भागदौड़ भरी जिंदगी, खराब डाइट और तनाव के कारण आजकल हाई ब्लड शुगर (High Blood Sugar) या डायबिटीज की समस्या तेजी से बढ़ रही है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सुबह खाली पेट (Fasting) ब्लड शुगर का स्तर 100 mg/dL से अधिक होना प्री-डायबिटीज की श्रेणी में आता है, जिसे नजरअंदाज करना सेहत पर भारी पड़ सकता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए सिर्फ दवा ही नहीं, बल्कि सही डाइट और एक्टिव लाइफस्टाइल भी बेहद जरूरी है। ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए रोजाना शुगर मॉनिटर करना जरूरी है। कुछ लोगों की फास्टिंग शुगर अक्सर हाई रहती है।

आयुर्वेद विशेषज्ञ और लेखक आचार्य बालकृष्ण ने बताया शुगर कंट्रोल करने के लिए दवाएं और थेरेपी असरदार है लेकिन आयुर्वेद में कुछ ऐसे प्राकृतिक और हर्बल विकल्प भी मौजूद हैं जो शुगर लेवल को मैनेज करने में मदद करते हैं। जामुन एक ऐसा फल है जो सिर्फ गर्मी में मिलता है लेकिन इसके पत्ते पूरे साल मौजूद होते हैं। जामुन फल के पत्ते,उसकी जड़ और उसकी गुठली सभी ब्लड शुगर को नॉर्मल रखने में मददगार साबित होते हैं। आइए जानते हैं कि जामुन के पत्ते कैसे फास्टिंग शुगर को कंट्रोल करते हैं और इनका सेवन कैसे करें।

फास्टिंग शुगर हाई होने का कारण

100 MG/DL से ज्यादा फास्टिंग शुगर होने के लिए कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। रात के समय शरीर कई हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे कोर्टिसोल और ग्रोथ हार्मोन। ये हार्मोन्स लीवर को ज्यादा ग्लूकोज बनाने का संकेत देते हैं ताकि शरीर को ऊर्जा मिल सके। अगर शरीर में इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं करता या उसकी मात्रा पर्याप्त नहीं होती, तो यह अतिरिक्त ग्लूकोज ब्लड में जमा होने लगता है और सुबह फास्टिंग शुगर हाई दिखाई देती है।

इसके अलावा देर रात भारी खाना खाना, मीठी चीजें खाना, तनाव, कम नींद और शारीरिक गतिविधि की कमी भी फास्टिंग शुगर बढ़ाने की बड़ी वजह बन सकती हैं। अगर सुबह की शुगर लगातार 100 mg/dL से ऊपर रहे, तो डॉक्टर से सलाह लेकर डाइट, एक्सरसाइज और दवाओं पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है।

जामुन के पत्ते कैसे करते हैं ब्लड शुगर कंट्रोल?

आयुर्वेद में जामुन को डायबिटीज मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद फल माना गया है। सिर्फ जामुन ही नहीं, बल्कि इसकी गुठली और पत्तों का भी औषधीय इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जामुन के पत्तों में ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। जामुन के पत्तों में एंटीऑक्सिडेंट, एंटीहाइपरग्लाइसेमिक और एंटीहाइपरलिपिडेमिक गुण मौजूद होते हैं। ये गुण शरीर में इंसुलिन की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने, ब्लड शुगर को संतुलित रखने और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। यही वजह है कि आयुर्वेद में जामुन के पत्तों का उपयोग कई हर्बल औषधियों में किया जाता है।

जामुन के पत्तों का सेवन कैसे करें?

आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के अनुसार सुबह खाली पेट जामुन की 4 से 5 ताजी पत्तियों को अच्छी तरह पीसकर या उनका रस निकालकर सेवन किया जा सकता है। नियमित रूप से इसका सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। हालांकि ब्लड शुगर सामान्य होने के बाद इसका लगातार सेवन करने से बचना चाहिए।

किन बातों का रखें ध्यान?

डायबिटीज के मरीज किसी भी घरेलू उपाय को अपनाने से पहले डॉक्टर या आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। अगर आप पहले से शुगर की दवा ले रहे हैं तो बिना सलाह के जामुन के पत्तों का ज्यादा सेवन ब्लड शुगर को जरूरत से ज्यादा कम कर सकता है। हेल्दी डाइट, नियमित एक्सरसाइज और समय-समय पर शुगर जांच करवाना भी बेहद जरूरी है।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। जामुन के पत्तों या किसी भी घरेलू उपाय का असर हर व्यक्ति पर अलग-अलग हो सकता है। डायबिटीज के मरीज किसी भी आयुर्वेदिक उपाय या हर्बल चीज का सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर या आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। बिना चिकित्सकीय सलाह के अपनी दवाओं में कोई बदलाव न करें।