इंसुलिन (Insulin) की खोज चिकित्सा इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। वर्ष 1921 से पहले, खासकर Type 1 Diabetes से पीड़ित लोगों के लिए यह बीमारी लगभग मौत की सजा के समान थी। उस समय प्रभावी इलाज उपलब्ध नहीं था और मरीजों को जिंदा रहने के लिए बेहद सीमित कैलोरी वाली ‘स्टार्वेशन डाइट’ (Starvation Diet) दी जाती थी। इसके बावजूद अधिकांश मरीज लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते थे।

जनवरी 1922 में डायबिटीज मरीजों के लिए एक उम्मीद की किरण नजर आई। पहली बार 14 साल के टाइप-1 डायबिटीज के मरीज को जब सफलतापूर्वक इंसुलिन दिया गया। 1921 से पहले टाइप-1 डायबिटीज लगभग लाइलाज बीमारी मानी जाती थी और अधिकांश मरीज कुछ ही समय में अपनी जान गंवा देते थे। इंसुलिन की खोज ने इस बीमारी को कंट्रोल करना संभव बनाया। कम उम्र में, विशेष रूप से टाइप-1 डायबिटीज से पीड़ित मरीजों के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन किसी जीवनदायिनी दवा से कम नहीं साबित हुआ। इसकी उपलब्धता ने लाखों मरीजों को नया जीवन दिया और इस जानलेवा मानी जाने वाली बीमारी को प्रभावी ढंग से कंट्रोल करना संभव बनाया।

इंसुलिन क्या है?

इंसुलिन एक जरूरी हार्मोन है जो हमारे शरीर में ब्लड शुगर के स्तर को कंट्रोल करता है। जब हम खाना खाते हैं, तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इंसुलिन इस ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें या तो शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता या फिर उसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता। ऐसे में खून में शुगर का स्तर बढ़ जाता है, जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। आपको बता दें कि डायबिटीज दो तरह की होती है एक टाइप-1 डायबिटीज तो दूसरी टाइप-2 डायबिटीज। टाइप-1 में पैंक्रियाज इंसुलिन का निर्माण नहीं करता और मरीज को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। जबकि टाइप-2 डायबिटीज में शरीर में पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है लेकिन कम बनाता है। इस डायबिटीज को लाइफस्टाइल और हेल्थ में बदलाव करके दवा की गोली से कंट्रोल किया जा सकता है।

किसने किया इंसुलिन इंजेक्शन का इजाद

इंसुलिन की खोज वर्ष 1921 में कनाडा के चिकित्सक फ्रेडरिक बैंटिंग (Frederick Banting) ने की थी। इंसुलिन की खोज का विचार सबसे पहले उन्हीं को आया और उन्होंने इस शोध का नेतृत्व किया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि में मेडिकल छात्र चार्ल्स बेस्ट (Charles Best) ने उनके साथ मिलकर प्रयोगों और शोध कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं, जॉन जेम्स रिकार्ड मैकलियोड (John James Rickard Macleod) ने शोध के लिए प्रयोगशाला, आवश्यक संसाधन और वैज्ञानिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया। इसके अलावा, जैव रसायन विद जेम्स बर्ट्रम कॉलिप (James Bertram Collip) ने इंसुलिन को शुद्ध (Purify) करने में अहम योगदान दिया, जिससे उसे सुरक्षित रूप से मरीजों के उपचार में उपयोग संभव हो सका। इन चारों वैज्ञानिकों के संयुक्त प्रयासों से डायबिटीज के इलाज में एक नए युग की शुरुआत हुई। इंसुलिन की खोज ने इस स्थिति को पूरी तरह बदल दिया।

100 साल पहले स्टारवेशन डाइट से होता था डायबिटीज का इलाज

100 साल पहले यानी 1920 के दशक की शुरुआत (1921-1922) में इंसुलिन की खोज से ठीक पहले टाइप-1 डायबिटीज का इलाज मेडिकल साइंस के इतिहास के सबसे कठिन और भयानक दौरों में से एक था। 1914 से 1921 के बीच अमेरिकन फिजिशियन डॉ. एफ.एम. एलन (Dr. Frederick M. Allen) और डॉ. एलियट जोसलिन (Dr. Elliott Joslin) ने टाइप-1 डायबिटीज के इलाज के लिए एक थ्योरी दी जिसे स्टारवेशन डाइट कहा गया। उस समय डॉक्टर्स यह तो समझ चुके थे कि कार्बोहाइड्रेट और शुगर खाने से मरीज के पेशाब और खून में शुगर का स्तर तेजी से बढ़ता है, जिससे उसकी मौत जल्दी हो जाती है। इसलिए उन्होंने डायबिटीज डायग्नोज मरीजों को ग्लूकोज का सेवन बंद करने का तरीका अपनाया।

डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए मरीजों को रोजाना केवल 400 से 800 कैलोरी ही दी जाती थी। उनकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट लगभग शून्य कर दिया जाता था और सिर्फ थोड़ी मात्रा में उबली हुई हरी सब्जियां और हल्का फैट दिया जाता था। जब किसी मरीज का शुगर बढ़ता था, तो उसे तब तक सिर्फ पानी, चाय और सूप पर रखा जाता था जब तक कि उसके पेशाब से शुगर पूरी तरह गायब न हो जाए। इस सख्त डाइट से मरीजों का वजन तेजी से घटता था, शरीर कमजोर हो जाता था और कुपोषण का खतरा बढ़ जाता था। यह तरीका बीमारी का इलाज नहीं था, बल्कि केवल कुछ समय तक मरीज की जिंदगी बढ़ाने का एक प्रयास था। ऐसे में अधिकांश मरीज, विशेषकर बच्चे और किशोर, लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते थे। साल 1921 में इंसुलिन की खोज और 1922 में इसके पहली बार इसका सफल उपयोग ने डायबिटीज के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव लाया। इंसुलिन ने टाइप-1 डायबिटीज को एक जानलेवा बीमारी से ऐसी स्थिति में बदल दिया, जिसे सही उपचार और नियमित देखभाल के साथ कंट्रोल किया जा सकता है।

डायबिटीज कंट्रोल करने में होता है नशीले पदार्थों का सेवन

1921 से पहले डायबिटीज मरीजों की ब्लड शुगर नॉर्मल करने के लिए कई डॉक्टर अजीबोगरीब और अप्रमाणित तरीकों का भी इस्तेमाल करते थे। मरीजों की दर्द और भूख के एहसास को कंट्रोल करने के लिए अफीम दी जाती थी। अफीम मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर असर डालकर दर्द और भूख के एहसास को कुछ समय के लिए कम कर देती थी। इससे मरीज को अस्थायी राहत महसूस होती थी, लेकिन इसका ब्लड शुगर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था और न ही यह डायबिटीज का इलाज करती थी। डायबिटीज मरीजों में अफीम का सेवन उनको इस नशे का आदि बना देता था, मरीज को अत्यधिक उनींदापन, कब्ज और सांस संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता था। स्टारवेशन डाइट से शरीर में कमजोरी बढ़ जाती थी जिसे कम करने के लिए कुछ डॉक्टर डायबिटीज मरीजों को अल्कोहल देते थे। मरीजों को व्हिस्की में कॉफी मिलाकर पिलाते थे, क्योंकि अल्कोहल से अस्थायी रूप से शुगर का स्तर गिरता था। कुछ यूरोपीय देशों में मरीजों को सिर्फ उबला हुआ दलिया और मक्खन खाने को दिया जाता था।

जब 1921 में हुआ खौफनाक दौर का अंत

इंसुलिन के अविष्कार ने 1921 में इस खौफनाक दौर का अंत किया। कनाडा की टोरंटो यूनिवर्सिटी में सर फ्रेडरिक बैंटिंग (Sir Frederick Banting) और उनके युवा सहायक चार्ल्स बेस्ट (Charles Best) ने कुत्तों के पैंक्रियाज से इंसुलिन निकाला। ये इंसानों के लिए सबसे चमत्कारिक पल था। जब 1922 में 14 साल के लियोनार्ड थॉम्पसन (Leonard Thompson) को पहली बार इंसुलिन का सफल इंजेक्शन दिया गया। इंजेक्शन ने 14 साल के बच्चों को बिस्तर से उठा दिया। इंसुलिन की खोज ने डायबिटीज को लगभग लाइलाज और जानलेवा बीमारी से एक ऐसी स्थिति में बदल दिया जिसे दवाओं और नियमित देखभाल के जरिए अब कंट्रोल किया जा सकता था। इस खोज ने दुनिया भर में लाखों लोगों की जान बचाई और आधुनिक डायबिटीज उपचार की नींव रखी।

फ्रेडरिक बैंटिंग ने सिर्फ 1 डॉलर में बेच दिया इंसुलिन का पेटेंट

इंसुलिन की खोज करने वाले सर फ्रेडरिक बैंटिंग और उनकी टीम ने इसका पेटेंट टोरंटो यूनिवर्सिटी को सिर्फ 1 डॉलर में सौंप दिया था। उनका मानना था कि इंसुलिन से पूरी दुनिया के मरीजों की जान बच सकती है, इसलिए इस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। बैंटिंग ने कहा था इंसुलिन मेरा नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। इसी सोच ने इंसुलिन को लाखों लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

फ्रेडरिक बैंटिंग और उनकी टीम में हुआ नोबेल पुरस्कार को लेकर विवाद

1923 में बैंटिंग और मैकलियोड को इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार (Physiology/Medicine) मिला। बैंटिंग इस बात से नाराज थे कि चार्ल्स बेस्ट को नोबेल में शामिल नहीं किया गया, इसलिए उन्होंने अपनी पुरस्कार राशि का आधा हिस्सा चार्ल्स बेस्ट के साथ शेयर किया। युवा सहायक चार्ल्स बेस्ट इंसुलिन के आविष्कारक में बैटिंग और मैकलियोड के साथ सहयोगी थे।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल ऐतिहासिक और शैक्षणिक जानकारी (Medical History & Awareness) के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे किसी भी प्रकार की चिकित्सीय सलाह या इलाज का विकल्प न मानें। डायबिटीज कंट्रोल, डाइट या दवा में किसी भी बदलाव के लिए हमेशा अपने डॉक्टर या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से सलाह लें।