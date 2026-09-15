तान्या (बदला हुआ नाम) की उम्र 36 साल है और उन्हें अक्सर शरीर के अलग-अलग हिस्सों में दर्द की शिकायत रहती है। कभी घुटनों में दर्द होता है तो कभी कोहनियों और पैरों के अलग-अलग हिस्सों में दर्द महसूस होता है। यह दर्द लंबे समय से बना हुआ है और इलाज के बावजूद आसानी से कम नहीं होता। दर्द की वजह जानने के लिए तान्या ने रूमेटॉइड अर्थराइटिस, यूरिक एसिड, ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, विटामिन B12 और विटामिन D समेत कई जांच कराईं। इनमें ज्यादातर रिपोर्ट सामान्य थीं, जबकि विटामिन D और B12 का स्तर सामान्य सीमा से कम पाया गया। डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने इनकी कमी के लिए सप्लीमेंट भी लिए, लेकिन शरीर के अलग-अलग हिस्सों में दर्द की शिकायत बनी रही।

तान्या के लक्षणों को लेकर जनसत्ता ने लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल, दिल्ली की कंसल्टेंट पेन फिजिशियन डॉ. भुवना आहूजा से बात की। डॉक्टर के मुताबिक, इस तरह शरीर के अलग-अलग हिस्सों में लंबे समय तक दर्द बने रहना, खासकर जब दूसरी संभावित वजहें स्पष्ट न हों, फाइब्रोमायल्जिया से जुड़ा हो सकता है। हालांकि, शरीर में दर्द के पीछे कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, जिनका पता मरीज की मेडिकल हिस्ट्री, लक्षणों और जरूरी जांच के आधार पर लगाया जाता है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि फाइब्रोमायल्जिया क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसके मैनेजमेंट में डाइट और लाइफस्टाइल की क्या भूमिका हो सकती है।

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आमतौर पर जोड़ों में दर्द के 10 कारण

जांच/संभावित कारणकिन स्थितियों में ध्यान दिया जा सकता हैडॉक्टर क्या जांच करा सकते हैं
हीमोग्लोबिन और आयरन की कमीलगातार कमजोरी, शरीर में दर्द या एनीमिया की आशंका होने परहीमोग्लोबिन, आयरन से जुड़ी जांच
विटामिन D की कमीशरीर में दर्द और मांसपेशियों से जुड़ी शिकायतों मेंविटामिन D की जांच
विटामिन B12 और कैल्शियम की कमीकमजोरी, दर्द या अन्य संबंधित लक्षण होने परविटामिन B12 और कैल्शियम की जांच
ब्लड शुगरबार-बार दर्द या साथ में अन्य लक्षण होने परब्लड शुगर की जांच
यूरिक एसिडजोड़ों के दर्द के कारण की जांच करते समय, खासकर लक्षणों के आधार परयूरिक एसिड टेस्ट
ऑटोइम्यून/सूजन संबंधी बीमारीसामान्य जांच के बावजूद दर्द बना रहने परCRP और अन्य इंफ्लेमेटरी मार्कर
रूमेटाइड अर्थराइटिसजोड़ों में लगातार दर्द या सूजन जैसे लक्षणों मेंसंबंधित रूमेटाइड टेस्ट
HLA-B27कुछ खास लक्षणों और बीमारी की आशंका मेंडॉक्टर की सलाह पर HLA-B27
मांसपेशियों से जुड़ी समस्याशरीर के अलग-अलग हिस्सों में लंबे समय से दर्द होने परलक्षणों और मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर आवश्यक जांच

हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी

जोड़ों में दर्द के लिए कई कारण जिम्मेदार हो सकते है। एक्सपर्ट के अनुसार, लगातार या पूरे शरीर में दर्द की शिकायत होने पर हीमोग्लोबिन के साथ-साथ आयरन की स्थिति की भी जांच की जा सकती है। कई बार हीमोग्लोबिन सामान्य सीमा के आसपास होने के बावजूद शरीर में आयरन की कमी हो सकती है। एनीमिया के अलग-अलग कारण हो सकते हैं, इसलिए केवल अनार का जूस या खान-पान में थोड़ा बदलाव करके इसे ठीक मान लेना सही नहीं है। इसकी वजह जानने के लिए डॉक्टर उचित जांच की सलाह दे सकते हैं।

