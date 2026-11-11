प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को अपनी सेहत के साथ-साथ होने वाले बच्चे का भी खास ख्याल रखना पड़ता है। इस दौरान डॉक्टर की सलाह, जरूरी जांच, दवाइयों और डिलीवरी पर काफी खर्च हो सकता है। कई बार आर्थिक परेशानी के चलते परिवारों के लिए यह खर्च उठाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरकार की एक ऐसी योजना है, जिसके तहत सरकारी अस्पताल में डिलीवरी कराने पर महिलाओं को कई जरूरी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त मिलती हैं?

इस योजना का नाम है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)। इसके तहत न सिर्फ गर्भवती महिलाओं, बल्कि बीमार नवजात शिशुओं और एक साल तक के बच्चों को भी मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। आइए जानते हैं कि यह योजना क्या है और इसका फायदा किसे मिल सकता है।

क्या है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम?

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक योजना है। इसे 1 जून 2011 को शुरू किया गया था। इस योजना को शुरू करने का मकसद यह था कि पैसों की कमी के कारण किसी भी गर्भवती महिला को अस्पताल में डिलीवरी कराने से पीछे न हटना पड़े।

दरअसल, सरकारी अस्पताल में डिलीवरी कराने के बाद भी कई बार महिलाओं को दवाइयों, मेडिकल जांच, खून और खाने-पीने जैसी चीजों के लिए पैसे खर्च करने पड़ते थे। इसके अलावा घर से अस्पताल आने-जाने का खर्च भी उठाना पड़ता था। इन खर्चों को कम करने के लिए सरकार ने JSSK की शुरुआत की।

इस योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में सामान्य डिलीवरी और सिजेरियन ऑपरेशन दोनों की सुविधा मुफ्त मिलती है। इसके अलावा दवाइयां, जरूरी जांच, खून, अस्पताल में खाना और आने-जाने के लिए वाहन की सुविधा भी बिना किसी शुल्क के दी जाती है।

शुरुआत में इस योजना का लाभ गर्भवती महिलाओं और जन्म के 30 दिनों तक बीमार नवजात शिशुओं को दिया जाता था। लेकिन साल 2014 में इसका दायरा बढ़ा दिया गया। अब गर्भावस्था और डिलीवरी के बाद होने वाली जटिलताओं के इलाज के साथ-साथ एक साल तक के बीमार बच्चों को भी इसके तहत मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है।

गर्भवती महिलाओं को कौन-कौन सी सुविधाएं मिलती हैं?

अगर कोई गर्भवती महिला सरकारी अस्पताल में डिलीवरी कराती है, तो उसे इस योजना के तहत कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। अच्छी बात यह है कि इन सुविधाओं के लिए महिला या उसके परिवार को अपनी जेब से पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। इस योजना के तहत मिलने वाली सुविधाएं कुछ इस तरह हैं:

मुफ्त और कैशलेस डिलीवरी: सरकारी अस्पताल में सामान्य प्रसव के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता।

सरकारी अस्पताल में सामान्य प्रसव के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। मुफ्त सिजेरियन ऑपरेशन: जरूरत पड़ने पर महिला को बिना किसी खर्च के C-Section की सुविधा मिलती है।

जरूरत पड़ने पर महिला को बिना किसी खर्च के C-Section की सुविधा मिलती है। मुफ्त दवाइयां और जरूरी सामान: प्रसव के दौरान इस्तेमाल होने वाली दवाइयां और मेडिकल कंज्यूमेबल्स मुफ्त दिए जाते हैं।

प्रसव के दौरान इस्तेमाल होने वाली दवाइयां और मेडिकल कंज्यूमेबल्स मुफ्त दिए जाते हैं। मुफ्त जांच: गर्भवती महिला को जरूरी मेडिकल जांच और डायग्नोस्टिक सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं।

