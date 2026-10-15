दुनिया भर के कैथोलिक समुदाय के धर्मगुरु रहे पोप लियो XIV (Pope Leo XIV) अपनी अनुशासित और संयमित लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते थे। उन्हें न तो Smoking की लत थी और न ही वे कभी सिगरेट-तंबाकू के करीब गए। जब पोप लियो को फेफड़ों का कैंसर (Lung Cancer) डायग्नोज हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। यह माना जाता है कि लंग कैंसर सिर्फ सिगरेट पीने वालों को ही होता है तो फिर पोप लियो XIV को बिना किसी नशे की आदत के ये कैंसर कैसे हुआ? आपको बता दें कि 13 अक्टूबर को रोम के एगोस्टिनो जेमेली पॉलीक्लिनिक में पोप के दाहिने फेफड़े के निचले हिस्से को निकालने के लिए सर्जरी की गई।

पोप लियो XIV की उम्र 71 वर्ष है। उन्हें लंग एडेनोकार्सिनोमा होने का पता चलने के बाद यह सवाल चर्चा में है कि क्या बिना धूम्रपान किए भी फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। नई दिल्ली स्थित इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स के मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. अंकित जैन के मुताबिक, तंबाकू के संपर्क में आए बिना भी फेफड़ों का कैंसर हो सकता है।

EGFR और ALK जैसे जीन में म्यूटेशन के कारण फेफड़ों की कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लग सकती हैं। लंग एडेनोकार्सिनोमा, नॉन-स्मॉल सेल लंग कैंसर का सबसे आम उपप्रकार है। यह उन लोगों में भी अक्सर पाया जाता है, जिन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं की हो। स्मोकिंग को लंग्स कैंसर का प्रमुख कारण माना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और कारण ऐसे हैं जिन्हें लंग्स कैंसर के लिए जिम्मेदार माना जाता है। लंग्स कैंसर के लिए जिम्मेदार कारणों में फेफड़ों की कोशिकाओं में होने वाले बदलाव, पर्यावरण में मौजूद प्रदूषक और कुछ अन्य जोखिम कारक शामिल हैं। कई मरीजों में कैंसर होने का कोई एक निश्चित कारण पता नहीं चल पाता।

नॉन स्मोकर में जीन हो सकता है जिम्मेदार

जीन, DNA के ऐसे हिस्से होते हैं, जिनमें कोशिकाओं के बढ़ने, विभाजित होने और काम करने से जुड़ी जानकारी मौजूद होती है। सामान्य स्थिति में कोशिकाएं इन निर्देशों का पालन करती हैं और शरीर से मिलने वाले संकेतों के अनुसार बढ़ती हैं। उन्हें यह संकेत भी मिलते हैं कि कब बढ़ना है और कब रुक जाना है। कभी-कभी DNA में बदलाव होने से यह व्यवस्था प्रभावित हो जाती है। कुछ आनुवंशिक बदलाव ऐसे संकेतों को सक्रिय कर देते हैं, जो कोशिकाओं को बार-बार बढ़ने और विभाजित होने के लिए प्रेरित करते हैं। समय के साथ कोशिकाओं की यह अनियंत्रित वृद्धि कैंसर का रूप ले सकती है।इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि कैंसर पैदा करने वाला जीन व्यक्ति को उसके माता-पिता से विरासत में मिला हो। ऐसे कई बदलाव व्यक्ति के जीवनकाल में ट्यूमर की कोशिकाओं के भीतर ही विकसित होते हैं। इन्हें एक्वायर्ड या सोमेटिक म्यूटेशन कहा जाता है। कैंसर में मौजूद विशेष आनुवंशिक बदलाव की पहचान करने से डॉक्टरों को इलाज का सही विकल्प चुनने में मदद मिल सकती है।

जीन की जांच से इलाज चुनने में कैसे मिलती है मदद?

