु का सिक्के में इस्तेमाल होना दांतों के इलाज के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता।

महाराष्ट्र में खराब धातु के क्राउन के 350 मामले

महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा विभाग को साल 2014 से अब तक 350 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। महाराष्ट्र में करीब 66 हजार रजिस्टर्ड डेंटिस्ट हैं, जबकि योग्य डेंटल तकनीशियनों की संख्या लगभग 1,200 ही है। महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशक डॉ. पल्लवी सपले के मुताबिक प्रशिक्षित तकनीशियनों की कमी और लैब की निगरानी के लिए स्पष्ट व्यवस्था नहीं होने से ऐसी गड़बड़ियों की आशंका बढ़ी है।

महाराष्ट्र सरकार ने क्या उठाए कदम ?

महाराष्ट्र सरकार ने 6 नवंबर को एक सरकारी प्रस्ताव (Government Resolution) जारी कर डेंटल लैब, तकनीशियन, निर्माता और सप्लायर को कंट्रोल करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन निगरानी का उद्देश्य डेंटल उपकरणों की क्वालिटी सुनिश्चित करना और मरीजों को घटिया सामग्री से बचाना है। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ के मुताबिक, मरीजों को मानक गुणवत्ता वाली सामग्री मिलनी चाहिए। डेंटिस्ट की भी जिम्मेदारी है कि वे इलाज में सही और प्रमाणित सामग्री का इस्तेमाल करें। डेंटिस्ट मरीज की जांच, बीमारी का पता लगाने और इलाज की योजना बनाने के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। डेंटल तकनीशियन डेंटिस्ट के निर्देश पर क्राउन, ब्रिज, डेन्चर और अन्य उपकरण तैयार करेंगे। तकनीशियन खुद से बीमारी की पहचान, इलाज की योजना या मरीज का क्लिनिकल उपचार नहीं कर सकेंगे। डेंटल उपकरण बनाने के लिए डेंटिस्ट का लिखित या इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन जरूरी होगा। इस प्रिस्क्रिप्शन में डेंटिस्ट का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, मरीज का रेफरेंस नंबर, उपकरण का प्रकार, इस्तेमाल होने वाली सामग्री और उसका रंग जैसी जानकारी देनी होगी। इतना ही नहीं बल्कि डेंटल लैब और सप्लायर पर भी निगरानी होगी।

सरकार ने लागू किए नए नियम

नए नियमों के तहत डेंटल लैब को कच्चे माल, उपकरण बनाने की प्रक्रिया, गुणवत्ता जांच, स्टरलाइजेशन और सप्लाई का रिकॉर्ड रखना होगा। डेंटिस्ट को भी केवल लाइसेंस प्राप्त निर्माता, आयातक या रजिस्टर्ड विक्रेता से ही डेंटल सामग्री खरीदनी होगी। इससे अगर किसी उपकरण में खराबी आती है या मरीज को उससे कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है, तो यह पता लगाया जा सकेगा कि सामग्री कहां से आई थी। महाराष्ट्र सरकार का यह कदम डेंटल इलाज में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की गुणवत्ता, तकनीशियनों की योग्यता और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है।

FDA भी करेगा कार्रवाई

महाराष्ट्र का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) डेंटल लैब, विक्रेताओं और डेंटल संस्थानों का निरीक्षण करेगा। डेंटल सामग्री के नमूने लिए जा सकेंगे। बिना जरूरी लाइसेंस के मेडिकल डिवाइस बनाने या बेचने पर कार्रवाई हो सकती है। नकली या मिलावटी मेडिकल डिवाइस बेचने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। गंभीर प्रतिकूल घटनाओं की जानकारी भारतीय फार्माकोपिया आयोग के Materiovigilance Programme of India को देनी होगी।

डिस्क्लेमर: यह लेख उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक जानकारी पर आधारित है। डेंटल क्राउन या कैप लगवाने से पहले उसकी गुणवत्ता, उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री और डेंटिस्ट की सलाह को जरूर ध्यान में रखें। किसी भी तरह की परेशानी या एलर्जी होने पर योग्य डेंटिस्ट से संपर्क करें।