गर्भवती महिला को जरूरी मेडिकल जांच और डायग्नोस्टिक सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं। मुफ्त भोजन: अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान सामान्य डिलीवरी वाली महिलाओं को 3 दिन और सिजेरियन डिलीवरी वाली महिलाओं को 7 दिन तक मुफ्त भोजन दिया जाता है।

अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान सामान्य डिलीवरी वाली महिलाओं को 3 दिन और सिजेरियन डिलीवरी वाली महिलाओं को 7 दिन तक मुफ्त भोजन दिया जाता है। मुफ्त खून की सुविधा: जरूरत पड़ने पर महिला को अस्पताल में मुफ्त ब्लड उपलब्ध कराया जाता है।

जरूरत पड़ने पर महिला को अस्पताल में मुफ्त ब्लड उपलब्ध कराया जाता है। यूजर चार्ज से छूट: सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में मिलने वाली संबंधित सेवाओं के लिए कोई यूजर चार्ज नहीं देना पड़ता।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में मिलने वाली संबंधित सेवाओं के लिए कोई यूजर चार्ज नहीं देना पड़ता। मुफ्त एंबुलेंस और परिवहन: घर से अस्पताल पहुंचने के लिए मुफ्त परिवहन की सुविधा मिलती है।

घर से अस्पताल पहुंचने के लिए मुफ्त परिवहन की सुविधा मिलती है। रेफरल पर मुफ्त ट्रांसपोर्ट: अगर बेहतर इलाज के लिए महिला को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भेजा जाता है, तो उसके लिए भी मुफ्त परिवहन मिलता है।

अगर बेहतर इलाज के लिए महिला को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भेजा जाता है, तो उसके लिए भी मुफ्त परिवहन मिलता है। अस्पताल से घर छोड़ने की सुविधा: अस्पताल में भर्ती रहने के बाद महिला को घर तक छोड़ने की सुविधा भी दी जाती है।

नवजात बच्चों और एक साल तक के बच्चों को भी मिलता है मुफ्त इलाज

इस योजना का फायदा सिर्फ गर्भवती महिलाओं को ही नहीं मिलता, बल्कि बीमार बच्चों को भी इसका लाभ दिया जाता है। अगर बच्चे के जन्म के बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है या उसे किसी तरह के इलाज की जरूरत पड़ती है, तो सरकारी अस्पताल में उसका मुफ्त इलाज कराया जा सकता है। JSSK के तहत बीमार नवजात शिशुओं और एक साल तक के बच्चों को ये सुविधाएं मिलती हैं:

बच्चे का मुफ्त इलाज किया जाता है।

इलाज के दौरान जरूरी दवाइयां मुफ्त मिलती हैं।

बीमारी का पता लगाने के लिए जरूरी जांच मुफ्त होती है।

जरूरत पड़ने पर मुफ्त खून उपलब्ध कराया जाता है।

अस्पताल में इलाज के लिए कोई यूजर चार्ज नहीं देना पड़ता।

बच्चे को घर से अस्पताल तक पहुंचाने के लिए मुफ्त वाहन मिलता है।

अगर बच्चे को दूसरे अस्पताल में रेफर किया जाता है, तो वहां तक पहुंचाने की सुविधा भी मुफ्त मिलती है।

इलाज पूरा होने के बाद अस्पताल से घर तक छोड़ने के लिए भी मुफ्त वाहन दिया जाता है।

यानी बच्चे के इलाज के दौरान होने वाले कई जरूरी खर्चों की जिम्मेदारी सरकार उठाती है।

JSSK योजना का लाभ कौन उठा सकता है?

अब सवाल आता है कि आखिर इस योजना का फायदा किसे मिल सकता है? तो बता दें कि इसका लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं।

गर्भवती महिला को सरकारी अस्पताल या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी करानी होगी।

सामान्य डिलीवरी और सिजेरियन ऑपरेशन, दोनों के लिए यह सुविधा उपलब्ध है।

गर्भावस्था के दौरान और डिलीवरी के बाद होने वाली जटिलताओं के इलाज में भी इसका लाभ मिल सकता है।

बीमार नवजात शिशु और एक साल तक के बीमार बच्चे सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में इलाज के दौरान इसका फायदा उठा सकते हैं।

ध्यान रखें: यह योजना सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में इलाज कराने वाले लोगों के लिए है। निजी अस्पताल में डिलीवरी या इलाज कराने पर JSSK के तहत मुफ्त सुविधाएं नहीं मिलती हैं।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का लाभ कैसे लें?