विटामिन D, B12 और कैल्शियम की कमी को भी समझें

विटामिन D की कमी को शरीर में दर्द और मांसपेशियों से जुड़ी शिकायतों के संभावित कारणों में गिना जाता है। इसके अलावा विटामिन B12 और कैल्शियम की कमी भी कुछ लोगों में कमजोरी, दर्द या दूसरे लक्षणों से जुड़ी हो सकती है। इसलिए लगातार दर्द की समस्या होने पर डॉक्टर जरूरत के मुताबिक इन पोषक तत्वों की जांच करा सकते हैं।

ब्लड शुगर और यूरिक एसिड की जांच भी हो सकती है जरूरी

जोड़ों में दर्द की वजह समझने के लिए डॉक्टर मरीज के लक्षणों के आधार पर ब्लड शुगर और यूरिक एसिड जैसी जांच भी करा सकते हैं। खासकर तब जब दर्द बार-बार हो रहा हो या इसके साथ दूसरे लक्षण भी मौजूद हों। हालांकि, हर मरीज के लिए सभी टेस्ट जरूरी नहीं होते। जांच का चुनाव डॉक्टर लक्षणों और मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर करते हैं।

ऑटोइम्यून बीमारी भी हो सकती है वजह

अगर सामान्य जांच के बावजूद दर्द बना रहता है, तो डॉक्टर कुछ ऑटोइम्यून या सूजन से जुड़ी बीमारियों की संभावना भी देखते हैं। इसके लिए मरीज की स्थिति के अनुसार CRP और दूसरे इंफ्लेमेटरी मार्कर की जांच की जा सकती है। रूमेटाइड अर्थराइटिस की संभावना को समझने के लिए संबंधित टेस्ट और कुछ मामलों में HLA-B27 जैसी जांच भी डॉक्टर सलाह के अनुसार करा सकते हैं।

दर्द जोड़ों में है या मांसपेशियों में, यह समझना जरूरी

एक्सपर्ट के मुताबिक, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि दर्द वास्तव में जोड़ों में है या मांसपेशियों में। अगर दर्द शरीर के दोनों हिस्सों में, ऊपरी और निचले शरीर में अलग-अलग जगहों पर हो रहा है और लंबे समय से बना हुआ है, तो डॉक्टर मांसपेशियों से जुड़ी दूसरी स्थितियों पर भी विचार कर सकते हैं।

लगातार और पूरे शरीर में दर्द फाइब्रोमायल्जिया का हो सकता है संकेत 

अगर शरीर के कई हिस्सों में लंबे समय से दर्द है और इसके साथ थकान, नींद की समस्या तथा ध्यान या याददाश्त से जुड़ी शिकायतें भी हैं, तो फाइब्रोमायल्जिया की संभावना पर विचार किया जा सकता है। यह एक क्रॉनिक दर्द की स्थिति है, जिसमें व्यापक स्तर पर दर्द और अन्य लक्षण हो सकते हैं। हालांकि, केवल दर्द होने से फाइब्रोमायल्जिया का निदान नहीं किया जा सकता।

फाइब्रोमायल्जिया में बॉडी में कौन-कौन से दिखते हैं लक्षण ?

फाइब्रोमायल्जिया में शरीर के कई हिस्सों में दर्द के साथ लगातार थकान, नींद का ठीक न रहना, सुस्ती और एकाग्रता या याददाश्त से जुड़ी परेशानी हो सकती है। कुछ मरीजों को ऐसा महसूस हो सकता है कि बातचीत या रोजमर्रा की किसी बात को याद करने में पहले की तुलना में ज्यादा परेशानी हो रही है। हालांकि लक्षण हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकते हैं।

महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है

एक्सपर्ट ने बातचीत में बताया कि फाइब्रोमायल्जिया महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ज्यादा देखा जाता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुषों को यह समस्या नहीं हो सकती। किसी भी व्यक्ति में लंबे समय तक दर्द बना रहे तो इसे तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।

फाइब्रोमायल्जिया के लिए कोई खास टेस्ट भी है क्या?

