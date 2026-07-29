अभिनेत्री कंगना रनौत अक्सर अपने बेबाक बयानों के चलते सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन इस बार उनका पोषण और सेहत से जुड़ा एक दावा चर्चा में आ गया है। हाल ही में कंगना ने दावा किया कि बहुत अधिक प्रोटीन का सेवन इंसान के दिमाग को सुस्त बना देता है। कंगना के इस बयान से फिटनेस फ्रीक और न्यूट्रिशन की दुनिया में बहस छिड़ गई। फिटनेस फ्रीक और न्यूट्रिशनिस्ट बॉडी और मांसपेशियों के निर्माण के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ज्यादा प्रोटीन खाने से हमारा दिमाग सुस्त पड़ता है या यह सिर्फ एक मिथक है? आइए जानते हैं कि कंगना के इस दावे के पीछे की सच्चाई क्या है और इस पर देश के जाने-माने न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर मेडिकल साइंस के आधार पर क्या कहते हैं।

कंगना का बयान

अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने एक बयान में कहा प्रोटीन के इस्तेमाल से इंसान का दिमाग सुस्त होता है। कंगना ने 50 साल से कम उम्र के लोगों में कैंसर के वैश्विक आंकड़ों वाला एक चार्ट साझा करते हुए दावा किया कि भारत का पारंपरिक खानपान सबसे बेहतर है लेकिन लोगों को अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड और प्रोटीन शेक जैसी चीजों से बचना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बहुत ज्यादा प्रोटीन इंसान को डंब या कम बुद्धिमान बना देता है। कंगना की इस बात में कितनी सच्चाई है जानते हैं डॉक्टर से।

प्रोटीन शेक क्या सच में ब्रेन पर करता है असर?

एलाइट केयर क्लिनिक के कंसल्टेंट फिजिशियन डॉ. पल्लेटी शिव कार्तिक रेड्डी के अनुसार डाइट कैंसर के जोखिम को सिर्फ अकेले प्रभावित नहीं करती, इसके अलावा खराब लाइफस्टाइल और मोटापा भी इसका जोखिम बढ़ाता है। बहुत अधिक स्मोकिंग, मोटापा, शराब का अधिक सेवन, लंबे समय तक रहने वाला संक्रमण, पर्यावरण में मौजूद कार्सिनोजेन्स और जेनेटिक कारण भी कैंसर के जोखिम को बढ़ाने में अहम किरदार निभाते हैं। वहीं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉ. जगदीश हिरेमठ का कहना है कि किसी देश में कैंसर के कम या ज्यादा मामलों का कारण केवल डाइट को मान लेना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। किसी भी देश में कैंसर की दर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, स्क्रीनिंग, औसत आयु, पर्यावरण और आनुवंशिक कारकों सहित कई वजहों से प्रभावित होती है।

क्या प्रोटीन शेक वाकई जंक फूड हैं?

डॉ. रेड्डी के मुताबिक, खिलाड़ियों, बुजुर्गों, सर्जरी या गंभीर बीमारी से उबर रहे मरीजों और पर्याप्त भोजन न कर पाने वाले लोगों को प्रोटीन सप्लीमेंट से फायदा हो सकता है। डॉक्टर रेड्डी के मुताबिक हर प्रोटीन शेक को जंक फूड नहीं कहा जा सकता। कुछ उत्पादों में अधिक चीनी, सैचुरेटेड फैट और कृत्रिम तत्व हो सकते हैं, जबकि कई प्रोटीन सप्लीमेंट केवल हाई क्वालिटी प्रोटीन उपलब्ध कराने के लिए बनाए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति संतुलित आहार से पर्याप्त प्रोटीन ले रहा है, तो सामान्य परिस्थितियों में उसे प्रोटीन सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती। एक्सपर्ट का कहना है कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत प्राकृतिक खाद्य पदार्थ ही हैं, क्योंकि उनमें फाइबर, विटामिन और अन्य जरूरी पोषक तत्व भी मिलते हैं।

क्या ज्यादा प्रोटीन दिमाग को नुकसान पहुंचाता है?

डॉक्टरों का कहना है कि अभी तक ऐसा कोई मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है जिससे ये साबित हो कि अधिक प्रोटीन का सेवन दिमाग की कार्यक्षमता को नुकसान पहुंचाता है या दिमाग को डंब बना देता है। डॉक्टर की राय के मुताबिक कंगना का बयान एक तरह का बड़बोलापन साबित होता है। प्रोटीन डाइट शरीर और मांसपेशियों की मरम्मत, हार्मोन और एंजाइम बनाने और ओवर ऑल हेल्थ को दुरुस्त करने के लिए जरूरी है। हालांकि किसी भी पोषक तत्व की तरह प्रोटीन का सेवन भी व्यक्ति की उम्र, वजन, स्वास्थ्य और शारीरिक गतिविधि के अनुसार संतुलित मात्रा में होना चाहिए। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, धूम्रपान और शराब से दूरी, हेल्दी वेट बनाए रखना तथा समय-समय पर हेल्थ चेक अप कराना कैंसर के जोखिम को कम करने का सबसे प्रभावी उपाय हैं।

डिस्क्लेमर: यह खबर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है। किसी भी डाइट, सप्लीमेंट या स्वास्थ्य संबंधी बदलाव को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।