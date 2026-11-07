35 की उम्र पार करते ही शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा होने लगता है, ऊर्जा का स्तर घटने लगता है और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ने लगता है। ऐसे में शरीर को फिट रखने, डिटॉक्स और एक्टिव रखने के लिए प्राणायाम करने की सलाह दी जाती है। योग गुरु बाबा रामदेव ने बताया अगर आपकी उम्र 35 को पार कर रही है तो आप ‘कपालभाति प्राणायाम’ करें। 35 के बाद नियमित रूप से सही तरीके से किया गया कपालभाति शरीर के कई अंगों को नई ऊर्जा दे सकता है।

बाबा रामदेव के अनुसार, कपालभाति प्राणायाम करने से शरीर के मूलाधार से लेकर सहस्रार तक आठ चक्र जागृत होते हैं। इनमें मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत , विशुद्धि, आज्ञा, गुरु और सहस्रार चक्र शामिल हैं। उनका कहना है कि लय और नियमितता के साथ इस प्राणायाम का अभ्यास करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। आइए योग गुरु से जानते हैं कि 35 के बाद कपालभाति करने से सेहत को कौन-कौन से फायदे होते हैं।

35 के बाद कपालभाति करने से होने वाले फायदे

योग गुरु बाबा रामदेव के अनुसार अगर 35 की उम्र के बाद नियमित और सही तकनीक से कपालभाति किया जाए, तो यह पेट की चर्बी घटाने, पाचन तंत्र को मजबूत करने, फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाने और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में काफी मददगार साबित होता है। इसके अलावा, यह इंसुलिन के स्तर को संतुलित कर डायबिटीज और थाइरॉइड जैसी लाइफस्टाइल से जुड़ी डिजीज के जोखिम को कम करने में भी मददगार है। जिन लोगों को बवासीर,एनल फिशर और फिस्टुला जैसी समस्याएं है उनके लिए कपालभाति अभ्यास से फायदा मिल सकता है। पुरुषों के लिए ये योगाभ्यास प्रजनन क्षमता बढ़ाने में असरदार साबित होता है। जिन लोगों की शुक्राणुओं की संख्या कम है, शुक्राणुओं का पर्याप्त विकास नहीं होता,बांझपन, यौन कमजोरी जैसे रोग है उनके लिए ये योग बेहद असरदार साबित होता है।

महिलाएं इसे कसरत से करें तो ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS), गर्भाशय में फाइब्रॉएड और फैलोपियन ट्यूब का बंद होने जैसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नियमित प्राणायाम करने से इन समस्याओं में सुधार हो सकता है। इस प्राणायाम का रेगुलर अभ्यास करने से बढ़े हुए क्रिएटिनिन लेवल को कम करने और किडनी की कार्यक्षमता में सुधार करने में मदद मिल सकती है। नियमित प्राणायाम से हीमोग्लोबिन का स्तर बेहतर हो सकता है।

हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर 14 से 17 ग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच होना चाहिए और महिलाओं में भी इसका स्तर बेहतर बनाए रखने में प्राणायाम सहायक हो सकता है। इस अभ्यास को करने से विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन बी12 की कमी में भी सुधार होता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कंट्रोल करने में भी ये अभ्यास असरदार साबित होता है। कपालभाति को पाचन तंत्र के लिए भी फायदेमंद बताया गया है। जिन लोगों को कब्ज, अपच, आंतों की सूजन, अल्सरेटिव कोलाइटिस और पेट से जुड़ी अन्य समस्याएं है वो इसे रोजाना करें। नियमित अभ्यास से पाचन तंत्र की कार्यप्रणाली बेहतर हो सकती है। इसे करने से डायबिटीज और लिवर की हेल्थ में भी सुधार होता है।नियमित कपालभाति और योगाभ्यास से ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने और थायरॉइड की समस्या में सुधार लाने में मदद मिल सकती है।

कपालभाति करने का सही तरीका

बाबा रामदेव ने बताया इस अभ्यास को करने के लिए आप शांत और हवादार जगह पर योग मैट बिछाकर बैठ जाएं। रीढ़ और गर्दन सीधी रखें।

दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। हथेलियां ऊपर की ओर रखें और बॉडी को नॉर्मल रखें।

अब नाक से सांस लें और सांस लेते समय पेट को फैलने दें।

अब पेट की मांसपेशियों को हल्के से अंदर की ओर खींचते हुए नाक से सांस तेजी से बाहर छोड़ें। ध्यान रखें कि सांस छोड़ते समय पेट अंदर की ओर जाए।

सांस बाहर छोड़ने के बाद पेट को ढीला छोड़ दें। इससे सांस अपने आप अंदर चली जाएगी।

शुरुआत में 10-15 बार सांस बाहर छोड़ने का अभ्यास करें। इसके बाद सामान्य सांस लेते हुए आराम करें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी, योग अभ्यास और सुझाव योग गुरु बाबा रामदेव के वक्तव्यों और पारंपरिक योग मान्यताओं पर आधारित हैं। यह सामग्री केवल सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से साझा की गई है और इसे किसी भी प्रकार की चिकित्सीय सलाह , निदान या इलाज का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए।