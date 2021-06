कोरोनावायरस की दूसरी लहर का खतरा अभी भी देश पर मंडरा रहा है। रोजाना लाखों की संख्या में लोग इस खतरनाक वायरस से संक्रमित हो रहे हैं तो वहीं सैंकड़ों लोग रोजाना अपनी जान गंवा रहे हैं। इसी बीच म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस महामारी भी अपना कहर बरपा रही है। कोरोना से रिकवर होने के बाद कुछ लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आ रहे हैं।

यह फंगस शरीर के हर हिस्से को प्रभावित कर रहा है। फेफड़ों से लेकर दिल और दिमाग को निशाना बना रहा ब्लैक फंगस लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। हालांकि, ब्लैक फंगस को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि गंदे वातावरण के कारण यह फंगस फैलता है। साथ ही जो लोग डायबिटीज की बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें भी ब्लैक फंगस की समस्या हो रही है।

इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है। जिसमें दावा किया जा रहा है कि ब्लैक फंगस चिकन खाने से भी से फैल रहा है। इस मामले को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह एक अफवाह है। चिकन का ब्लैक फंगस से कोई लेना देना नहीं है। बल्कि ब्लैक फंगस भी कोरोनावायरस की तरह मुंह और नाक के जरिए फैल रहा है।

A post claiming that #BlackFungus can spread through farm chickens is in circulation on social media#PIBFactcheck: This claim is #FAKE

There is NO scientific evidence that the infection can spread from chickens to humans

Know more about Black Fungus: https://t.co/3cpKggwIDP pic.twitter.com/mLPq2gscxp

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 1, 2021