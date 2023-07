Viral Fever: बरसात में बढ़ रहा है इस खास बुखार का खतरा, हो जाएं सतर्क वरना सिर से लेकर बॉडी तक में दिखेगा असर

बारिश में बुखार आने के लिए लेप्टोस्पाइरोसिस नामक बैक्टीरिया जिम्मेदार है। लेप्टोस्पायरोसिस एक ब्लड संक्रमण है जो लेप्टोस्पाइरा बैक्टीरिया के कारण होता है।

मच्छरों से होने वाली बीमारियों के कारण वायरल इंफेक्शन का खतरा भी अधिक रहता है। pic-freepik

