भागदौड़ भरी जिंदगी और काम के दबाव के बीच लोग अक्सर अपनी नींद से समझौता करते हैं, लेकिन यह आदत दिल के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। हालिया रिसर्च और विशेषज्ञों की राय के अनुसार, 6 घंटे से कम की नींद शरीर में तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन को सक्रिय करती है, जिससे Blood Pressure और कोलेस्ट्रॉल का स्तर प्रभावित होता है। एशियन हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी यूनिट-II में कंसल्टेंट डॉ. दिवाकर कुमार ने चेतावनी दी है कि पर्याप्त नींद न लेना न केवल थकान का कारण है, बल्कि यह सीधे तौर पर हार्ट अटैक और स्ट्रोक के जोखिम को कई गुना बढ़ा देता है। डॉक्टरों के मुताबिक एक वयस्क को रोज 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए। अगर आप लगातार इससे कम सो रहे हैं तो इसका असर शरीर पर साफ दिखने लगता है। आइए जानते हैं कि कम नींद लेने से कैसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है?

कम नींद कैसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक को बढ़ाती है?

नींद की कमी से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है, हार्ट रेट बिगड़ती है। शरीर को पूरा आराम नहीं मिलता तो ब्लड वैसल्स में सूजन आ सकती है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है और ये सब धीरे-धीरे दिल की बीमारियों का रास्ता खोल देते हैं। लंबे वक्त तक नींद पूरी न हो तो हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, डायबिटीज जैसी दिक्कतें भी सिर उठाने लगती हैं, जो दिल के लिए और भी खतरनाक हैं। स्पेशलिस्ट्स का कहना है कि कम नींद का सबसे बड़ा असर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर पड़ता है। जो लोग रोज 6 घंटे से भी कम सोते हैं, उनमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक के केस ज्यादा देखे जाते हैं। खासकर युवा प्रोफेशनल्स और कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वालों में ये ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है।

एक्सपर्ट के मुताबिक अच्छी नींद उतनी ही जरूरी है जितना सही खाना और बॉडी एक्टिविटी। अगर नींद कम है, तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर और सूजन दोनों बिगड़ सकते हैं। धीरे-धीरे ये हालात हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ा देते हैं। इसलिए डॉ. का साफ कहना है, अपनी नींद को प्राथमिकता दो और लाइफस्टाइल में जरूरी बदलाव लाओ।

स्लीप एपनिया साइलेंट खतरा

अक्सर लोग सोते तो 8 घंटे हैं लेकिन फिर भी थके रहते हैं। इसकी वजह स्लीप एपनिया (नींद में सांस का रुकना) हो सकती है । खर्राटे लेना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि दिल के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। रिसर्च कहती है कि अनट्रीटेड स्लीप एपनिया हार्ट फेलियर के जोखिम को 140% तक बढ़ा देता है। आजकल के युवा सोमवार से शुक्रवार कम सोते हैं और सोचते हैं कि शनिवार-रविवार को 12 घंटे सोकर कमी पूरी कर लेंगे। रिसर्च इसे सोशल जेटलैग कहती है। शरीर का सर्केडियन रिदम को इस तरह से बदला नहीं जा सकता। यह मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ता है और स्ट्रोक का खतरा बढ़ाता है। American Heart Association ने अपने Life’s Essential 8 (स्वस्थ दिल के लिए 8 जरूरी चीजें) की सूची में नींद’को आधिकारिक तौर पर शामिल किया है। यह साबित करता है कि नींद अब डाइट और एक्सरसाइज जितनी ही महत्वपूर्ण है।

नींद की दुश्मन है ये आदतें

नींद की दुश्मन बनने वाली कई आदतें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो गई हैं, जैसे देर रात तक फोन चलाना, लंबे समय तक स्क्रीन पर काम करना, ज्यादा कैफीन का सेवन करना और सोने-जागने का नियमित समय न होना। ये सभी आदतें शरीर की बॉडी क्लॉक को बिगाड़ देती हैं और नींद की गुणवत्ता को खराब कर देती हैं।

नींद में कैसे करें सुधार

डॉक्टरों की सलाह है कि रोज एक ही टाइम पर सोने और उठने की आदत डालो।

सोने से एक घंटा पहले मोबाइल-लैपटॉप दूर रखो।

रात में भारी खाना या कैफीन से बचो।

अच्छी नींद सिर्फ दिमागी सेहत नहीं, दिल के लिए भी जरूरी है। अगर लगातार नींद कम हो रही है, थकान या स्ट्रेस महसूस हो रहा है, तो इसे इग्नोर मत करें।

जरूरत लगे तो डॉक्टर से जरूर बात करें। असल में, वक्त रहते अपनी नींद और लाइफस्टाइल पर ध्यान दें तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बड़ी बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है।

डिस्क्लेमर:

यह लेख सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, उपचार या जीवनशैली में बदलाव से पहले अपने डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।