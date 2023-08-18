बदलते मौसम में सर्दी जुकाम और खांसी बेहद परेशान करती है। इस मौसम में खराब डाइट,बदलता मौसम इम्युनिटी को कमजोर कर देता है और बॉडी में बीमारियों का खतरा बढ़ा देता है। इस मौसम में इम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अक्सर सलाद दी जाती है कि डाइट में विटामिन सी का सेवन करें। आप जानते हैं कि इ्म्युनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सिर्फ विटामिन सी ही काफी नहीं है। विटामिन सी को इम्युनिटी स्ट्रॉन्ग करने वाले गुणों के लिए पहचाना जाता है, जो सर्दी और वायरल जैसे संक्रमणों को रोकने में मदद करता है। खट्टे फल, जामुन और सब्जियों जैसे फूड्स विटामिन सी से भरपूर होते हैं, जो इम्युन सेल्स के उत्पादन और कामकाज को बढ़ाकर इम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं।

लेकिन कई रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि इम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए विटामिन सी के अलावा भी कई जरूरी विटामिन हैं जो सर्दी जुकाम को दूर करने और वायरल से बचाव करने में असरदार साबित होते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 5 जरूरी पोषक तत्वों के बारे में जो वायरल का खात्मा करने में असरदार साबित होते हैं।

वायरल से बचाव करता है Vitamin A भी

विटामिन A म्यूकोसल सरफेस के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जरूरी है, जो संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। इसका सेवन करने से इम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। गाजर, शकरकंद और पालक जैसे फूड्स विटामिन ए से भरपूर होते हैं जो इम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और वायरल से बचाव करते हैं।

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वायरल से बचाव में Vitamin B भी है असरदार

विटामिन बी6,बी9 और बी12 इम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में अहम भूमिका निभाता है। वे जरुरी विटामिन इम्युन सेल्स के उत्पादन और कामकाज में योगदान करते हैं। इन विटामिनों की कमी से इम्युनिटी कमजोर हो जाती है। अनाज, फलियां, पत्तेदार सब्जियां और लीन मीट जैसे खाद्य पदार्थ बी विटामिन से भरपूर होते हैं।

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विटामिन डी से बनाएं इम्युनिटी स्ट्रॉन्ग

इम्युन फंक्शन को बढ़ावा देने के लिए विटामिन डी बेहद जरूरी है। यह इम्युन सेल्स को सक्रिय करने में मदद करता है और शरीर के रक्षा तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। सूरज की रोशनी और वसायुक्त मछली और गरिष्ठ खाद्य पदार्थों जैसे फूड्स विटामिन डी के पर्याप्त स्रोत हैं। आप डॉक्टर की सलाह से विटामिन डी सप्लीमेंट भी ले सकते हैं।

जिंक का करें सेवन

जिंक एक खनिज है जो इम्युन सेल्स के उत्पादन और कामकाज में सहायता करता है। यह घाव भरने और सूजन को कंट्रोल करने में मदद करता है। नट्स, बीज, साबुत अनाज और लीन मीट जैसे खाद्य पदार्थ बॉडी में जिंक की कमी को पूरा करते हैं। सुबह सबसे पहले भीगे हुए नट्स का सेवन करके भी आप इम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।

विटामिन ई का करें सेवन

विटामिन ई बॉडी में एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, जो इम्युन सेल्स को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाता है। यह कुछ इम्युन कोशिकाओं के उत्पादन का समर्थन करके इम्युनिटी को बढ़ाता है। विटामिन ई से भरपूर खाद्य पदार्थों में मेवे, बीज और वनस्पति तेल शामिल हैं।