प्रीति जिंटा ने खोला अपनी फिटनेस का राज, जानिए क्या है डाइट प्लान और वर्कआउट रूटीन

Bollywood Actress Preity Zinta’s Workout Routine and Diet Plan: प्रीति जिंटा बॉलीवुड की खूबसूरत और बेहतरीन एक्ट्रेसेस में शुमार हैं। 43 वर्ष की उम्र में भी एक्ट्रेस काफी फिट एंड फाइन नजर आती हैं। आज भी प्रीति जिंटा की फिटनेस और खूबसूरती को देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। वह अपनी फिटनेस का काफी ध्यान रखती हैं और बिजी शेड्यूल के बावजूद वर्कआउट रूटीन फॉलो करती हैं। हाल में प्रीति जिंटा की एक फैन ने ट्विट पर उनके फेवरेट वर्कआउट के बारे में पूछा था, जिसके जवाब में एक्ट्रेस ने डाइट, एक्सरसाइज और सोने के बारे में सलाह दी। उन्होंने कहा, अगर आप अपनी डाइट पर कंट्रोल करते हैं तो कोई भी वर्कआउट करना अच्छा रहता है। इसके अलावा वॉक, योगा, जिम और थोड़ा स्पोर्ट्स हमेशा एक्टिव रहने में मदद करता है। प्रीति जिंटा जितना ज्यादा वर्कआउट और डाइट को जरूरी समझती हैं उतना ही नींद को भी जरूरी मानती हैं। उनका कहना है कि नींद हमारी बॉडी को रिकवर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आइए जानते हैं प्रीति जिंटा का खास डाइट प्लान और वर्कआउट रूटीन।

बॉलीवुड एक्ट्रेस का वर्कआउट रूटीन : एक्ट्रेस वर्कआउट से पहले वॉक करना पसंद करती हैं। वह एक्सरसाइज से पहले करीब एक घंटा ट्रेडमिल पर चलती हैं। उनके वर्कआउट रूटीन में योगा, रनिंग और स्विमिंग भी शामिल है। इसके अलावा वह जमकर जिम में पसीना बहाती हैं। इसमें फिटनेस ट्रेनर उनकी सहायता करता है। प्रीति जिंटा अक्सर अपनी एक्सरसाइज की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती हैं।

प्रीति जिंटा का डाइट प्लान : एक्ट्रेस बेस्ट वर्कआउट के अलावा अपनी डाइट का खास ख्याल रखती हैं। उनका मानना है कि जो लोग डाइट पर कंट्रोल कर सकते हैं उनके लिए कोई भी वर्कआउट करना अच्छा रहता है। प्रीति के डाइट प्लान में अच्छी बात यह है कि वह ब्रेकफास्ट करना नहीं भूलती। उनके डाइट प्लान में ज्यादा से ज्यादा विटामिन्स, कैल्शियम और प्रोटीन शमिला है। वह ताजे फल खाना पसंद करती हैं। उनकी सुबह की शुरुआत ताजे फलों से होती हैं तो डिनर में सब्जियों का सूप लेना प्रीति को ज्यादा पसंद है। इसके अलावा शूगर और ऑली खाने से दूर रहती हैं। वह दिनभर में खूब पानी पीती हैं।

Any workout works if you control your diet. It’s imp to do something everyday. Walk, Yoga, gym or some sport & stay active. It’s also imp to have a day off or a cheat day. Sleep is very important for the body to recover. Diet – Exercise- Sleep https://t.co/wEiADoet8C

