मानव शरीर में किडनी एक साइलेंट फिल्टर की तरह काम करती है जिसका काम खून से टॉक्सिन्स और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना है। हालांकि, किडनी की बीमारी को अक्सर ‘साइलेंट किलर’ कहा जाता है, क्योंकि शुरुआती चरणों में इसके लक्षण बेहद मामूली या सामान्य थकावट जैसे महसूस होते हैं। जब तक मरीज को समस्या की गंभीरता का अहसास होता है, तब तक किडनी काफी हद तक प्रभावित हो चुकी होती है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक अगर समय रहते बॉडी में दिखने वाले लक्षणों के समझ लिया जाए तो किडनी को खराब होने से पहले ही उसकी सेहत में सुधार किया जा सकता है।
सर गंगा राम अस्पताल, दिल्ली में प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी के वाइस चेयरमैन, वरिष्ठ डॉक्टर मनीष मलिक ने जनसत्ता को बताया कि किडनी में परेशानी होने पर सबसे शुरुआती संकेतों में पेशाब में होने वाले बदलाव शामिल हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट के मुताबिक, किडनी की बीमारी को अक्सर साइलेंट डिजीज माना जाता है, क्योंकि शुरुआती चरण में इसके स्पष्ट लक्षण बहुत कम या बिल्कुल नहीं दिख सकते। डॉक्टर ने बताया कि कुछ मरीजों में पेशाब ज्यादा आना, खासकर रात में बार-बार पेशाब लगना, शुरुआती संकेतों में शामिल हो सकता है। हल्की कमजोरी और भूख कम लगना जैसे लक्षण भी हो सकते हैं, लेकिन ये काफी सामान्य लक्षण हैं और केवल इनके आधार पर किडनी की बीमारी की पहचान नहीं की जा सकती। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि किडनी में परेशानी होने पर कौन-कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और कब ये स्थिति ज्यादा गंभीर होती है और डायलिसिस की नौबत आती है।
बीमारी बढ़ने पर कौन से लक्षण दिखाई देते हैं?
डॉक्टर मनीष के मुताबिक जब किडनी की बीमारी आगे बढ़ने लगती है तो पैरों में सूजन, पेशाब कम होना, भूख कम लगना, उल्टी और वजन कम होना जैसी समस्याएं दिखाई दे सकती हैं। गंभीर अवस्था में मरीज को बेहोशी, कोमा या दौरे पड़ने जैसी गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं।
किडनी की बीमारी के किस स्टेज में लक्षण दिखने लगते हैं?
डॉक्टर ने बताया कि क्रॉनिक किडनी डिजीज (CKD) को आमतौर पर पांच स्टेज में बांटा जाता है और स्टेज 3 को 3a और 3b में विभाजित किया जाता है। उनके अनुसार, स्पष्ट लक्षण आमतौर पर बीमारी के आगे बढ़ने पर दिखाई देते हैं और लगभग स्टेज 3b में शुरू हो सकते हैं। स्टेज 4 में ये ज्यादा स्पष्ट हो सकते हैं और स्टेज 5 में गंभीरता बढ़ सकती है। वहीं, स्टेज 2 में आमतौर पर लक्षण बहुत कम होते हैं।
क्या किडनी की बीमारी बिना लक्षण के भी बढ़ सकती है?
डॉक्टर मनीष ने बताया किडनी की बीमारी बिना लक्षणों के भी बढ़ सकती है। शुरुआती CKD में व्यक्ति को कोई खास परेशानी महसूस नहीं हो सकती। ऐसे में केवल लक्षणों के आधार पर बीमारी का पता लगाना मुश्किल होता है। डॉक्टर के मुताबिक, जोखिम वाले लोगों में नियमित जांच के जरिए किडनी की समस्या को शुरुआती स्तर पर पकड़ा जा सकता है।
किडनी खराब होने पर शरीर में कहां-कहां सूजन आती है?
किडनी की कार्यक्षमता प्रभावित होने पर चेहरे, आंखों के आसपास और पैरों में सूजन दिखाई दे सकती है। डॉक्टर ने बताया कि शरीर में तरल पदार्थ जमा होने के कारण सूजन आती है। दिनभर चलने-फिरने पर गुरुत्वाकर्षण के कारण सूजन पैरों में ज्यादा नजर आ सकती है, जबकि आराम करने या लेटने की स्थिति में चेहरे और आंखों के आसपास सूजन अधिक दिखाई दे सकती है। कुछ गंभीर स्थितियों में पेट में भी पानी जमा हो सकता है।
किडनी की जांच के लिए कौन से टेस्ट जरूरी हैं?
डॉक्टर मनीष ने बताया आमतौर पर बीमारी की जानकारी के लिए तीन प्रमुख जांच कराई जाती है जैसे सीरम क्रिएटिनिन, यूरिन एल्ब्यूमिन-क्रिएटिनिन रेशियो (UACR) और किडनी का अल्ट्रासाउंड। सीरम क्रिएटिनिन के आधार पर eGFR की गणना की जाती है, जिससे किडनी की फिल्टर करने की क्षमता का अनुमान लगाया जाता है। UACR पेशाब में एल्ब्यूमिन यानी प्रोटीन के लीकेज का पता लगाने में मदद करता है। वहीं, अल्ट्रासाउंड से किडनी का आकार, पथरी, रुकावट या अन्य संरचनात्मक समस्या देखी जा सकती है।
UACR बढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है?
