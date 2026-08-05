हमारी आंतों (Gut) के अंदर सूक्ष्म जीवों का एक पूरा संसार बसता है, जिसे ‘गट माइक्रोबायोम’ (Gut Microbiome) कहा जाता है। ये सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को पचाने, इम्यूनिटी बढ़ाने और बीमारियों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।  हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने इस सिलसिले में एक बड़ी खोज की है। इंटरनेशनल जर्नल ‘Gut Microbes’ में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, भारत के आदिवासी समुदायों की आंतों में 14 नई बैक्टीरिया प्रजातियों और लगभग 200 नए माइक्रोबियल स्ट्रेन (उप-प्रजातियों) का पता चला है।  आइए आसान भाषा में समझते हैं कि यह वैज्ञानिक खोज क्या है और हमारी सेहत के लिए इसके क्या मायने हैं।  

किन समुदायों पर हुआ यह अध्ययन?

वैज्ञानिकों ने भारत के 8 अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों के गट स्वास्थ्य का अध्ययन किया।  
पश्चिमी तट- वारली समुदाय
दक्कन का पठार- गोंड और माड़िया समुदाय  
पूर्वोत्तर भारत- कबुई (रोंगमेई नागा) समुदाय  
ट्रांस-हिमालयी क्षेत्र- बोटो, बाल्टी, ब्रोकपा और पूरी गपा समुदाय  

वैज्ञानिकों ने पाया कि आधुनिक प्रोसेस्ड फूड से दूर, प्राकृतिक और पारंपरिक जीवन जीने वाले इन समुदायों की आंतों में ऐसे दुर्लभ बैक्टीरिया मौजूद हैं, जो आम शहरी आबादी में लगभग न के बराबर मिलते हैं।

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इस खोज से क्या नया पता चला?

वन-साइज़-फिट्स-ऑल का फॉर्मूला गलत: रिसर्च यह चुनौती देती है कि पूरी दुनिया के लोगों का गट माइक्रोबायोम एक जैसा हो सकता है। हमारा पाचन तंत्र इस बात पर निर्भर करता है कि हम कहां रहते हैं, क्या खाते हैं और हमारी जीवनशैली कैसी है।  

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भारतीयों का अलग जेनेटिक स्ट्रक्चर: अध्ययन में पाया गया कि भारतीय लोगों में मौजूद बैक्टीरिया की संरचना यूरोप या अमेरिका के लोगों से काफी अलग है।

खान-पान का सीधा असर: ट्रांस-हिमालयी क्षेत्रों के लोगों के पारंपरिक भोजन (गेहूं, जौ, मक्खन, कंद-मूल, बेरी) की वजह से उनके आंतों में कार्बोहाइड्रेट और डेयरी पचाने वाले बैक्टीरिया (Bifidobacterium) की मात्रा अधिक पाई गई।  

प्रोबायोटिक्स (Probiotics) के लिए इसके क्या मायने हैं?

अक्सर बाजारों में मिलने वाले प्रोबायोटिक्स पश्चिमी देशों की रिसर्च पर आधारित होते हैं। BRIC-NCCS के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. धीरज धोत्रे के अनुसार इस खोज का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि विदेशी प्रोबायोटिक्स बेअसर हैं या भारतीय बैक्टीरिया उनसे बेहतर हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि भारत के लोगों की भोजन संबंधी आदतों को ध्यान में रखकर ही भविष्य के प्रोबायोटिक्स और स्वास्थ्य नीतियां तय की जानी चाहिए।

भारत के लिए ‘माइक्रोबायोम मैप’ क्यों जरूरी है?

अध्ययन के सह-लेखक डॉ. योगेश शौचे का कहना है कि इतने छोटे अध्ययन में 14 नए बैक्टीरिया मिलना साबित करता है कि भारत का सूक्ष्मजीवी संसार अभी भी एक अनछुआ खजाना है। भारत का अपना माइक्रोबायोम डेटाबेस बनने से भविष्य में हर व्यक्ति के शरीर के अनुकूल पर्सनलाइज्ड दवाइयां (Personalized Medicine) बनाने में मदद मिलेगी।  मेटाबॉलिक बीमारियों और पाचन संबंधी समस्याओं का बेहतर इलाज संभव हो सकेगा।  

डिस्क्लेमर: यह लेख प्रकाशित वैज्ञानिक अध्ययन के तथ्यों पर आधारित एक सामान्य जानकारी है। अध्ययन के निष्कर्ष वैज्ञानिक संबंध दर्शाते हैं, जिन्हें किसी बीमारी के सीधे इलाज का दावा नहीं माना जाना चाहिए। अपनी डाइट में कोई भी बड़ा बदलाव करने या प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स शुरू करने से पहले योग्य डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह जरूर लें।  