इस योजना का फायदा लेने के लिए आपको किसी लंबी आवेदन प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं है। इसके लिए अलग से ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी जरूरत नहीं होती। अगर आप गर्भवती हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं, तो डिलीवरी के लिए अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क कर सकती हैं।

वहां भर्ती होने के बाद अस्पताल का संबंधित स्टाफ आपको योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी देगा और जरूरी प्रक्रिया पूरी करने में मदद करेगा। अगर इलाज के दौरान आपको किसी दूसरे अस्पताल में रेफर किया जाता है, तो वहां पहुंचने के लिए भी मुफ्त परिवहन की सुविधा मिल सकती है।

योजना का लाभ लेने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?

अस्पताल में रजिस्ट्रेशन और योजना से जुड़ी प्रक्रिया के लिए कुछ दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। इसलिए अस्पताल जाते समय ये दस्तावेज अपने पास रखना बेहतर है।

आधार कार्ड या आधार नंबर

पते का प्रमाण (Address Proof)

निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)

राशन कार्ड

जननी सुरक्षा योजना (JSY) कार्ड (Janani Suraksha Card)

हालांकि, हर अस्पताल में दस्तावेजों से जुड़ी प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है। इसलिए पहले अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र से इसकी जानकारी जरूर ले लें।

JSSK और जननी सुरक्षा योजना (JSY) में क्या अंतर है?

कई लोगों को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) और जननी सुरक्षा योजना (JSY) एक जैसी लगती हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य और मिलने वाले फायदे अलग-अलग हैं। जननी सुरक्षा योजना (JSY) के तहत पात्र गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में डिलीवरी कराने के लिए नकद आर्थिक सहायता दी जाती है।

वहीं, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) के तहत सरकारी अस्पताल में डिलीवरी और इलाज के दौरान होने वाले जरूरी खर्चों को खत्म करने की कोशिश की जाती है। आसान शब्दों में समझें तो JSY में पात्र महिलाओं को आर्थिक मदद मिलती है, जबकि JSSK में डिलीवरी, दवाइयों, जांच, भोजन और परिवहन जैसी सुविधाएं मुफ्त दी जाती हैं। इस तरह दोनों योजनाएं एक-दूसरे की पूरक हैं।

गर्भवती महिलाओं के लिए क्यों खास है यह योजना?

प्रेग्नेंसी के दौरान सही समय पर जांच और सुरक्षित डिलीवरी मां और बच्चे दोनों की सेहत के लिए जरूरी होती है। लेकिन कई परिवार आर्थिक परेशानी के कारण अस्पताल में इलाज कराने से बचते हैं या जरूरी सुविधाएं नहीं ले पाते।

JSSK जैसी योजना का मकसद इसी परेशानी को दूर करना है। इसके तहत सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी और इलाज से जुड़ी कई सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं। इससे महिलाओं को आर्थिक राहत मिलती है और वे सुरक्षित डिलीवरी के लिए अस्पताल जाने के लिए प्रोत्साहित होती हैं।

इसके अलावा, जन्म के बाद बीमार बच्चों को मुफ्त इलाज मिलने से उनकी सेहत का ध्यान रखना भी आसान हो जाता है। कुल मिलाकर, यह योजना मां और बच्चे दोनों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम पहल है।

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गर्भावस्था के दौरान मां और बच्चे की सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन कई बार पैसों की कमी के कारण महिलाएं अस्पताल में डिलीवरी कराने से बचती हैं। ऐसी महिलाओं की मदद के लिए सरकार जननी सुरक्षा योजना चलाती है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।