डॉक्टर के अनुसार, किडनी की फिल्टर करने की क्षमता सामान्य दिखाई देने के बावजूद अगर UACR बढ़ा हुआ है, तो यह किडनी को नुकसान या शुरुआती किडनी बीमारी का संकेत हो सकता है। इसलिए केवल क्रिएटिनिन या eGFR ही नहीं, बल्कि यूरिन UACR (Urine Albumin to Creatinine Ratio) की जांच भी महत्वपूर्ण है।
डायबिटीज और हाई BP का किडनी पर क्या असर पड़ता है?
डॉक्टर ने डायबिटीज को किडनी की बीमारी का एक प्रमुख कारण बताया। उनके अनुसार, हाई ब्लड प्रेशर भी किडनी को नुकसान पहुंचाने वाला महत्वपूर्ण जोखिम कारक है। कई मरीजों में डायबिटीज और हाई BP दोनों साथ पाए जाते हैं, जिससे किडनी पर नुकसान का जोखिम और बढ़ सकता है। इसलिए दोनों स्थितियों को नियंत्रित रखना किडनी की सेहत के लिए जरूरी है।
क्या BP की दवा किडनी को नुकसान पहुंचाती है?
डॉक्टर ने बताया कि आमतौर पर बीपी की दवा किडनी को नुकसान नहीं पहुंचाती। उनके मुताबिक, हाई BP को नियंत्रित करने से पेशाब में प्रोटीन का लीकेज कम करने और लंबे समय में किडनी को सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है। हालांकि, BP की दवा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए और अपनी मर्जी से बंद नहीं करनी चाहिए।
किडनी मरीजों को नमक कितना लेना चाहिए?
डॉक्टर ने बताया किडनी की बीमारी या हाई BP वाले लोगों के लिए रोजाना 4 ग्राम नमक का ही सेवन करना चाहिए। डॉक्टर ने बताया खास तौर पर ऊपर से डाला जाने वाला नमक और ज्यादा नमक वाले खाद्य पदार्थ जैसे पापड़, नमकीन और ज्यादा नमक वाली चटनी का सेवन करने से बचना चाहिए।
क्या किडनी मरीज दूध पी सकते हैं?
डॉक्टर मनीष ने बताया दूध में कैल्शियम और विटामिन डी जैसे पोषक तत्व होते हैं और किडनी की बीमारी होने पर इसे अपने-आप पूरी तरह बंद करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, बीमारी ज्यादा बढ़ने पर और मरीज डायलिसिस पर न होने की स्थिति में प्रोटीन की मात्रा सीमित करने की सलाह दी जा सकती है। इसलिए दूध की मात्रा मरीज की किडनी की स्थिति और उसकी पूरी डाइट के आधार पर तय की जानी चाहिए।
CKD की कौन-सी स्टेज गंभीर मानी जाती है?
डॉक्टर ने CKD (Chronic Kidney Disease) स्टेज 5, जिसमें eGFR 15 से कम होता है, को गंभीर अवस्था बताया। डॉक्टर ने बताया कि केवल CKD स्टेज देखकर आपात स्थिति तय नहीं होती। बहुत ज्यादा सूजन, लगातार उल्टी, बेहोशी या खून में पोटैशियम का बहुत बढ़ जाना जैसी स्थितियां गंभीर हो सकती हैं और इनमें तत्काल डॉक्टर को दिखाने की जरूरत होती है।
डायलिसिस कब शुरू करने की जरूरत पड़ती है?
डॉक्टर मनीष ने बताया जब eGFR 15 से नीचे पहुंचता है तो डायलिसिस की तैयारी शुरू करने के बारे में सोचा जाता है। डायलिसिस की वास्तविक जरूरत केवल eGFR के एक निश्चित नंबर पर निर्भर नहीं करती, बल्कि मरीज के लक्षण, शरीर में तरल पदार्थ की स्थिति, इलेक्ट्रोलाइट्स और समग्र स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा जाता है। इसलिए हर स्टेज-5 मरीज को तुरंत डायलिसिस की जरूरत हो, ऐसा जरूरी नहीं है।
किडनी ट्रांसप्लांट का निर्णय किस स्थिति में लिया जाता है?
डॉक्टर ने बताया कि किडनी फेलियर की स्थिति में उपयुक्त मरीजों के लिए किडनी ट्रांसप्लांट उपचार का एक बेस्ट विकल्प है। उन्होंने डायलिसिस की तुलना में ट्रांसप्लांट कराने को ज्यादा बेहतर बताया है। ट्रांसप्लांट की उपयुक्तता मरीज की मेडिकल स्थिति और डोनर की उपलब्धता समेत कई कारकों पर निर्भर करती है।
किडनी को स्वस्थ रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखें?
डॉक्टर मनीष ने बताया किडनी की बीमारी से बचाव के लिए सबसे पहले ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना जरूरी है। इसके साथ नियमित शारीरिक गतिविधि, धूम्रपान से बचना, शराब का सेवन करने पर उसे सीमित रखना और किडनी को नुकसान पहुंचाने वाली दवाओं से बचना जरूरी है। डॉक्टर की सलाह के बिना बार-बार OTC यानी बिना प्रिस्क्रिप्शन मिलने वाली दवाएं लेने से भी बचना चाहिए।
किन लोगों को हर साल किडनी की जांच करानी चाहिए?
डॉक्टर मनीष ने बताया डायबिटीज, हाई BP, मोटापा या धूम्रपान की आदत वाले लोगों के अलावा 60–65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और परिवार में किडनी की फैमिली हिस्ट्री वाले लोगों को नियमित किडनी जांच पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ऐसे जोखिम वाले लोगों में कम से कम साल में एक बार eGFR और UACR जैसी जांच कराने की सलाह दी।
डिस्क्लेमर: इस इंटरव्यू में दी गई जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है। किडनी से जुड़ी समस्या में जांच और उपचार के लिए डॉक्टर की सलाह जरूर लें।