डॉक्टर भुवना ने बताया फाइब्रोमायल्जिया के लिए ऐसा कोई एक स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट नहीं है, जिससे सीधे बीमारी की पुष्टि हो जाए। इसका मूल्यांकन मरीज के लक्षणों, दर्द के पैटर्न और क्लिनिकल मानदंडों के आधार पर किया जाता है। साथ ही डॉक्टर पहले दूसरी संभावित बीमारियों और पोषक तत्वों की कमियों को बाहर करने की कोशिश करते हैं। 

दर्द के लिए  तनाव और मानसिक हेल्थ भी हो सकती है जिम्मेदार

लंबे समय तक तनाव, मानसिक दबाव और डिप्रेशन जैसी स्थितियां भी दर्द का अहसास बढ़ा सकती है। एक्सपर्ट ने बताया कि कुछ मरीजों में व्यक्तिगत या पारिवारिक तनाव के दौरान शरीर के अलग-अलग हिस्सों में दर्द जैसी शिकायतें शुरू या बढ़ सकती हैं। इसलिए लगातार दर्द होने पर केवल शारीरिक कारण ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्थिति का भी समग्र मूल्यांकन जरूरी है।

फाइब्रोमायल्जिया में डाइट कैसी होनी चाहिए?

डॉक्टर भुवना ने बताया फाइब्रोमायल्जिया में किसी एक खास फूड को इलाज मानने के बजाय संतुलित और पौष्टिक डाइट पर जोर देना चाहिए। डाइट में पर्याप्त प्रोटीन, कैल्शियम और दूसरे जरूरी पोषक तत्वों को शामिल करें। दूध, दही, पनीर जैसे कैल्शियम स्रोत और संतुलित भोजन इसका हिस्सा हो सकते हैं। अगर किसी पोषक तत्व की कमी जांच में सामने आती है, तो उसकी पूर्ति डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह के अनुसार करनी चाहिए।

एक्सरसाइज और एक्टिव रहना है जरूरी

फाइब्रोमायल्जिया जैसे क्रॉनिक दर्द की स्थिति में बॉडी को एक्टिव रखना बेहद जरूरी है। डॉक्टर अहूजा ने बताया मरीज को एरोबिक्स एक्सरसाइज, योग और व्यक्ति की क्षमता के अनुसार नियमित शारीरिक गतिविधि करने पर जोर देना चाहिए। हालांकि, एक्सरसाइज की शुरुआत धीरे-धीरे करनी चाहिए और दर्द या शारीरिक क्षमता के अनुसार इसका स्तर तय करना चाहिए।

गर्म पानी से नहाने और रिलैक्सेशन से मिल सकती है राहत

एक्सपर्ट ने गर्म पानी से नहाने, मेडिटेशन और खुद को सक्रिय रखने जैसे उपायों का भी सुझाव दिया। इनका उद्देश्य शरीर को रिलैक्स करना और रोजमर्रा की गतिविधियों को बनाए रखना है। 

फाइब्रोमायल्जिया का इलाज कैसे होता है?

फाइब्रोमायल्जिया का इलाज व्यक्ति के लक्षणों और उनकी गंभीरता के अनुसार किया जाता है। इसमें शारीरिक गतिविधि, नींद और तनाव को बेहतर करना तथा जरूरत पड़ने पर दवाओं का इस्तेमाल शामिल हो सकता है। कुछ मामलों में डॉक्टर विशेष दवाएं भी दे सकते हैं। 

कब डॉक्टर से संपर्क करें?

अगर शरीर के अलग-अलग हिस्सों में दर्द कई हफ्तों या महीनों से बना हुआ है, बार-बार लौट रहा है या इसके साथ अत्यधिक थकान, नींद में परेशानी, कमजोरी या अन्य लक्षण भी हैं, तो इसे केवल सामान्य थकान मानकर नजरअंदाज न करें। डॉक्टर जरूरत के अनुसार ब्लड टेस्ट और अन्य जांचों के जरिए दर्द के संभावित कारणों का पता लगा सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है। किसी भी लक्षण या बीमारी की स्थिति में डॉक्टर की सलाह और उचित जांच जरूरी है।