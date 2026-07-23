शाहज़ेब दिल्ली के एक पब्लिक स्कूल में आठवीं कक्षा का छात्र है। जब भी वह स्कूल का होमवर्क पूरा नहीं कर पाता, क्लास में टीचर के सवालों का जवाब देने में असहज महसूस करता है या किसी नई जगह और अनजान लोगों के बीच घबराहट महसूस करता है, तो अनजाने में अपने नाखून चबाने लगता है। नाखून चबाने की यह आदत उसे बचपन में अंगूठा चूसना छोड़ने के बाद लगी थी। घर में उसके माता-पिता, दादा दादी समेत सभी सदस्य इसे सिर्फ एक बुरी आदत मानकर उसे रोकते-टोकते रहते हैं। लेकिन शाहज़ेब के लिए यह सिर्फ आदत नहीं है बल्कि तनाव और परेशानी से रिकवरी है।

समय के साथ उसकी यह आदत इतनी बढ़ गई कि उसके नाखून लगभग जड़ तक घिस चुके हैं। कई बार नाखूनों और उनके आसपास की स्किन में दर्द और जलन भी रहने लगती है। लेकिन क्या नाखून चबाना हमेशा सिर्फ एक बुरी आदत होती है? लेकिन आप जानते हैं कि शाहज़ेब की ये आदत जिसे लोग बुरा मानते हैं इसे मेडिकल भाषा में ऑनाइकोफेजिया (Onychophagia) कहते हैं। साइकोलॉजी और मेडिकल साइंस के मुताबिक नाखून चबाने की ये आदत एंजायटी (Anxiety), तनाव या OCD (Obsessive-Compulsive Disorder) जैसी मेंटल हेल्थ कंडीशन का एक प्रमुख शारीरिक लक्षण हो सकती है। हालांकि, हर व्यक्ति में नाखून चबाने का कारण मानसिक बीमारी नहीं होता।

Onychophagia क्या है ?

दिल्ली के शालीमार बाग स्थित फोर्टिस हॉस्पिटल के वरिष्ठ कंसल्टेंट मनोचिकित्सक डॉ. विशाल छाबड़ा ने जनसत्ता को बताया ऑनाइकोफेजिया (Onychophagia) नाखून चबाने की एक बाध्यकारी (Compulsive) आदत है। मेडिकल भाषा में इसे Body-Focused Repetitive Behavior (BFRB) यानी शरीर पर बार-बार दोहराए जाने वाले व्यवहार की श्रेणी में रखा जाता है। डॉक्टर विशाल के मुताबिक यह OCD (Obsessive-Compulsive Disorder) Spectrum से जुड़ा एक व्यवहार हो सकता है। यह आमतौर पर बचपन में शुरू होता है। ज्यादातर बच्चों में उम्र बढ़ने के साथ यह आदत अपने-आप छूट जाती है, लेकिन कुछ लोगों में यह वयस्क होने के बाद भी बनी रह सकती है।

मनोविज्ञान के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बार-बार, अपनी इच्छा के विरुद्ध और नुकसान पहुंचाने की हद तक नाखून चबाता है, तो यह केवल व्यवहार संबंधी आदत नहीं, बल्कि उसके अवचेतन मन में मौजूद तनाव, चिंता या भावनात्मक संघर्ष का संकेत भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में केवल डांटना या रोकना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि इसके पीछे की वजह को समझना और जरूरत पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना अधिक महत्वपूर्ण होता है।

नाखून चबाने से दिमाग के कौन-कौन से हिस्से प्रभावित होते हैं?

जब कोई व्यक्ति तनाव, घबराहट या बेचैनी में नाखून चबाता है, तो उसके दिमाग के कई हिस्से एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। Amygdala सबसे पहले भावनाओं, डर और तनाव को प्रोसेस करता है। वहीं Prefrontal Cortex, जो आवेगों (Impulse) पर नियंत्रण रखने और सही निर्णय लेने में मदद करता है, यदि ये प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाता तो व्यक्ति चाहकर भी इस आदत को रोक नहीं पाता। दूसरी ओर, Basal Ganglia इस व्यवहार को बार-बार दोहरा कर धीरे-धीरे आदत में बदल देता है। इसी दौरान दिमाग का Reward Circuit (Mesolimbic Dopamine Pathway) सक्रिय होता है, जिससे थोड़ी देर के लिए राहत और संतुष्टि का एहसास होता है। यही क्षणिक राहत दिमाग को यह संदेश देती है कि तनाव होने पर नाखून चबाने से आराम मिलता है, और समय के साथ यह व्यवहार एक मजबूत आदत का रूप ले सकता है।

सामान्य Nail Biting और Onychophagia में क्या अंतर है?

