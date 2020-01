Health Benefits of Hugging for Stress, Healthy Heart, Better Sleep, Immunity: गला मिलना ना सिर्फ रिश्ते को मजबूत बनाता है बल्कि कई स्वास्थ लाभ भी प्रदान करता है। कई लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है, लेकिन यह सच है। किसी अपने को गले लगाना ना सिर्फ खुशी प्रदान करता है बल्कि हृदय रोग के खतरे को भी कम करने में मदद करता है। कई अध्ययनों के अनुसार, 20 सेकंड से अधिक समय तक गले लगाने से हमारे शरीर के साथ-साथ हमारे दिमाग पर भी चिकित्सीय प्रभाव पड़ता है। हृदय ही नहीं शरीर को और भी कई तरीके से फायदा पहुंचाता है। वास्तव में अध्ययनों के अनुसार, गले लगाना हमें स्वस्थ और खुश करने में मदद करता है। रोजाना कम से कम 8 बार किसी अपने से गले मिलना बेहद फायदेमंद होता है। आइए जानते हैं गले मिलने से कौन-कौन से स्वास्थ्य लाभ होते हैं-

हार्ट हेल्दी रखता है: स्ट्रेस हार्मोन, कोर्टिसोल को ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए भी जाना जाता है और बदले में, हृदय रोगों के खतरे को बढ़ाता है। कई रिपोर्ट और अध्ययनों ने इस तथ्य की ओर संकेत किया है कि नियमित रूप से गले लगाने से कोर्टिसोल के स्तर में काफी कमी आ जाती है और परिणामस्वरूप आपके दिल से जुड़ी बीमारियों के खतरे को कम करता है।

डिप्रेशन से लड़ने में मदद करता है: जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, किसी को गले लगाने से ऑक्सीटोसिन हार्मोन उर्फ कडल हार्मोन रिलीज होता है। यह आगे आपको खुश रहने में मदद करता है और तनाव और डिप्रेशन के स्तर को कम करता है।

बेहतर नींद प्रदान करता है: जब इंसान किसी बात से तनाव में होता है या चिंता होती है तो उसकी नींद प्रभावित होती है। इसलिए सोने से 10 मिनट पहले आप किसी अपने करीबी को गले जरूर लगाएं। विज्ञान कहता है कि दिन भर तनाव के बाद यदि आप सोते वक्त अपने किसी खास को गले लगाते हैं तो आपको अच्छी नींद आती है।

इम्यूनिटी बूस्ट करता है: जब आपका नर्वस सिस्टम आराम की स्थिति में होता है, जब आपकी हृदय गति सामान्य होती है, जब आपका ब्लड अच्छी तरह से पंप हो रहा होता है, तो जानें कि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है। इम्यूनिटी बूस्ट करने में प्रभावी रूप से मदद करता है गले लगाना।

