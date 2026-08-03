मैं डॉक्टर सचिन कुमार Sakra World Hospital, बेंगलुरु में क्रिटिकल केयर और इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी का एक्सपर्ट हूं। हाल ही में मेरे पास एक 50 साल की महिला सेकंड ओपिनियन के लिए मेरे पास आईं जिनका इलाज कुछ हफ्तों से अस्थमा समझकर किया जा रहा था। महिला को बीच-बीच में खांसी आती थी और उसे सांस फूलने की भी शिकायत रहती थी। मेरे पास आने से पहले मरीज ने किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने महिला को इनहेलर तक इस्तेमाल करने की सलाह दी। इनहेलर के इस्तेमाल के बावजूद महिला की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। मेरे पास जब मरीज आईं तो मैंने दवा बदलने के बजाय सीधे दोबारा जांच कराने की सलाह दी। एक नॉर्मल चेस्ट एक्स-रे में चौंकाने वाली बात सामने आई।

महिला के फेफड़े के आस-पास काफी मात्रा में तरल जमा था। आगे की जांच में पता चला कि उसे फेफड़ों का कैंसर (Lung Cancer) है, जो फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली (प्लूरा) तक फैल चुका है। ये खबर मरीज और उसकी फैमिली के लिए काफी चौंकाने वाली थी। मरीज सदमे में पहुंच गई, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि अस्थमा जैसे दिखने वाले लक्षण लंग्स कैंसर के भी हो सकते हैं। इस मामले को देखकर ये सीख मिलती है कि लगातार रहने वाली खांसी, सांस फूलना ब्रोंकाइटिस या संक्रमण नहीं होता। अगर सही इलाज के बावजूद भी लक्षण बने रहें तो बार-बार इलाज करने के बजाय दोबारा जांच कराना जरूरी है। आइए अब चर्चा करते हैं कि आखिर लंग्स कैंसर की पहचान कैसे करें। ये कैसे अस्थमा के लक्षणों से अलग है।

फेफड़ों के इर्द-गिर्द पानी भरना भी हो सकता है कैंसर का पहला संकेत

फेफड़ों के आसपास फ्लूरल इफ्यूजन यानी पानी भरना कई बार लंग कैंसर का पहला संकेत होता है। ऐसे मरीजों में धीरे-धीरे सांस फूलना, सीने में भारीपन या लगातार सूखी खांसी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जिन्हें अक्सर सामान्य सांस संबंधी बीमारी समझ लिया जाता है। लंग्स कैंसर एक ऐसी बीमारी बनती जा रही है जो सिर्फ अब स्मोकिंग करने वाले लोगों की बीमारी नहीं रह गई। हमारे हॉस्पिटल में हर तीन महीने में 2-3 मामले ऐसे आते हैं जो लंग्स कैंसर के शिकार होते हैं। इसमें करीब 40% महिलाएं या फिर ऐसे लोग शामिल होते हैं जिन्होंने कभी भी स्मोकिंग नहीं की है।

लंग कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं अलग

अधिकांश लोग लंग कैंसर को लगातार खांसी, खून वाली खांसी, सीने में दर्द और सांस फूलने से जोड़ते हैं लेकिन इस कैंसर के हर मरीज में बीमारी इसी तरह सामने आए, ऐसा जरूरी नहीं। सांस फूलने के कई कारण हो सकते हैं जैसे ट्यूमर द्वारा सांस की नली बंद होना, फेफड़ों के आसपास पानी भरना, फेफड़ों का एक हिस्सा सिकुड़ना या फेफड़ों की कार्यक्षमता कम होने के कारण भी हो सकता है। कुछ मरीजों में सांस फूलना लगातार खांसी शुरू होने से पहले ही दिखाई देता है। कई बार शुरुआती लक्षण शरीर के दूसरे हिस्सों में दिखाई देते हैं और लोग उन्हें तनाव, बढ़ती उम्र, पोषण की कमी या सामान्य बीमारी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा तब होता है जब ट्यूमर आसपास की नसों, रक्त वाहिकाओं या अन्य अंगों पर दबाव डालता है या कैंसर शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल जाता है। शुरुआती चरण का लंग कैंसर अक्सर कोई स्पष्ट लक्षण नहीं देता, इसलिए अधिकांश मरीज तब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं जब बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है।

लंग कैंसर के ऐसे असामान्य लक्षण जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए

आवाज में लगातार बदलाव

अगर कई हफ्तों तक आवाज बैठी रहे या भारी हो जाए तो इसका कारण केवल एलर्जी या गले का संक्रमण ही नहीं हो सकता। छाती में मौजूद ट्यूमर उस नस पर दबाव डाल सकता है जो वोकल कॉर्ड्स को कंट्रोल करती है। इसलिए लंबे समय तक आवाज में बदलाव रहने पर डॉक्टर से जांच जरूर कराएं।

निगलने में परेशानी

अगर खाना निगलते समय दर्द हो या ठोस भोजन निगलने में दिक्कत आने लगे तो यह इसोफेगस यानी भोजन नली पर ट्यूमर के दबाव का संकेत हो सकता है।

