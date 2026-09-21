खराब डाइट और पोषक तत्वों की अनदेखी के कारण आज हर उम्र के लोगों में एनीमिया (आयरन की कमी) और कमजोर हड्डियों की समस्या देखने को मिल रही है। आयरन और कैल्शियम की कमी को नेचुरल तरीके से पूरा करने के लिए डायटीशियन पालक खाने की सलाह देते हैं। पालक का सेवन शरीर में हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी को पूरा करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल पालक ही नहीं, बल्कि हमारी रसोई और बाज़ार में कई ऐसी हरी पत्तेदार सब्जियां मौजूद हैं जो आयरन के साथ-साथ कैल्शियम और फाइबर का भी बेहतरीन ज़रिया हैं। मेथी, सरसों, चौलाई और सहजन जिसे ड्रमस्टिक लीव्स कहा जाता है, जैसी हरी सब्जियां शरीर को संपूर्ण पोषण देने में मदद करती हैं।

कुछ भारतीय हरी पत्तेदार सब्जियां ऐसी हैं, जो आयरन, कैल्शियम और फाइबर के मामले में पालक से भी आगे निकल जाती हैं। इसके आंकड़े इंडियन फूड कंपोजिशन टेबल्स (IFCT) 2017 में दिए गए हैं, जिन्हें ICMR-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने तैयार किया है। ऑनलाइन चलने वाले कई दावों में कहा जाता है कि हरी पत्तेदार सब्जियों में पालक फाइबर के मामले में कमजोर है। लेकिन 100 ग्राम पालक में करीब 4.14 ग्राम फाइबर पाया जाता है। यह मात्रा मेथी, चौलाई, अरबी के पत्ते और सरसों के पत्तों से ज्यादा है। हालांकि सहजन के पत्ते फाइबर के मामले में पालक से आगे हैं।

हैदराबाद में रोबोटिक कैंसर सर्जन, डॉ. अर्जुन शंकरन ने हाल ही में इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया पालक को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया जाता है। आप इसे आयरन के लिए खाते हैं, जबकि मेथी में पालक से लगभग दोगुना आयरन होता है। बात करें कैल्शियम और फाइबर की तो पालक इन दोनों पोषक तत्वों के मामले में भी पीछे है। आइए जानते हैं कि पालक के अलावा दूसरी हरी पत्तेदार सब्जियां वास्तव में कौन-कौन से पोषक तत्व देती हैं और इनमें से किसमें आयरन, कैल्शियम और फाइबर की मात्रा कितनी होती है।

सहजन के पत्ते

सहजन के पत्ते पोषक तत्वों के मामले में बाकी सब्जियों से काफी आगे हैं। सहजन के पत्ते कई मामलों में बाकी हरी सब्जियों से बेहतर नजर आते हैं। IFCT के अनुसार 100 ग्राम कच्चे सहजन के पत्तों में 6.41 ग्राम प्रोटीन, 282 मिलीग्राम कैल्शियम, 5.62 ग्राम फाइबर और 4.56 मिलीग्राम आयरन पाया जाता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और आयरन पालक से ज्यादा मौजूद होता है। हालांकि सहजन को सोशल मीडिया पर सुपरफूड की तरह बताया जाता है, लेकिन पोषण से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि पालक जैसी सब्जी को पोषण के लिहाज़ से सबसे उमदा बताना ठीक नहीं है।

अरबी के पत्ते

अगर आप कैल्शियम से भरपूर हरी सब्जी खाना चाहते हैं, तो अरबी के पत्ते (Colocasia leaves) भी एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। 100 ग्राम अरबी के पत्तों में करीब 182 मिलीग्राम कैल्शियम, 3.69 ग्राम फाइबर और 3.41 मिलीग्राम आयरन पाया जाता है। अरबी के पत्तों का सेवन सही तरह से किया जाए तो बॉडी को बेहद फायदा होता है। इन पत्तों को कच्चा नहीं खाया जाता, कच्चा खाने से मुंह और गले में जलन हो सकती है। इन पत्तों में कैल्शियम ऑक्सालेट के क्रिस्टल पाए जाते हैं जो गले में जलन का कारण बनते हैं।

सरसों के पत्ते खाएं

सरसों के पत्तों को सिर्फ सर्दियों में मिलने वाली पारंपरिक सब्जी समझना सही नहीं होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरसों का साग सर्दियों का लोकप्रिय व्यंजन है लेकिन इसका सेवन गर्मी में भी फायदेमंद है। IFCT के अनुसार, 100 ग्राम कच्चे सरसों के पत्तों में करीब 403 मिलीग्राम कैल्शियम, 2.41 ग्राम डाइटरी फाइबर और 2.41 मिलीग्राम आयरन पाया जाता है। इस साग का सेवन करने से बॉडी को भरपूर पोषण मिलता है।

क्या पालक हर लिहाज से बाकी पत्तेदार सब्जियों से बेहतर है?

पालक को आयरन का अच्छा स्रोत माना जाता है, लेकिन अगर IFCT के आंकड़ों को देखें तो मेथी, सहजन के पत्ते, चौलाई और अरबी के पत्तों में प्रति 100 ग्राम पालक की तुलना में ज्यादा आयरन पाया जाता है। बात करें कैल्शियम की तो इन हरी पत्तेदार सब्जियों की तुलना में पालक का नंबर सबसे आखिर में आता है। वहीं, फाइबर के मामले में पालक काफी बेहतर है और इस समूह में केवल सहजन के पत्ते ही उससे आगे हैं। हर हरी पत्तेदार सब्जी में फाइबर, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्वों का अलग-अलग कॉम्बिनेशन होता है। आपको इनसे कितना फायदा मिलेगा, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप इन्हें किस तरह पकाते हैं, इनके साथ क्या खाते हैं और आपकी पोषण संबंधी जरूरतें क्या हैं।

डिस्क्लेमर: अगर आपको कोई विशेष स्वास्थ्य समस्या है, किसी तरह की डाइटरी पाबंदी है या किडनी स्टोन की हिस्ट्री है तो अपनी डाइट में इन सब्जियों को शामिल करने से पहले डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लेना बेहतर है।