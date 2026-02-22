कैंसर दुनिया भर में एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुका है। इस साल WHO की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 40% कैंसर के मामलों को कंट्रोल किया जा सकता है। सही लाइफस्टाइल और स्क्रीनिंग से इस बीमारी को टाला जा सकता है। भारत में हर साल करीब 15 लाख नए कैंसर के मामले दर्ज होते हैं और 60-70% रोगियों को देर से पता चलता है, जिससे इलाज कठिन हो जाता है। कैंसर के सबसे आम प्रकारों में ब्रेस्ट कैंसर प्रमुख है और युवा महिलाओं में इसके मामले बढ़ रहे हैं। 25% से अधिक ब्रेस्ट कैंसर के मामले 40 वर्ष से कम की उम्र की महिलाओं में देखे जा रहे हैं। WHO और उसकी कैंसर एजेंसी World Health Organization/IARC (इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर) के नए विश्लेषण के अनुसार लगभग 37-40% कैंसर के मामले दुनियाभर में रोकने योग्य हैं।

वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ, प्रसूति रोग विशेषज्ञ और आईवीएफ (IVF) पुणे की विशेषज्ञ डॉ. सुप्रिया पुराणिक जो एक अत्यंत प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं ने बताया भारत में महिलाओं के बीच सबसे अधिक पाए जाने वाले कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे नंबर पर सर्वाइकल कैंसर आता है। बदलता लाइफस्टाइल, देर से शादी और मातृत्व, कम बच्चों का होना, स्तनपान न कराना, प्रोसेस्ड फूड का अधिक सेवन और व्यायाम की कमी जैसे कारण ब्रेस्ट कैंसर के मामलों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं।

डॉक्टर ने बताया महिलाओं में उम्र बढ़ने के साथ जोखिम बढ़ता है, लेकिन अब कम उम्र की महिलाएं भी इसकी चपेट में आ रही हैं। जिन परिवारों में मां, बहन या मासी को ब्रेस्ट कैंसर रहा हो, उनमें आनुवंशिक कारणों से खतरा अधिक हो सकता है। ऐसे मामलों में नियमित स्क्रीनिंग बेहद जरूरी है। स्तन कैंसर का सबसे आम संकेत स्तन या बगल में गांठ महसूस होना है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे लक्षण हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। आइए जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के कौन कौन से लक्षण हैं जिन्हें पहचानना जरूरी है।

ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण

निप्पल रिट्रैक्शन (Nipple Retraction)

निप्पल का अचानक अंदर की ओर धंस जाना या सिकुड़ जाना स्तन कैंसर का संभावित संकेत हो सकता है। सामान्य रूप से बाहर रहने वाला निप्पल यदि अचानक उल्टा दिखाई देने लगे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हालांकि इसके पीछे संक्रमण, जन्मजात कारण या मैमरी डक्ट एक्टेसिया जैसी स्थितियां भी हो सकती हैं, लेकिन कैंसर के मामलों में यह बदलाव अचानक और स्पष्ट होता है। साथ ही निप्पल के रंग, आकार या त्वचा की बनावट में परिवर्तन भी दिख सकता है।

त्वचा में डिंपलिंग या गड्ढे

यदि स्तन की त्वचा संतरे के छिलके जैसी दिखाई दे, सिकुड़ी हुई या गड्ढेदार लगे, तो यह सूजन वाले स्तन कैंसर का संकेत हो सकता है। त्वचा की बनावट में ऐसा बदलाव सामान्य नहीं है और तुरंत जांच की आवश्यकता होती है।

जलन, गर्माहट और सूजन

स्तन में लगातार गर्माहट, लालिमा, सूजन या कोमलता महसूस होना भी गंभीर संकेत हो सकता है। इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर में तेज दर्द और सूजन आम लक्षण हैं।

निप्पल से असामान्य स्राव

यदि निप्पल से खून, पारदर्शी तरल या दूध जैसा स्राव हो—खासतौर पर तब जब स्तनपान न करा रही हों—तो डॉक्टर से परामर्श जरूरी है। लंबे समय तक बने रहने वाला डिस्चार्ज जांच की मांग करता है।

ब्रेस्ट कैंसर का कारण और बचाव

ब्रेस्ट कैंसर के कई जोखिम कारक होते हैं, जिनमें तंबाकू का सेवन, अत्यधिक शराब पीना, मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता और असंतुलित खानपान प्रमुख हैं। लंबे समय तक हार्मोनल असंतुलन, देर से मातृत्व, स्तनपान न कराना और पारिवारिक (जेनेटिक) इतिहास भी इसके खतरे को बढ़ा सकते हैं। कुछ संक्रमण और पर्यावरणीय कारक भी जोखिम में योगदान देते हैं।

हालांकि, सही जीवनशैली अपनाकर इस बीमारी के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। नियमित व्यायाम, संतुलित और पौष्टिक आहार, वजन नियंत्रित रखना, तंबाकू और शराब से दूरी बनाना जरूरी है। साथ ही, समय-समय पर ब्रेस्ट स्क्रीनिंग, सेल्फ एग्जामिनेशन और डॉक्टर द्वारा सुझाई गई मैमोग्राफी जांच कराना बेहद महत्वपूर्ण है। जागरूकता, टीकाकरण और शुरुआती पहचान से ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम और सफल इलाज की संभावना बढ़ जाती है।

डॉक्टर की सलाह

एक्सपर्ट सलाह देती हैं कि हर महिला को मासिक धर्म समाप्त होने के बाद सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करनी चाहिए। 40 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को जरूरत पड़ने पर सोनोग्राफी, जबकि 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को नियमित मैमोग्राफी करवानी चाहिए। समय पर पहचान और उपचार से ब्रेस्ट कैंसर को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है।

डिस्क्लेमर

लेख के अंत में यह स्पष्ट लिखें: “यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी असामान्य लक्षण के दिखने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।