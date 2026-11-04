गर्भावस्था के दौरान मां और बच्चे की सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन कई बार पैसों की कमी के कारण महिलाएं अस्पताल में डिलीवरी कराने से बचती हैं। ऐसी महिलाओं की मदद के लिए सरकार जननी सुरक्षा योजना चलाती है।

इस योजना के तहत पात्र गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म देने पर आर्थिक मदद दी जाती है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि यह योजना क्या है, इसमें कितने पैसे मिलते हैं और कौन इसका फायदा उठा सकता है।

क्या है जननी सुरक्षा योजना?

जननी सुरक्षा योजना (Janani Suraksha Yojana) केंद्र सरकार की एक योजना है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चलाई जाती है। इसकी शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को हुई थी।

इस योजना का मकसद गरीब गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में डिलीवरी कराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे मां और नवजात बच्चे की सेहत का बेहतर ध्यान रखा जा सके और प्रसव के दौरान होने वाली परेशानियों को कम किया जा सके।

इस योजना में महिलाओं को आर्थिक मदद देने के साथ-साथ गर्भावस्था और डिलीवरी के बाद जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। आशा कार्यकर्ता भी महिलाओं को अस्पताल में डिलीवरी कराने और योजना का लाभ लेने में मदद करती हैं।

जननी सुरक्षा योजना में कितने पैसे मिलते हैं?

इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद इस बात पर निर्भर करती है कि महिला किस राज्य में रहती है और उसका प्रसव ग्रामीण या शहरी इलाके में हुआ है। कम प्रदर्शन वाले राज्यों में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर डिलीवरी कराने वाली महिलाओं को ग्रामीण इलाके में 1,400 रुपये और शहरी इलाके में 1,000 रुपये मिलते हैं।

वहीं, दूसरे राज्यों में पात्र महिलाओं को ग्रामीण इलाके में 700 रुपये और शहरी इलाके में 600 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि योजना के तहत आशा कार्यकर्ता को भी उसकी सेवाओं के लिए अलग से राशि मिलती है। यह पैसा महिला को मिलने वाली आर्थिक मदद में शामिल नहीं होता।

कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

जननी सुरक्षा योजना का फायदा हर गर्भवती महिला को एक जैसी शर्तों पर नहीं मिलता। इसके लिए कुछ नियम तय किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसे कम प्रदर्शन वाले राज्यों में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर डिलीवरी कराने वाली सभी गर्भवती महिलाएं पात्र हैं।

दूसरे राज्यों में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर डिलीवरी कराने वाली BPL यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाएं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाएं योजना का लाभ ले सकती हैं।

मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में डिलीवरी कराने वाली BPL, SC और ST वर्ग की महिलाएं भी पात्र हैं।

इस योजना के तहत सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला या राज्य के सरकारी अस्पताल शामिल हैं।

योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा?

अगर आप या आपके परिवार में कोई गर्भवती महिला इस योजना का लाभ लेना चाहती है, तो सबसे पहले अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या आशा कार्यकर्ता से संपर्क करें।

गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य केंद्र में अपना पंजीकरण कराएं और नियमित जांच करवाती रहें। पंजीकरण के समय आशा कार्यकर्ता आपको जननी सुरक्षा योजना कार्ड और मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड बनवाने में मदद कर सकती हैं।

योजना का लाभ लेने के लिए महिला को अपनी पात्रता के हिसाब से जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं। इनमें पहचान पत्र, बैंक खाते की जानकारी और जरूरत पड़ने पर BPL या जाति प्रमाणपत्र शामिल हो सकते हैं।

डिलीवरी के बाद पात्रता की जांच और जरूरी प्रक्रिया पूरी होने पर महिला को आर्थिक मदद दी जाती है। आवेदन और भुगतान की सही प्रक्रिया जानने के लिए अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से जानकारी जरूर लें।

डिलीवरी के बाद भी मां और बच्चे की सेहत का रखा जाता है ध्यान

जननी सुरक्षा योजना का मकसद सिर्फ आर्थिक मदद देना नहीं है, बल्कि मां और बच्चे को सुरक्षित रखना भी है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को समय पर अस्पताल में पंजीकरण कराने, नियमित जांच करवाने और डॉक्टर की सलाह मानने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं, तो डिलीवरी से पहले ही अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या आशा कार्यकर्ता से संपर्क कर लें। इससे आपको पात्रता, जरूरी दस्तावेज और मिलने वाली आर्थिक मदद के बारे में सही जानकारी मिल सकेगी।