हर नाखून चबाने वाला व्यक्ति Onychophagia से पीड़ित नहीं होता। कई लोग कभी-कभी तनाव, बोरियत या आदतन की वजह से नाखून चबा लेते हैं और फिर यह आदत अपने-आप छूट जाती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बार-बार नाखून चबाए, उसे रोकने की कोशिश करें लेकिन रोक न पाए, और इसके बावजूद नाखूनों को नुकसान पहुंचाता रहे, तो इसे केवल आदत नहीं बल्कि Onychophagia माना जा सकता है। बीमारी और सामान्य आदत के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है कि व्यक्ति अपने व्यवहार पर नियंत्रण खो देता है।

Onychophagia क्या मानसिक स्वास्थ्य समस्या है?

डॉक्टर विशाल ने बताया Onychophagia हर व्यक्ति में मानसिक बीमारी नहीं होती। अधिकांश मामलों में यह एक सामान्य और अस्थायी आदत होती है। लेकिन यदि यह लंबे समय तक बनी रहे, व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित करने लगे या नाखूनों और आसपास की त्वचा को नुकसान पहुंचाने लगे, तो इसे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या के रूप में देखा जाता है। इसे Body-Focused Repetitive Behavior कहा जाता है और कई मामलों में Onychophagia तनाव (Stress), एंग्जायटी (Anxiety) या OCD Spectrum का एक व्यावहारिक संकेत हो सकता है। हालांकि हर Nail Biter को OCD नहीं होता। डॉक्टर बताते हैं कि कई लोग तनाव, घबराहट या बोरियत के समय नाखून चबाने लगते हैं क्योंकि इससे उनका ध्यान कुछ समय के लिए बंट जाता है और मानसिक बेचैनी कम महसूस होती है। इसलिए इसे कई बार Self-Soothing Behavior भी माना जाता है।

किन लोगों में इसका जोखिम अधिक होता है?

यह समस्या सबसे ज्यादा बच्चों और किशोरों (Adolescents) में देखी जाती है। आमतौर पर करीब 20 से 30 प्रतिशत लोगों में जीवन के किसी न किसी चरण में नाखून चबाने की आदत देखी जा सकती है। हालांकि कुछ लोगों में यह 20, 30, 40 या 50 वर्ष की उम्र तक भी बनी रह सकती है। छोटे बच्चों में यह व्यवहार अक्सर अंगूठा चूसने जैसी आदत का विकल्प बन जाता है और उन्हें इससे आराम या सुकून महसूस होता है। वहीं किशोरों और वयस्कों में इसके पीछे तनाव, चिंता, बोरियत, पढ़ाई या काम का दबाव और भावनात्मक परेशानी जैसे कारण अधिक देखने को मिलते हैं। इसके पीछे कोई मजबूत आनुवंशिक कारण अभी तक साबित नहीं हुआ है। हालांकि यह देखा गया है कि एक ही परिवार के कई सदस्यों में यह आदत हो सकती है। इसकी वजह आनुवंशिकता से ज्यादा साझा व्यवहार और वातावरण भी हो सकता है।

क्या इससे संक्रमण, दांतों या पाचन तंत्र को नुकसान हो सकता है?

लगातार नाखून चबाने से कई तरह की शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। इस आदत से नाखून और नेल बेड (Nail Bed) को नुकसान पहुंच सकता है। नाखूनों की सामान्य वृद्धि प्रभावित हो सकती है। उंगलियों में बैक्टीरियल या फंगल संक्रमण हो सकता है। दांत घिस सकते हैं या उनमें चिपिंग (Cracks) हो सकती है। जबड़े में दर्द हो सकता है। हाथों पर मौजूद कीटाणु मुंह के जरिए शरीर में पहुंचकर संक्रमण का खतरा बढ़ा सकते हैं।

कब मनोचिकित्सक या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं?

