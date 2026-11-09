सुबह-सुबह नींबू पानी पीने को अक्सर सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। कुछ लोग इसे शरीर को डिटॉक्स करने और किडनी को स्वस्थ रखने का तरीका भी समझते हैं। लेकिन क्या वाकई रोजाना नींबू पानी पीने से किडनी की सेहत बेहतर रहती है? हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक नींबू में मौजूद साइट्रेट किडनी में पथरी बनने का खतरा कम करने में मदद कर सकता है, खासकर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन के मामले में। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि नींबू पानी हर किसी के लिए फायदेमंद है। खासकर किडनी की बीमारी से जूझ रहे लोगों को इसके सेवन में सावधानी बरतने की जरूरत है।

मेडिकोवर हॉस्पिटल, खारघर, नवी मुंबई के डायटेटिक्स विभाग की प्रमुख डॉ. राजेश्वरी पांडा के मुताबिक, सामान्य रूप से स्वस्थ व्यक्ति सीमित मात्रा में नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं। नींबू में मौजूद साइट्रेट किडनी में पथरी बनने की आशंका को कम करने में मदद कर सकता है। खासकर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन से बचाव में इसकी भूमिका हो सकती है। उन्होंने बताया कि किडनी को सही तरीके से काम करने के लिए शरीर में पर्याप्त पानी होना जरूरी है। ऐसे में नींबू पानी के अलावा सामान्य पानी पीना भी शरीर को हाइड्रेट रखने और किडनी के सामान्य कामकाज में मददगार है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि किडनी की सेहत के लिए नींबू पानी कितना फायदेमंद है, क्या किडनी के मरीज भी इसका सेवन कर सकते हैं और किन लोगों को इससे परहेज करना चाहिए।

किडनी के मरीज नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं क्या?

नींबू में मौजूद साइट्रेट कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनने का खतरा कम करने में मदद कर सकता है तो भी इसका सेवन डॉक्टर की सलाह के मुताबिक करना चाहिए। क्रॉनिक किडनी डिजीज (CKD) के मरीजों को एडवांस स्टेज में तरल पदार्थों का सेवन सीमित करने की सलाह दी जाती है। ऐसे में नींबू पानी का सेवन निर्धारित तरल मात्रा में शामिल करना होगा। डॉक्टर के मुताबिक किडनी की कार्यक्षमता कम होने पर शरीर में पोटैशियम जमा हो सकता है। नींबू में भी थोड़ी मात्रा में पोटैशियम होता है, इसलिए ऐसे मरीजों को डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ही नींबू पानी का सेवन करना चाहिए। डायलिसिस कराने वाले मरीजों को भी लिक्विड डाइट की मात्रा कंट्रोल करने की सलाह दी जाती है। एक्सपर्ट के मुताबिक हर व्यक्ति के लिए नींबू पानी का सेवन सही विकल्प नहीं है। खासकर किडनी की बीमारी से जूझ रहे लोगों को इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।

ज्यादा नींबू पानी पीने से हो सकते हैं ये नुकसान

डॉ. राजेश्वरी पांडा के मुताबिक नींबू पानी का जरूरत से ज्यादा सेवन भी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें मौजूद साइट्रिक एसिड की अधिक मात्रा कुछ परेशानियां पैदा कर सकती है। ज्यादा नींबू पानी पीने से कुछ लोगों में एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स की समस्या बढ़ सकती है। नींबू की अधिक एसिडिक नेचर पेट की अंदरूनी परत में जलन पैदा कर सकता है। नींबू में मौजूद एसिड दांतों की बाहरी सुरक्षात्मक परत यानी इनेमल को नुकसान पहुंचा सकता है।

क्या रोजाना नींबू पानी पीना सही है?

एक्सपर्ट के मुताबिक नींबू पानी किडनी की बीमारी का इलाज नहीं है। इसे संतुलित खानपान और पर्याप्त हाइड्रेशन का हिस्सा माना जा सकता है। हालांकि, इसे रोजाना पीना हर व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है। खासकर किडनी के मरीजों को अपनी बीमारी की स्थिति, किडनी की कार्यक्षमता और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स के स्तर को ध्यान में रखकर ही इसका सेवन करना चाहिए। डॉक्टर ने सलाह दी कि सोशल मीडिया पर बताए जाने वाले हेल्थ ट्रेंड को बिना सोचे-समझे फॉलो नहीं करना चाहिए। किडनी के मरीजों को शरीर में पानी की मात्रा और हाइड्रेशन का ध्यान डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही रखना चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है। नींबू पानी या किसी भी नए डाइट रूटीन को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीज बिना चिकित्सकीय सलाह के अपनी डाइट या तरल पदार्थों के सेवन में बदलाव न करें।