चेहरे या गर्दन में सूजन

अगर चेहरे, गर्दन या ऊपरी छाती में बिना कारण सूजन आ जाए तो यह सुपीरियर वेना कावा (SVC) सिंड्रोम का संकेत हो सकता है। यह स्थिति तब होती है जब ट्यूमर शरीर की एक प्रमुख नस को दबा देता है। ऐसी स्थिति में तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए।

गर्दन या कॉलर बोन के पास गांठ

गर्दन या कॉलर बोन के ऊपर बिना दर्द वाली गांठ कई बार कैंसर के लिम्फ नोड्स तक फैलने का पहला संकेत हो सकती है।

लगातार पीठ, कंधे या हड्डियों में दर्द

अगर कैंसर रीढ़ की हड्डी तक फैल जाए तो गर्दन, पीठ या हड्डियों में लगातार दर्द, सुन्नपन, कमजोरी या हाथ-पैरों तक दर्द फैल सकता है। अचानक हाथ-पैर कमजोर पड़ना मेडिकल इमरजेंसी हो सकता है। अगर कैंसर हड्डियों तक फैल जाए तो खून में कैल्शियम बढ़ सकता है, जिससे अत्यधिक प्यास, मतली, उल्टी, कब्ज, कमजोरी और सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

न्यूरोलॉजिकल लक्षण

कई मरीजों में लंग कैंसर का पता तब चलता है जब यह मस्तिष्क तक फैल चुका होता है। लगातार सिरदर्द, चक्कर आना, दौरे पड़ना, धुंधला दिखना, संतुलन बिगड़ना, भ्रम या शरीर के एक हिस्से में कमजोरी जैसे लक्षण गंभीर चेतावनी हो सकते हैं।

उंगलियों के आकार में बदलाव

फिंगर क्लबिंग लंग कैंसर का एक ऐसा लक्षण है जो कम चर्चित है। इसमें उंगलियों के सिरे मोटे होने लगते हैं और नाखून अधिक गोल तथा मुड़े हुए दिखाई देते हैं। यह अन्य फेफड़ों और हृदय रोगों में भी हो सकता है, लेकिन इसकी जांच जरूर करानी चाहिए।

बार-बार सीने में संक्रमण

यदि बार-बार ब्रोंकाइटिस या निमोनिया हो, खासकर फेफड़े के एक ही हिस्से में, तो यह ट्यूमर द्वारा वायु मार्ग में रुकावट का संकेत हो सकता है। ऐसे मामलों में केवल एंटीबायोटिक देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कारण की जांच भी जरूरी है।

हार्मोन और तंत्रिका तंत्र से जुड़े असामान्य बदलाव

कुछ मरीजों में कैंसर ऐसे हार्मोन जैसे पदार्थ बनाने लगता है या शरीर की इम्यूनिटी को असामान्य रूप से सक्रिय कर देता है। इससे मांसपेशियों में कमजोरी, सोडियम का स्तर कम होना, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं दिखाई दे सकती हैं, जबकि उस समय तक फेफड़ों का कैंसर सामने नहीं आया होता।

किन लोगों में ज्यादा खतरा होता है?

हालांकि धूम्रपान लंग कैंसर का सबसे बड़ा जोखिम कारक है, लेकिन यह बीमारी कभी धूम्रपान न करने वालों को भी हो सकती है। इन कारणों से भी जोखिम बढ़ सकता है जैसे

सेकेंड हैंड स्मोक

बायोमास ईंधन का धुआं

रसोई का धुआं

रेडॉन गैस

एस्बेस्टस

डीजल का धुआं

वायु प्रदूषण

वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOCs)

अन्य जहरीले रसायन

परिवार में लंग कैंसर की हिस्ट्री

पहले छाती पर रेडिएशन थेरेपी होना

कब तुरंत विशेषज्ञ से मिलना चाहिए?

अगर किसी को भी तीन हफ्तों से ज्यादा समय तक खांसी हैं और लगातार सांस फूलता है, खांसी में खून आता है और बार बार सीने में संक्रमण होता है और इलाज करने के बाद भी आराम नहीं मिलता तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।ललंग कैंसर जितनी जल्दी पकड़ में आता है, उसके सफल इलाज और लंबे समय तक हेल्दी लाइफ जीने की संभावना उतनी ही अधिक होती है।

(डॉ. सचिन कुमार श्वसन रोगों, क्रिटिकल केयर और इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी के विशेषज्ञ हैं।)

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य स्वास्थ्य जानकारी के उद्देश्य से है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार से डॉक्टर की सलाह, जांच या उपचार का विकल्प नहीं है। यदि आपको लगातार खांसी, सांस फूलना, सीने में दर्द, खून वाली खांसी या बताए गए अन्य लक्षण महसूस हों, तो स्वयं इलाज करने के बजाय जल्द से जल्द पल्मोनोलॉजिस्ट या योग्य चिकित्सक से परामर्श लें। समय पर जांच और सही निदान से गंभीर बीमारियों का इलाज अधिक प्रभावी हो सकता है।