ठंड में ज्यादा कपड़े पहनना ठीक है या नहीं? जानिए सर्दी में खुद को कैसे रखें सुरक्षित

How To Keep Warm In Winter: सर्दियों का मौसम शुरु होते ही लोग बहुत सारे कपड़ें पहनने लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत सारा कपड़ा पहनना आपको ठंड से नहीं बचाता है बल्कि गर्म और टाइट फिटेड कपड़ें आपको ठंड से बचाते हैं। यदि आपको ठंड से बचना है तो आपके लिए सबसे जरूरी यह है कि आप किस तरह के गर्म कपड़े पहन रहे हैं। बहुत सारे गर्म कपड़ें पहनने से अच्छा है कि आप बाहर क्या पहन रहे हैं, उसपर ध्यान दें। बाहर पहने जानें वाले कपड़ें हमेशा टाइट होने चाहिए। वह आपके शरीर को गर्म रखने में मदद करता है और आपको ठंड से बचाता भी है।

ठंड के मौसम के जोखिम के लक्षणों को कैसे पहचानें:

– भ्रम, चक्कर आना, थकावट और कंपकंपी हाइपोथर्मिया के संकेत हैं। यदि आप इनमें से किसी भी लक्षण का अनुभव करते हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

– ग्रे, सफ़ेद या पीली त्वचा, सुन्नता या वैक्सी स्किन, शीतदंश(फॉस्टबाइट) के लक्षण हैं। यदि आप इनमें से किसी भी लक्षण का अनुभव करते हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

– ठंड महसूस होने पर तुरंत गिले कपड़े हटा दें और तुरंत गर्म कपड़े पहन लें। या फिर कंबल या गर्म लिक्विड डाइट लें ताकि शरीर गर्म हो सके।

अत्यधिक ठंड लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। अधिक ठंड और ठंड के तापमान से बचने के लिए बेहतरीन उपाय:

सूखे कपड़े पहनें: ठंड में हमेशा सूखे कपड़े ही पहनें। हल्के गिले कपड़े पहनने से भी आपकी तबीयत खराब हो सकती है या सर्दी-जुकाम हो सकता है।

खुद को कवर कर के रखें: ठंड में खुद को पूरी तरह कवर कर के रखें ताकि ठंडी हवा आपके शरीर के तापमान को प्रभावित ना कर सके।

मूव करें: ठंड के मौसम में अपने शरीर को मूव करते रहें क्योंकि एक ही जगह पर खड़े रहने से भी आपको ठंड महसूस हो सकती है। इसके अलावा अपने अपने शरीर को गर्म करने के लिए तेज-तेज चल भी सकते हैं। ऐसा करने से आपके शरीर में गर्माहट आती है।

ब्रेक लें: यदि आपको अधिक ठंड महसूस होती है तो आप थोड़ा ब्रेक लें। ब्रेक लेने का मतलब है अपने शरीर के तापमान को नॉर्मल लाना। इसके लिए आप अपने घर में जाएं जितना हो सके गर्म करने की कोशिश करें।

