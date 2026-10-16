आजकल की व्यस्त जिंदगी में लोग अपनी फिटनेस का ध्यान रखने के लिए कई तरह के व्यायाम करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि योग का एक आसान आसन शरीर का संतुलन बनाए रखने और एकाग्रता बढ़ाने में मदद कर सकता है?

इस आसन का नाम है वृक्षासन। इसे अंग्रेजी में ट्री पोज (Tree Pose) कहा जाता है। नियमित रूप से वृक्षासन का अभ्यास करने से शरीर को स्थिर रखने, पैरों की मांसपेशियों को सक्रिय करने और मानसिक एकाग्रता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इसके फायदे हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकते हैं।

क्या है वृक्षासन?

वृक्षासन योग का एक खड़े होकर किया जाने वाला आसन है। इसमें शरीर का संतुलन एक पैर पर बनाए रखना होता है, जबकि दूसरे पैर के तलवे को खड़े पैर की पिंडली या जांघ के अंदरूनी हिस्से पर रखा जाता है। इस दौरान हाथों को छाती के सामने जोड़ सकते हैं या सिर के ऊपर ले जा सकते हैं।

शुरुआत में इस आसन को करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन दीवार या कुर्सी का सहारा लेकर इसका अभ्यास आसानी से किया जा सकता है। धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ाने से शरीर को संतुलित रखने में मदद मिल सकती है।

वृक्षासन करने के फायदे

शरीर का संतुलन सुधारने में मदद

वृक्षासन में एक पैर पर खड़े रहने से पैरों, टखनों, कूल्हों और पेट की मांसपेशियों को मिलकर काम करना पड़ता है। इससे शरीर को स्थिर रखने की क्षमता का अभ्यास होता है। यह रोजमर्रा के कामों, जैसे सीढ़ियां चढ़ने या चलते समय संतुलन बनाए रखने में मददगार हो सकता है। पैरों की मांसपेशियों को सक्रिय रखता है

इस आसन के दौरान खड़े पैर की मांसपेशियां शरीर का वजन संभालती हैं। इससे पैरों और टखनों की स्थिरता बनाए रखने का अभ्यास होता है। हालांकि, वृक्षासन को पैरों की मांसपेशियां मजबूत करने वाले दूसरे व्यायामों का विकल्प नहीं मानना चाहिए। एकाग्रता बढ़ाने में मदद

वृक्षासन करते समय किसी एक जगह पर नजर टिकाकर रखना और सांस पर ध्यान देना जरूरी होता है। इससे ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास होता है। योग के दौरान शरीर और सांस पर ध्यान देने से कुछ लोगों को मानसिक शांति और तनाव कम महसूस करने में भी मदद मिल सकती है। शरीर की मुद्रा पर ध्यान देने में मदद

इस आसन में रीढ़ को सीधा, कंधों को आराम की स्थिति में और कूल्हों को एक सीध में रखने की कोशिश की जाती है। इससे शरीर की सही मुद्रा के प्रति जागरूकता बढ़ सकती है। बुजुर्गों के लिए संतुलन का अभ्यास

उम्र बढ़ने के साथ कुछ लोगों को चलते समय या खड़े होने पर संतुलन बनाए रखने में परेशानी हो सकती है। ऐसे में संतुलन से जुड़े व्यायाम उपयोगी हो सकते हैं। वृक्षासन भी इसका एक हिस्सा हो सकता है। हालांकि, बुजुर्गों को इसे अपनी क्षमता के अनुसार और जरूरत पड़ने पर सहारे के साथ करना चाहिए।

रोजाना वृक्षासन करने से मिल सकते हैं ये फायदे (Photo Source: Pexels)

वृक्षासन करने का सही तरीका

अगर आप पहली बार वृक्षासन करने जा रहे हैं, तो शुरुआत में दीवार या मजबूत कुर्सी का सहारा लें। इसे करने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स अपनाएं।

स्टेप 1: सीधे खड़े हो जाएं

सबसे पहले दोनों पैरों को थोड़ा खोलकर सीधे खड़े हो जाएं। अपने शरीर का वजन दोनों पैरों पर बराबर रखें। पीठ सीधी रखें और कंधों को ढीला छोड़ दें।

सबसे पहले दोनों पैरों को थोड़ा खोलकर सीधे खड़े हो जाएं। अपने शरीर का वजन दोनों पैरों पर बराबर रखें। पीठ सीधी रखें और कंधों को ढीला छोड़ दें। स्टेप 2: एक पैर को मोड़ें

अब धीरे-धीरे शरीर का वजन बाएं पैर पर डालें। दाएं पैर को घुटने से मोड़ें और उसके तलवे को बाएं पैर के अंदरूनी हिस्से पर रखें। शुरुआत में दाएं पैर की उंगलियों को जमीन पर रखते हुए एड़ी को बाएं टखने के पास भी रख सकते हैं।

अब धीरे-धीरे शरीर का वजन बाएं पैर पर डालें। दाएं पैर को घुटने से मोड़ें और उसके तलवे को बाएं पैर के अंदरूनी हिस्से पर रखें। शुरुआत में दाएं पैर की उंगलियों को जमीन पर रखते हुए एड़ी को बाएं टखने के पास भी रख सकते हैं। स्टेप 3: शरीर का संतुलन बनाएं

