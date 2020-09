Iron Deficiency: ह्यूमन बॉडी की बनावट कुछ ऐसी है कि अगर उसमें किसी भी पोषक तत्व की कोई कमी होती है, तो उसका असर पूरे शरीर पर दिखने लगता है। आयरन भी ऐसे ही जरूरी पोषक तत्वों में से एक है। इसकी कमी से शरीर में रेड ब्लड सेल्स की मात्रा बेहद कम हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके निर्माण के लिए हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है जो आयरन में पाया जाता है। इसकी गैर मौजूदगी में सभी टिश्यूज और मसल्स तक जरूरी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। इससे उनके काम करने की क्षमता भी प्रभावित होती है, जिससे लोगों को एनीमिया हो जाता है।

हाल ही में पोषण माह 2020 के तहत फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (FSSAI) ने शरीर में आयरन की कमी न हो, इसको लेकर कुछ जरूरी उपाय सुझाए हैं। संगठन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि माहवारी, गर्भावस्था और शुरुआती बचपन में लोगों में आयरन की कमी हो सकती है। आइए जानते हैं उनके द्वारा बताए गए टिप्स –

FSSAI ने दिये ये चार सुझाव: संगठन ने ट्वीट कर जरूरी उपाय बताए हैं जिन्हें अपनाकर लोग अपने शरीर में आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं। उनके अनुसार जो लोग एनीमिया से पीड़ित हैं या फिर जिनके शरीर में आयरन की कमी हो, उन्हें खाने में आयरन फोर्टिफाइड स्टेपल का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही, आयरन से भरपूर फल और सब्जियों का सेवन करें।

वहीं, खाने के साथ जिन लोगों को चाय-कॉफी पीने की आदत है, वो इससे परहेज करें। इसके साथ ही, अगर लोग अपनी डाइट में विटामिन सी को तरजीह देंगे तो उससे भी शरीर में आयरन एब्जॉर्ब हो जाता है।

क्या हैं आयरन की कमी के लक्षण: आयरन की कमी को जल्दी पहचाना जा सकता है, अगर इसके कारण शरीर में होने वाले बदलावों पर ध्यान दिया जाए। जिन लोगों के शरीर में रेड ब्लड सेल्स कम मात्रा में बनते हैं, उन्हें थकान, सिरदर्द और चक्कर आ सकता है। इसके अलावा, सांस लेने में दिक्कत, बेचैनी और बालों का झड़ना भी इसके लक्षणों में शामिल है।

Iron deficiency most commonly occurs during – mensuration, pregnancy & early childhood. Follow these simples tips to avoid Iron deficiency! #PoshanMaah2020 #PoshanAbhiyaan #HealthForAll @mygovindia @MIB_India @PIB_India @MoHFW_INDIA @POSHAN_Official pic.twitter.com/5d6vqYOMgE

— FSSAI (@fssaiindia) September 16, 2020