Good Health Tips: वर्तमान समय में जहां कोरोना का प्रकोप जारी है, ऐसे में अच्छी सेहत किसी चुनौती से कम नहीं है। काम की अधिकता व दूसरें कार्यों को प्रमुखता देने के कारण अक्सर लोग अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि साल भर में वजह चाहे जो भी हो लेकिन लोग अब अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरुक एवं सतर्क हो गए हैं। अच्छी सेहत का खजाना पाने के लिए लोगों को प्रयत्न करने की जरूरत है। कुछ बातों का ख्याल रखने से और हेल्दी खाना खाने से बीमारियों का खतरा दूर होता है।

न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन ऋजुता दिवेकर ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिये अच्छी सेहत और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए कुछ किचन टिप्स साझा किये हैं। आइए जानते हैं –

खाना बनाने के लिए लोहे की तवा, कड़ाही और करछी का इस्तेमाल करें। इससे शरीर में ताकत और हीमोग्लोबिन दोनों ठीक बना रहता है।

घर पर ही दही जमाएं और कोशिश करें कि उसमें किशमिश भी डाल दें। इसे दोपहर में भोजन के बाद खाएं, इसमें प्री और प्रो बायोटिक्स पाए जाते हैं जो सेहत के लिए लाभकारी हैं।

दोपहर से पहले ताजा गन्ने काा जूस पीयें।

रात को सोने से पहले तलवों में घी लगाकर रगड़ें।

शरीर की थकान को दूर करने के लिए मिलेट भाकरी का सेवन करें।

खाने के साथ 1 से 2 चम्मच चटनी खाएं, इससे शरीर को सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं।

ऋजुता दिवेकर कहती हैं कि अपनी डाइट में कम से कम 4 प्रकार के नमक का इस्तेमाल करें। हालांकि, बात यहां केवल नमक के वैरायटी की हो रही है, उसे खाना सीमित मात्रा में ही है।

स्कैल्प और बालों को स्वस्थ रखने के लिए सप्ताह में 1 बार चंपी जरूर करें।

दाल खाते वक्त सबसे पहले उन्हें भिगोकर अंकुरित करें। इसके बाद सही मात्रा में बाकी साबुत अनाजों के साथ इसे मिलाएं। सप्ताह में 5 तरह के दालों को 5 अलग-अलग तरीकों से खाएं।

Kitchen secrets for good health and immunity