यदि व्यक्ति बार-बार नाखून चबा रहा हो, नाखूनों में खून या गंभीर नुकसान होने लगे, आदत रोकने की कोशिश के बावजूद न रुके या यह व्यवहार पढ़ाई, नौकरी और सामाजिक जीवन को प्रभावित करने लगे, तो मनोचिकित्सक या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। साथ ही यदि इसके साथ OCD, ADHD, Autism या गंभीर Anxiety के लक्षण भी दिखाई दें, तो मनोचिकित्सक को दिखाना जरूरी है।

इसका सबसे प्रभावी इलाज क्या है?

इलाज का मुख्य उद्देश्य नाखून चबाने की आदत को रोकना नहीं, बल्कि उसके पीछे मौजूद कारण को समझना होता है। यदि इसकी वजह तनाव या एंग्जायटी है तो सबसे पहले उसी पर काम किया जाता है। कई मामलों में व्यवहार परिवर्तन (Behavior Modification) और काउंसलिंग से अच्छे परिणाम मिलते हैं। डॉक्टर विशाल ने बताया इस समस्या का इलाज करने के लिए Habit Reversal Training (HRT) सबसे प्रभावी उपचारों में से एक है। इसमें व्यक्ति को पहले यह पहचानना सिखाया जाता है कि वह किन परिस्थितियों में नाखून चबाता है। इसके बाद उस व्यवहार की जगह कोई दूसरा सुरक्षित व्यवहार अपनाने की ट्रेनिंग दी जाती है।

Cognitive Behavioral Therapy (CBT) भी तनाव, एंग्जायटी और नकारात्मक सोच को कंट्रोल करने में मदद करती है और कई मरीजों में प्रभावी साबित होती है। यदि Onychophagia के साथ गंभीर Anxiety, OCD या Depression मौजूद हो, तो डॉक्टर जरूरत के अनुसार SSRIs (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) जैसी दवाएं दे सकते हैं। दवा हमेशा मनोचिकित्सक की सलाह पर ही लेनी चाहिए।

परिवार या माता-पिता ऐसे व्यक्ति की कैसे मदद कर सकते हैं?

डॉक्टर विशाल ने बताया जिसे भी नाखून चबाने की आदत है उसे डांटना, मारना या बार-बार टोकना समस्या का समाधान नहीं है। माता-पिता बच्चे के ट्रिगर पहचानने में मदद करें, तनाव कम करने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर को दिखाएं।

कुछ व्यावहारिक उपाय नाखून चबाने की आदत छुड़ाने में कर सकते हैं मदद

डॉक्टर विशाल ने बताया अगर आपका बच्चा नाखून चबाता है तो आप उसके नाखून छोटे रखें।

नाखूनों पर कड़वा नेल पॉलिश या कड़वा पदार्थ लगाएं, ताकि उसे मुंह में लेने पर कड़वाहट महसूस हो।

हाथों को व्यस्त रखने के लिए स्ट्रेस बॉल या फिजेट टॉय दें।

कुछ समय के लिए उंगलियों पर बैंडेज लगा सकते हैं।

बच्चे को खाली समय में हाथों को किसी रचनात्मक गतिविधि में व्यस्त रखें तो उसकी इस आदत में कमी आ सकती है।

Onychophagia का पूरा इलाज संभव है?

अधिकांश लोगों में यह आदत सही मार्गदर्शन, परिवार के सहयोग और समय पर उपचार से काफी हद तक या पूरी तरह ठीक हो सकती है। अगर इसके पीछे Anxiety, OCD, ADHD या कोई अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो, तो पहले उस मूल बीमारी का इलाज करना जरूरी होता है। विशेषज्ञों के अनुसार नाखून चबाना खुद बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन कई बार यह किसी छिपी हुई मानसिक स्वास्थ्य समस्या का संकेत जरूर हो सकता है। इसलिए यदि यह आदत लंबे समय तक बनी रहे और व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर हो जाए, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह लेख फोर्टिस अस्पताल के वरिष्ठ कंसल्टेंट मनोचिकित्सक डॉ. विशाल छाबड़ा से हुई बातचीत पर आधारित है। यह जानकारी केवल जागरूकता के उद्देश्य से साझा की गई है और इसे डॉक्टरी इलाज या सलाह का विकल्प न मानें। यदि आपको या आपके बच्चे को गंभीर एंग्जायटी, ओसीडी या नाखून चबाने के कारण शारीरिक नुकसान हो रहा है, तो तुरंत क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या मनोचिकित्सक (Psychiatrist) से परामर्श लें।