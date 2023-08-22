Weight Loss Diet Chart: बढ़ते वजन को कंट्रोल करना कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। वेट लॉस करने के लिए जितनी मशक्कत करने की जरूरत है, उतना ही धैर्य रखने की भी जरूरत है। अक्सर लोग वजन कम करने के लिए इतने ज्यादा उतावले हो जाते हैं कि हर दूसरे दिन अपना वजन चेक करते हैं कि आज कितना कम हुआ? आमतौर पर बढ़ते वजन को कम करने के लिए लोग एक्सरसाइस करते हैं, डाइटिंग करते हैं, जिम में हार्ड वर्कआउट करते हैं फिर भी उन्हें मन चाही बॉडी नहीं मिलती। आप जानते हैं कि वजन कम करने के लिए सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज जरूरी नहीं है बल्कि और भी वेट लॉस टूल्स हैं जिन्हें फॉलो करने की जरूरत है।

हेल्थलाइ के मुताबिक वजन कम करने का साइंस बेस्ड तरीका है डाइट में कार्ब्स का कम सेवन करना, अधिक प्रोटीन खाना, वेट लिफ्टिंग और पर्याप्त नींद लेना ये सभी ऐसे टूल्स हैं जो वजन घटाने में मदद करते हैं। इन तरीकों को अपना कर आप अपनी वेट लॉस जर्नी को बेहद आसान बना सकते हैं। ये सभी वेट लॉस टूल्स वेट लॉस करने में आपकी मदद करेंगे, साथ ही बॉडी को हेल्दी भी रखेंगे।

हेल्थलाइन के मुताबिक अगर आप असरदार तरीके से जल्दी वजन को कम करना चाहते हैं तो इस डाइट चार्ट को अपनाएं। आइए चार्ट की मदद से जानते हैं कि वजन कम करने में कौन-कौन से टिप्स किस तरह असरदार साबित होते हैं।

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वेट लॉस करने के लिए थाली में शामिल करें प्रोटीन, वसा और सब्जियां

वेट लॉस करने के लिए अपनी थाली में संतुलित भोजन को शामिल करें। आप अपनी डाइट में प्रोटीन, वसा, सब्जियां और कॉम्पलेक्स कार्बोहाइड्रेट को शामिल करें आपकी वेट लॉस जर्नी आसान होगी। वजन कम करते समय मांसपेशियों को संरक्षित रखने में मदद करने के लिए प्रोटीन आवश्यक है। प्रोटीन डाइट आपका पेट लम्बे समय तक भरा रखती है और खाने की क्रेविंग को कंट्रोल करती है।

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अमेरिकी कृषि विभाग के खाद्य डेटा सेंट्रल ट्रस्टेड सोर्स डेटाबेस ने ऐसे खाद्य पदार्थों की सूची दी है जिनमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है। लीन ग्राउंड बीफ,चिकन का ब्रेस्ट, ब्लैक बींस और दालें प्रोटीन का बेस्ट स्रोत हैं। आप अपनी डाइट में इन्हें शामिल कर सकते हैं। सब्जियों में आप पत्तेदार साग,टमाटर,बेल मिर्च,हरी सेम और स्क्वाश का सेवन करें। ये डाइट चार्ट आपका वेट तेजी से कंट्रोल करेगा।

वजन कम करने के लिए फाइबर का सेवन बढ़ाएं

फाइबर पाचन को दुरुस्त करता है और वजन को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसका सेवन करने से आपका पेट लम्बे समय तक भरा रहता है। फाइबर का सेवन ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और कई क्रॉनिक बीमारियों से बचाव करता है। फल, सब्जियां, साबुत अनाज, ब्रेड और फलियां फाइबर का बेहतरीन स्रोत हैं। वजन कम करने के लिए रोजाना 2 कप फल और 6 औंस अनाज को डाइट में शामिल करें। कई सब्जियों और फलियों में भी फाइबर होता है आप उसका सेवन कर सकते हैं। फाइबर से भरपूर फूड्स में आप जई,चने,केले,ब्रसेल्स स्प्राउट्स,चुकंदर,सेब और Quinoa का सेवन करें तेजी से वजन कम होगा।

खूब पानी पिएं

खूब पानी पीने से आपका पेट लम्बे समय तक भरा रहेगा और वजन घटाने में भी मदद मिलेगी। खासकर अगर आप खाने से पहले पानी पीते हैं तो आप कम खाना खाते हैं इस तरह बॉडी से फैट बर्न करने में मदद मिलती है। बॉडी को हाइड्रेट रखने का मतलब ये नहीं है कि आप डाइट में सोडा जैसे चीनी-मीठे पेय पदार्थों का सेवन करें। ये ड्रिंक आपका वजन कम करने के बजाए बढ़ा सकते हैं। बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए सादा पानी,नींबू पानी बेहद असरदार साबित होता है।

प्रोसेस फूड्स को थाली में बिल्कुल भी शामिल नहीं करें

वजन कम करना चाहते हैं तो प्रोसेस फूड्स और अतिरिक्त चीनी का सेवन कम करें। प्रोसेस फूड्स को डाइट से कट करके आपको 7 दिनों में वजन कम करने में मदद मिल सकती है। खूब पानी पीने और अपनी डाइट में फाइबर शामिल करने से वजन कम करने में मदद मिल सकती है।