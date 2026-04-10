हेल्दी रहने का मतलब सिर्फ डिजीज फ्री लाइफ से नहीं है, बल्कि अपनी उम्र और लंबाई के अनुसार सही वजन (Ideal Body Weight) बनाए रखना भी है। अक्सर लोग वजन घटाने या बढ़ाने की होड़ में लग जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी उम्र के पड़ाव पर आपके शरीर का सही भार कितना होना चाहिए? हेल्थ एक्सपर्ट्स और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानकों के अनुसार, हर उम्र के लिए वजन का एक निर्धारित पैमाना होता है, जिसे नजरअंदाज करना भविष्य में डायबिटीज और हृदय रोगों जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है।

भारत के जाने-माने लिवर स्पेशलिस्ट Dr. Shiv Kumar Sarin ने बताया आजकल लोग अपने वजन को लेकर काफी परेशान रहते हैं, लेकिन एक बेहद आसान फॉर्मूला है जिससे आप अपना Ideal वजन खुद निकाल सकते हैं। यह तरीका इतना सरल है कि जिसे बेसिक गणित की समझ है, वह भी इसे आसानी से समझ सकता है।

इस फॉर्मूले के मुताबिक अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है, तो उसमें से 100 घटा दीजिए। यानी आपका आदर्श वजन लगभग 60 किलो होना चाहिए। वहीं महिलाओं के लिए यह फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है। महिलाओं के मामले में हाइट में से 105 घटाया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी महिला की हाइट 160 सेंटीमीटर है, तो उसका आदर्श वजन करीब 55 किलो माना जाता है।

हालांकि, यह सिर्फ एक सामान्य गाइडलाइन है। अगर आपके परिवार में माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल या कैंसर जैसी बीमारियां रही हैं, तो आपको इस आदर्श वजन से करीब 5 किलो कम रखना और भी बेहतर माना जाता है। इस आसान तरीके से आप बिना किसी जटिल गणना के अपने वजन का एक हेल्दी लक्ष्य तय कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को दुरुस्त कर सकते हैं।

Ideal Body Weight के लेकर रिसर्च क्या कहती है?

आइडियल बॉडी वेट (Ideal Body Weight – IBW) को लेकर मेडिकल साइंस और हालिया रिसर्च का नजरिया अब काफी बदल गया है। पहले केवल Height को आधार माना जाता था, लेकिन अब उम्र और बॉडी कंपोजिशन को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। Mayo Clinic और WHO की रिसर्च के अनुसार, केवल वजन देखना काफी नहीं है। पेट की चर्बी (Visceral Fat) ज्यादा खतरनाक है। Journal of American Geriatrics Society बताती है कि उम्र बढ़ने के साथ बहुत कम वजन होना खतरनाक हो सकता है। उम्र के अनुसार आदर्श BMI की सीमा इस प्रकार होनी चाहिए।

उम्र (वर्ष) आदर्श BMI रेंज (Ideal BMI) रिसर्च का तर्क 18 – 24 18.5 – 22.9 शरीर का विकास सक्रिय होता है, मेटाबॉलिज्म तेज रहता है। 25 – 34 20 – 24 हार्मोनल स्थिरता के लिए यह वजन जरूरी है। 35 – 44 21 – 25 मांसपेशियों का घनत्व (Muscle density) बनाए रखने के लिए। 45 – 54 22 – 26 उम्र के साथ मेटाबॉलिज्म धीमा होता है, थोड़ा कुशन सुरक्षित है। 55 – 64 23 – 27 हड्डियों के बचाव (Bone protection) के लिए हल्का वजन फायदेमंद है। 65+ 24 – 28 बुजुर्गों में बहुत कम वजन कमजोरी और गिरने का जोखिम बढ़ाता है।

पुरुषों के लिए उम्र और लंबाई के अनुसार आदर्श वजन (WHO, NIH और CDC के मुताबिक)

लंबाई (Height) आदर्श वजन (kg) 5’0” (152 cm) 50 – 54 kg 5’2” (157 cm) 53 – 57 kg 5’4” (162 cm) 56 – 61 kg 5’6” (167 cm) 60 – 65 kg 5’8” (172 cm) 63 – 69 kg 5’10” (177 cm) 67 – 73 kg 6’0” (182 cm) 71 – 79 kg

महिलाओं के लिए उम्र और लंबाई के अनुसार आदर्श वजन

लंबाई (Height) आदर्श वजन (kg) 5’0” (152 cm) 45 – 49 kg 5’2” (157 cm) 49 – 54 kg 5’4” (162 cm) 53 – 58 kg 5’6” (167 cm) 56 – 63 kg 5’8” (172 cm) 59 – 67 kg

उम्र के हिसाब से वजन की सामान्य गाइडलाइन

उम्र (Age) आदर्श BMI क्या मतलब है 18–30 वर्ष 18.5 – 24.9 फिट और हेल्दी 31–50 वर्ष 19 – 25 हल्का बढ़ना सामान्य 50+ वर्ष 20 – 27 थोड़ा ज्यादा BMI ठीक माना जाता है

सामान्य जानकारी

हर व्यक्ति के लिए आदर्श वजन अलग-अलग हो सकता है।

यह BMI, मसल मास और लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है।

सिर्फ चार्ट देखकर खुद को ओवरवेट या अंडरवेट मानना सही नहीं होता।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है और इसे किसी डॉक्टर की सलाह का विकल्प न माना जाए।