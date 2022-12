Radish for Cold & flu: क्या सर्दी-जुकाम होने पर मूली का सेवन करना चाहिए, एक्सपर्ट से जानिए

Is radish good for cold and flu: मूली इम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। अगर आपको सर्दी और फ्लू है तो आप मूली का सेवन कर सकते हैं।

Health Benefits of Radish: मूली का सेवन करने से पाचन दुरुस्त रहता है और बीपी कंट्रोल रहता है। photo-freepik