मॉलिक्यूलर टेस्टिंग के जरिए ट्यूमर के ऊतकों की जांच की जाती है। इससे ऐसे आनुवंशिक बदलावों का पता लगाया जा सकता है, जिन पर विशेष दवाएं असर कर सकती हैं। टारगेटेड थेरेपी में ऐसी दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जो कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि में मदद करने वाले खास संकेतों को रोकती हैं। इससे डॉक्टर मरीज के ट्यूमर की विशेषताओं के अनुसार इलाज तय कर सकते हैं। हालांकि, फेफड़ों के हर एडेनोकार्सिनोमा में EGFR या ALK म्यूटेशन नहीं पाया जाता। इसी तरह, हर मरीज को एक ही प्रकार की टारगेटेड दवा से फायदा नहीं होता। इलाज का फैसला मॉलिक्यूलर टेस्ट के नतीजों, कैंसर के स्टेज और मरीज की संपूर्ण स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है।

क्या बिना स्मोकिंग किए भी हो सकता है फेफड़ों का कैंसर?

डॉक्टर ने बताया हां उन लोगों को भी फेफड़ों का कैंसर हो सकता है जिन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं की है। फेफड़ों के कैंसर के जोखिम कारक में तंबाकू के अलावा पैसिव स्मोकिंग यानी दूसरे व्यक्ति के सिगरेट पीने से निकलने वाले धुएं के संपर्क में आने से भी इस कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। रेडॉन गैस यानी एक प्राकृतिक रेडियोधर्मी गैस, जिसके लंबे समय तक संपर्क में रहने से फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। वायु प्रदूषण और कुछ व्यावसायिक परिस्थितियों में कैंसर पैदा करने वाले पदार्थों के संपर्क में आने से ये खतरा बढ़ सकता है।

फेफड़ों के कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं?

एडेनोकार्सिनोमा अक्सर फेफड़ों के बाहरी हिस्सों में विकसित होता है। शुरुआती चरणों में यह बिना किसी स्पष्ट लक्षण के बढ़ सकता है। इसके लक्षणों की बात करें तो फेफड़ों में मौजूद छोटी गांठ होना जिसका पता कई बार किसी अन्य बीमारी के लिए कराई गई इमेजिंग जांच के दौरान या सामान्य मेडिकल जांच में चलता है। इमेजिंग जांच से डॉक्टर यह आकलन करते हैं कि गांठ कितनी संदिग्ध है। कैंसर की पुष्टि के लिए बायोप्सी या सर्जरी के दौरान निकाले गए ऊतक की जांच की जा सकती है।

फेफड़ों के कैंसर के संभावित लक्षणों में शामिल हैं

लगातार खांसी रहना या पुरानी खांसी के स्वरूप में बदलाव होना।

सांस लेने में परेशानी होना।

सीने में दर्द होना।

खांसी के साथ खून आना।

बिना किसी स्पष्ट कारण के वजन कम होना। इन लक्षणों का मतलब हमेशा कैंसर होना नहीं है, लेकिन उनका लगातार बने रहने पर डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है।

डॉक्टर कैसे तय करते हैं कि फेफड़ों के कैंसर की सर्जरी हो सकती है या नहीं?

फेफड़ों के कैंसर की पुष्टि होने के बाद डॉक्टर सबसे पहले यह पता लगाते हैं कि बीमारी किस स्टेज में है। इसके लिए ट्यूमर के आकार और स्थान, आसपास की लिम्फ नोड्स में कैंसर पहुंचने और शरीर के दूसरे अंगों तक बीमारी फैलने की संभावना का आकलन किया जाता है। इस प्रक्रिया में CT स्कैन, जरूरत पड़ने पर PET-CT, अन्य इमेजिंग जांच और लिम्फ नोड्स के नमूनों की जांच शामिल हो सकती है। डॉक्टर मरीज की फेफड़ों की कार्यक्षमता, मेडिकल कंडीशन और सर्जरी सहन करने की क्षमता का भी आकलन करते हैं।

कैंसर का इलाज किस तरह किया जाता है?

कैंसर का इलाज करने के लिए डॉक्टर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी का सहारा लेते हैं। कुछ मरीजों को सर्जरी से पहले दवाओं के जरिए इलाज दिया जाता है, ताकि सफल उपचार की संभावना बेहतर हो सके। वहीं, कुछ मरीजों को सर्जरी के बाद अतिरिक्त उपचार की जरूरत पड़ सकती है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य स्वास्थ्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। फेफड़ों में गांठ मिलने का मतलब कैंसर होना नहीं है। लगातार खांसी, सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द या खांसी में खून आने जैसे लक्षण दिखने पर डॉक्टर से सलाह लें। सही निदान के लिए चिकित्सकीय जांच जरूरी है।

