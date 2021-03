रहना चाहते हैं बीमारियों से दूर तो भोजन के बाद भूल से भी न करें ये काम

What to do after meals: आज के समय में जरा सी भी स्वास्थ्य परेशानी होने पर लोग अपनी इम्युनिटी को ही दोष देने लगते हैं और मान लेते हैं कि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। हालांकि, किसी भी बीमारी से ग्रस्त होने में केवल लोगों की इम्युनिटी का ही कसूर नहीं होता, बल्कि उनकी खराब आदतें भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भोजन के बाद लोगों द्वारा की गई कुछ गलतियां भी शरीर को बीमार बना सकती हैं। आइए जानते हैं विस्तार से –

कुछ देर की झपकी हो सकती है नुकसानदायक: खाने के बाद कुछ देर आराम करना सबको पसंद होता है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्वास्थ्य के लिए ऐसा करना हानिकारक हो सकता है। जब आप खाना खाकर सो जाते हैं तो इससे पेट में डाइजेस्टिव जूस ज्यादा बनने लगते हैं जो सीने में जलन का कारण बन सकते हैं। इससे पूरी पाचन की प्रक्रिया प्रभावित होती है।

धूम्रपान से बचें: स्मोकिंग सेहत के लिए नुकसानदायक है इस बात को तो सभी जानते हैं। लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि खाने के तुरंत बाद धूम्रपान करने से उसका नेगेटिव प्रभाव 10 गुना तक बढ़ जाता है।

चाय-कॉफी न पीयें: खाने के बाद चाय-कॉफी पीने से भी बचना चाहिए। इसमें मौजूद तत्व आयरन को अवशोषित करने से रोकते हैं। ऐसे में खाने के घंटे भर बाद ही इन पेयों को पीयें।

नहीं पीयें पानी: जब आप खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो इससे पेट में एंजाइम और जूस कम मात्रा में निकलने लगते हैं। इस कारण एसिडिटी या फिर पेट फूलने की परेशानी हो सकती है। कम से कम खाना खाने के बाद आधा घंटा रुकें और फिर पानी पीयें।

नहाने से करें परहेज: खाने के तुरंत बाद नहाना नहीं चाहिए, स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि जब लोग खाने के बाद शावर लेते हैं तो शरीर के तापमान को मेंटेन करने के लिए ब्लड फ्लो बढ़ जाता है जिससे पाचन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। बता दें कि पाचन में एनर्जी की जरूरत होती है लेकिन अगर आप नहाने चले जाएंगे तो इससे तापमान को संतुलित करने में ऊर्जा की खपत होगी।

फल खाने से बचें: फलों को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है, लेकिन जब आप इन्हें खाने के तुरंत बाद खाते हैं तो इससे स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। फल खाने से खाना ठीक तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है जिससे आपके द्वारा किये गए भोजन न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है।