अब अपने खड़े पैर को स्थिर रखें। कूल्हों को सीधा रखें और शरीर को किसी एक तरफ झुकाने से बचें। अगर संतुलन बनाने में परेशानी हो रही है, तो दीवार या कुर्सी का हल्का सहारा लें।

अब अपने खड़े पैर को स्थिर रखें। कूल्हों को सीधा रखें और शरीर को किसी एक तरफ झुकाने से बचें। अगर संतुलन बनाने में परेशानी हो रही है, तो दीवार या कुर्सी का हल्का सहारा लें। स्टेप 4: हाथों को जोड़ें

दोनों हथेलियों को छाती के सामने जोड़ लें। अगर आप सहज महसूस करते हैं, तो हाथों को धीरे-धीरे सिर के ऊपर भी ले जा सकते हैं। इस दौरान कंधों पर ज्यादा दबाव न डालें।

दोनों हथेलियों को छाती के सामने जोड़ लें। अगर आप सहज महसूस करते हैं, तो हाथों को धीरे-धीरे सिर के ऊपर भी ले जा सकते हैं। इस दौरान कंधों पर ज्यादा दबाव न डालें। स्टेप 5: सांस पर ध्यान दें

अपनी नजर सामने किसी स्थिर बिंदु पर टिकाएं। धीरे-धीरे और सामान्य रूप से सांस लेते रहें। सांस रोकने या शरीर को जबरदस्ती स्थिर रखने की कोशिश न करें।

अपनी नजर सामने किसी स्थिर बिंदु पर टिकाएं। धीरे-धीरे और सामान्य रूप से सांस लेते रहें। सांस रोकने या शरीर को जबरदस्ती स्थिर रखने की कोशिश न करें। स्टेप 6: दूसरी तरफ से भी करें

शुरुआत में कुछ सेकंड तक इस मुद्रा में रहें। फिर धीरे-धीरे पैर को नीचे लाएं और दूसरे पैर से भी यही प्रक्रिया दोहराएं। अभ्यास बढ़ने के साथ अपनी सुविधा के अनुसार समय बढ़ा सकते हैं।

वृक्षासन करते समय इन गलतियों से बचें

वृक्षासन का पूरा फायदा पाने और चोट से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

पैर को घुटने पर न रखें: मुड़े हुए पैर के तलवे को खड़े पैर के घुटने पर रखने से बचें। इसे घुटने के नीचे पिंडली या घुटने के ऊपर जांघ के अंदरूनी हिस्से पर रखें।

खड़े पैर को बिल्कुल न अकड़ाएं: घुटने को जबरदस्ती पीछे की ओर न खींचें। पैर को सहज और स्थिर रखें।

कूल्हों को एक तरफ न झुकाएं: शरीर को सीधा रखने की कोशिश करें और कूल्हों को आगे की ओर रखें।

सांस न रोकें: पूरे अभ्यास के दौरान आराम से सांस लेते रहें।

जल्दबाजी न करें: शुरुआत में पैर को जांघ तक ले जाने या लंबे समय तक मुद्रा बनाए रखने की जरूरत नहीं है।

किन लोगों को वृक्षासन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए?

वृक्षासन आमतौर पर कई लोगों के लिए सुरक्षित हो सकता है, लेकिन कुछ स्थितियों में सावधानी जरूरी है।

अगर आपको चक्कर आते हैं या खड़े होने पर संतुलन बनाने में परेशानी होती है, तो दीवार या कुर्सी के सहारे अभ्यास करें।

घुटने, टखने, पैर या कूल्हे में दर्द अथवा हाल में चोट लगी हो, तो अपनी स्थिति के अनुसार आसन में बदलाव करें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर या योग विशेषज्ञ से सलाह लें।

गर्भावस्था के दौरान शरीर का संतुलन बदल सकता है। ऐसे में सहारे के बिना इस आसन को करने से बचें और डॉक्टर या प्रशिक्षित योग विशेषज्ञ की सलाह लें।

अगर आपको दिल से जुड़ी बीमारी या ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो नया व्यायाम शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है।

अभ्यास के दौरान तेज दर्द, चक्कर या असहजता महसूस होने पर तुरंत रुक जाएं।

रोज कितनी देर करें वृक्षासन?

शुरुआत में प्रत्येक पैर से कुछ सेकंड तक वृक्षासन करने का प्रयास करें। जब शरीर का संतुलन बेहतर होने लगे, तो धीरे-धीरे अभ्यास का समय बढ़ाया जा सकता है। इसे सुबह योग करते समय, टहलने के बाद या दिन में कुछ मिनट निकालकर किया जा सकता है।

हालांकि, केवल वृक्षासन करने से पूरी फिटनेस हासिल नहीं होती। बेहतर स्वास्थ्य के लिए नियमित पैदल चलना, मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम और अपनी क्षमता के अनुसार दूसरे योगासन भी दिनचर्या में शामिल करें।

(डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। वृक्षासन के फायदे हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग हो सकते हैं। अगर आपको कोई बीमारी है, शरीर में दर्द रहता है या संतुलन बनाने में परेशानी होती है, तो योग शुरू करने से पहले डॉक्टर या योग्य योग प्रशिक्षक की सलाह लें।)